La cinquième du Gard

C’est « ma » circonscription ! Celle du Vigan et d’Ales, des Cévennes montagneuses, camisardes, celle où la FI a remporté le plus de voix au premier tour des élections présidentielles. Ce sont les Cévennes industrielles en friche, celles des mines arrêtées, mais aussi celles des néo-ruraux qui, voilà quarante ans, ont rebâti des masures de pierres, initié l’agriculture bio et, avec leurs collègues de la Drôme, de l’Ardèche et de l’Aveyron ( Larzac) ont fait naître la Confédération paysanne.

Ce n’est pas celle, toute de bleu recouverte, des maraîchers, arboriculteurs et producteurs pieds-noirs du sud du département, là où Marine va mettre bon ordre.

Dans cette circonscription où, en 2012, le PC était pote avec le PG sous la bannière Front de Gauche, cette année un « communiste » Monsieur Suau, se présente sous cette affiche :

Alors ? Que veut monsieur Suau ? Si ce n’est partager les voix d’opposition, sauf celles qui lui sont dévouées personnellement ni celles qui sont acquises à la FI, mais bien celles de ceux et celles qui n’étant pas investis politiquement, veulent néanmoins montrer leur désaccord à l’unanime sacre du Marché ?

Je ne sais dans quelle faille peut se glisser une telle arnaque, car, quand bien même Monsieur Suau, s’il était élu, appliquerait son appartenance aux Insoumis à l’Assemblée, en amont de cette réussite impossible, pourquoi désirer diviser par deux les voix de l’opposition de gauche au président Macron ?

Si ce n’est pas vouloir la macronite aiguë pour tous, cela y ressemble fort. le PC a dû se vacciner !

Mélenchon a beau dire où il le peut, que les affiches de la FI sont celles où l’on voit sa trogne ( gentil vocable franc-comtois), on soupçonne bien que le gros de l’électorat n’a pas accès aux médias où il se produit.

Je serais ravie que les quelques cocos de ce site viennent m’expliquer cette étrange tactique, et viennent défendre ici, comme ils le font parfois, leur cher parti.

Vous conviendrez avec moi, même aussi anti mélenchonistes que vous soyez, qu’il y a quelque chose qui cloche au royaume de la Démocratie !!

http://www.objectifgard.com/2017/06/01/legislatives-suau-suer-insoumis-de-5e/comment-page-1/