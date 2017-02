L’Ukraine bientôt sans électricité ? Forcément c’est à cause de la Russie !

Le Figaro http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/02/15/97001-20170215FILWWW00374-ukraine-la-russie-accuse-de-raffiner-ses-cyberattaques.php relaie cette dépêche de Reuters http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-cyber-idUSKBN15U2CN qui nous apprend que la Russie via ses hackers piraterait son réseau électrique ! Rien que ça !

Sauf qu'en l’occurrence il s'agit une fois de plus pour le régime de Kiev, d'accuser la Russie pour des problèmes internes que l'Ukraine traverse depuis l'arrivée au pouvoir de la junte putschiste pro-occidentale. Effectivement, des anciens combattants de l'armée avec la complicité de bande néonazie, ont décidé d'organiser le blocus du Donbass le 25 janvier en bloquant en particulier les voies ferrées sur lesquelles circulent les convois livrant du charbon essentiel au bon fonctionnement des centrales électriques d'Ukraine http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/02/15/7135478/

L'état d'urgence énergétique a été instauré par le gouvernement ukrainien suite à cette crise interne. Il ne resterait plus que 14 à 100 jours de charbon pour permettre leurs activités suivant les centrales.

Le figaro et reuters (il ne sont pas les seuls), en relayant cette vulgaire propagande digne d'une mauvaise série Z, absout par avance l'incurie dans laquelle est tombé l'Ukraine depuis le putsch de 2014 à Kiev. Car, si par malheur certaines centrales devaient arrêter de fonctionner suite à ce blocus, tous les regards seront fatalement dirigés contre les vilains hackers russes plutôt que contre le régime de Kiev. Ils sont bien pratiques les hackers russes depuis quelques mois : ils ont élu Trump, enfin si l'on en croit la presse mainstream. Ils piratent les centrales en Ukraine. Ils piratent le site de Macron ! Si si, c'est la dernière blague à la mode ! Ils menaceraient même les élections en France et en Allemagne, c'est vous dire comme ils sont forts ces Russes !

Pour en revenir à ce blocus : qui va me faire croire que la police et l'armée ukrainienne ne peuvent pas virer 3 pelés et 3 tondus sur une voie ferrée ??? http://www.rfi.fr/europe/20170213-ukraine-est-le-plan-reintegration-plait-pas-nationalistes. Kiev se sert de ces idiots utiles pour une fois encore aller au clash avec la Russie et accentuer la pression internationale contre Vladimir Poutine. Ce n'est plus un président, mais un caliméro !

Sébastien Hairon, volontaire bénévole à Donetsk (DNR)