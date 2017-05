Entreprise agréée en qualité de banque 1, la banque d'affaires occupe une place importante dans la galaxie financière − mais discrète… avant qu'Emmanuel Macron, ancien banquier d'affaires durant 3 ans, soit devenu, le 14 mai 2017, le 26ème président de la République française 2.

La banque d'affaires est spécialisée dans les services et conseils spécifiques, dits de haut de bilan 3 − fusion-acquisition, restructuration, émission d'actions ou d'obligations, introduction en Bourse (IPO), offre publique d'achat (OPA), offre publique de vente (OPV)… prise de participation. Elle a pour clientèle des acteurs majeurs de l'économie nationale et/ou internationale : entreprises, institutions du secteur public ou privé, principalement.

Le business de cette banque 4 s'inscrit notamment dans le terme des opérations bancaires, dites connexes, des articles L311-2 (3° et 5°) et L321-1 sqq. du Code monétaire et financier (CMF). Son business est, soit l'œuvre de banques d'affaires stricto sensu 5 bénéficiant d'une renommée mondiale, soit intégré à un groupe bancaire international de "banque à tout faire" dit aussi "banque universelle", dans une direction dédiée comme le CIB (corporate and investment banking) ou la BFI (banque de financement et d'investissement).

La banque d'affaires − proche du concept d'investment bank du monde anglo-saxon − a longtemps été opposée à la banque de dépôt − proche du concept de commercial bank. La première, dite la "haute banque" ou la "banque noble", s'occupant des grosses affaires, des clients importants… relevant d'opérations limitées en nombre, mais de montant unitaire élevé. La seconde, s'occupant des opérations de masse de faibles montants, vendues au détail (d'où le nom de "banque de détail") à de très nombreux clients aux typologies socio-économiques hétérogènes. Ce cloisonnement des deux métiers, le noble et le moins noble, n'a pas disparu, surtout quand ces 2 métiers sont logés dans un même groupe bancaire.

Quelques grandes banques d'affaires anglo-saxonnes : Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Lazard Ltd… Barclays Capital (ayant repris une partie de Lehman Brothers après sa faillite). En France, des banques indépendantes comme : Rothschild & Cie, Lazard France… et les grands groupes bancaires qui ont, business et renommée obligent, une activité banque d'affaires, filialisée ou non : BNP Paribas, SG CIB (groupe Société générale), CA CIB (groupe Crédit agricole)… Natixis (groupe Banque populaire et Caisse d'épargne).

1. La liste des banques est fournie par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Les articles L511-9 sqq. du Code monétaire et financier déclinent leur agrément.

2. Le premier a été Napoléon III, en 1848.

3. Le haut de bilan : "[...] tout ce qui est représenté − chez les sociétés non financières − par la masse des immobilisations côté actif et celle des capitaux permanents inscrits du côté passif." (Le Capital en quelques mots, p. 92).

4. En France, la loi du 2 décembre 1945 avait institué 3 catégories de banques : la banque de dépôt, la banque d'affaires et la banque de crédit à moyen et long terme. La loi du 25 janvier 1966 avait supprimé certaines de leurs spécificités… favorisant de fait leur rapprochement, puis finalement l'absence de distinction, de frontière, pour aboutir, à travers la loi du 24 janvier 1984, au concept de "banque à tout faire", tel que nous le connaissons aujourd'hui, à quelques détails près. Déjà aux États-Unis, le Glass-Steagall Act de 1933, séparait clairement les banques de dépôt (commercial banks) des banques d'affaires (investment banks) avant d'être considérablement assoupli dans les années 1980 et d'être aboli, le 12 novembre 1999, par le Gramm-Leach-Bliley Act. Les réglementations tirées de la crise de 2008 (voir page 90 : la Crise en quelques mots) ne sont pas revenues sur le Gramm-Leach-Bliley Act.

5. Qui travaillent généralement avec leurs fonds propres et des emprunts à long terme.

Crédit photo : rothschild.com