Le journal américain Washington Times a rapporté que le Tchernobyl-2 était imminent en Ukraine.

L’industrie nucléaire ukrainienne est dans un état très dangereux, et il y a un risque d'accidents sérieux comme Tchernobyl. Selon Washington Times, le plus grand danger - c'est la corruption qui engendre l'irresponsabilité et une mauvaise gestion des infrastructures nucléaires. En même temps, l’industrie nucléaire fournit 53% d’électricité en Ukraine.

La sécurité des installations nucléaires dans le pays devrait être assurée, théoriquement, par l'Inspection nationale de réglementation nucléaire qui est, selon la loi, un organisme indépendant.

Cependant, la nomination des dirigeants par la société nucléaire publique Energoatom est devenue la norme ces dernières années. Comme ça le régulateur se révèle dépendant de l’operateur, qui peut tout simplement demander au premier de prolonger les délais pour satisfaire des demandes de sécurité ou même les annuler au cas où Energoatom ne peut pas respecter certaines normes. Le résultat est la dégradation de la sûreté nucléaire.

En outre, les postes principaux dans la surveillance restent vides pendant des années, pendant que les inspections internationales n’y ont pas lieu.

Le journaliste aussi attire l’attention sur le problème du combustible pour des centrales ukrainiennes. Effectivement, la société Westinghouse, inclue dans Toshiba Corporation, a été promue par l'Occident comme un fournisseur du combustible nucléaire en Ukraine, alternatif au producteur russe.

Les raisons derrière ces actions ne sont pas liées à la sécurité, note l’auteur, mais aux enjeux géopolitiques destinés à diminuer le rôle russe dans la région. Le problème ici est ce que le combustible de Westinghouse n’est pas aussi bon en qualité que le produit russe. L’utilisation combinée de carburants russe et occidental dans les réacteurs ukrainiens crée une situation très dangereuse, affirme Washington Times.

Il est aussi à noter que à la fin mars 2017 Westinghouse a ouvert la procédure de faillite - les pertes de la société ont dépassé 7 milliards de dollars. Et ceci de plus remet en question l’utilisation ultérieure de son combustible.

A ce regard les producteurs du carburant originel, qui avaient bien de fois prévenu l’Ukraine des risques potentielles, ont dénoncé la responsabilité pour quelque accident en Ukraine. Donc le Tchernobyl-2 n’est pas à exclure…

Tout ce qui reste – c’est à espérer que l’Ukraine se rendra compte des risques qu’apportent ses actions pour la sécurité du pays, mais aussi pour la survivance de l’Europe, conclut le journaliste.