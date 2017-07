La base d’Edouard : 66 milliards à trouver. Voici comment, avec simplement le code de la consommation

Pour résumer le discours du 1er ministre : il faut trouver 66 milliards.

On va toucher les retraités, on va toucher les fonctionnaires, on va toucher les chômeurs, on va toucher les Français, une seule balle, dans le portefeuille.

Et puis enregistrement automatique à la chambre des débutants… pardon, des députés.

Vous voulez 66 milliards ? Nous les avons. Où sont-ils ? Là où est l’argent en général, dans les banques.

Oui, mais il faut respecter la loi, on ne peut pas les prendre comme ça.

Mais nous respectons la loi. Et c’est en obligeant les banques à la respecter que nous récupérerons ces 66 milliards.

Démonstration.

Les banques prélèvent des commissions d’intervention. Moyenne annuelle : 20 milliards.

Soit sur 5 ans : de l’ordre de 80 milliards.

Ces commissions d’intervention rémunèrent l’étude et l’accord de découverts permettant de payer des écritures.

Ces commissions alourdissent naturellement le coût des découverts et en augmentent mécaniquement le taux.

Si le client veut savoir combien ses découverts lui ont coûté, il additionne les intérêts et les commissions d’intervention.

Et là, il trouvera automatiquement un taux dépassant le seuil légal de l’usure.

Mais les banques, pour échapper à la loi, contournent le problème, en n’intégrant pas ces frais dans le Taux effectif global.

C’est une infraction grave pour masquer une pratique usuraire.

Nous gagnons régulièrement devant les tribunaux, et faisons condamner les banques au remboursement des commissions d’intervention.

Dernière victoire en date, la Cour d’Appel de Paris le 7 mai 2017.

Et puis, le client suivant vient nous voir, souvent un ami du précédent, pour demander le remboursement de tous ses frais d’intervention depuis 5 ans.

Et on recommence.

Avec notre avocate, Maître Katia Debay, nous avons demandé des entretiens avec les plus hautes autorités.

Lorsqu’elles se rendent compte que nous avons raison de manière mathématique et juridique, les autorités ne veulent plus nous entendre.

Monsieur Edouard Philippe, je vous suggère de faire organiser par la Banque de France et les services concernés, un entretien au cours duquel, Maître Debay et moi-même, pourrions vous expliquer pourquoi les tribunaux nous donnent raison.

Et si les banques remboursent, vous les avez vos 66 milliards.

A moins que vous préfériez vous mettre toute la France à dos avec des petites mesures qui ne vous rapporteront jamais cette somme.