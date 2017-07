La codéine enfin interdite à la vente libre...

@rosemar

Deux adolescents, deux pauvres cons ( car faut être vraiment con pour se camer), et voilà que moi qui souffre de migraines depuis l’âge de sept ans, je vais dorénavant devoir aller voir un bib pour me faire faire une ordonnance renouvelabe !

Alors que je payais mes cachets moi-même (j’en ai encore les moyens), et que l’association paracétamol/codéïne est le seul truc qui arrive à peu près à me soulager !

Oui, merci les deux petits cons, vous êtes canés.....sélection naturelle !

Et merci leurs incompétents de parents, incapables de s’occuper de leurs chiards, leur faisant sans doute valoir un avenir tellement merdique, qu’ils ont préféré se camer jusqu’à en crever !

Liste des médocs qui me soulageaient et qui ont été supprimés :

1/ Véganine

2/ Optalidon

Et maintenant, donc Prontalgine ! Merci, les con-citoyens, et ce gouvernement d’abrutis, et ces parents incapables de contrôler leur progéniture, et surtout de les élever correctement et de s’en occuper !

Eh Rosemar, j’interviens de plus en plus rarement ici, mais là, la colère aidant, je rejoins bon nombres d’internautes : vos papiers sont à chier, surtout celui-ci, où vous cautionez ce gouvernement et cette ministre encore plus nulle que la précédente !

C’est sur qu’à voire les yeux de Marisol, elle risquait pas d’interdire les dérivés morphiniques, eux-mêmes dérivés opioïdes !

Ouais, deux adolescents de mort....ici, en occident !

Combien en Afrique, de manque de soins, de manque d’accès à l’eau, de manque de bouffe correcte... ? En Afrique et dans le monde, bien entendu, mais ça Rosemar la bisounours, Rosemar la bien pensante, s’en fout complètement !

Seuls comptent deux connards d’adolescents blasés de nos pays sur gavés de consumérisme, de conneries smartophoniques et autres consoles à la con !

Deux poids deux mesures c’est bien ça ?

Allez, je ne vous souhaite pas d’endurer les douleurs que je me tape, comme ceux souffrant d’arthrose endurent les leurs (cf post de Taverne), je ne vous souhaite pas la douleur, je ne la souhaiterai pas à mon meilleur ennemi, mais vous devriez vite vous lancer dans le combat pour interdire les bagnoles, et les motos, car oui, elles aussi tuent !

Mais bon, comme le disait un internaute, ça permettra de faire plus de visite chez les bibs, donc plus de chiffre, sauf que moi je n’habite pas en ville Rosemar, je suis dans la cambrousse profonde, pas de bib, faut aller à la ville, et souvent c’est une ou deux semaines d’attente, pour une simple visite à la con, pour une ordonnance, alors que j’arrivais à me soigner moi-même !

Et qu’à part mes migraines, génétiques, héritées d’une lignée familiale, je n’ai aucune pathologie moderne, pas de cholestérol, pas de tension, pas de diabète, rien !

Oui, merci donc à Buzyn aux parents des deux petits drogués qui de toute façon seraient passés à des drogues plus fortes, et auraient rejoint le cimetière tôt ou tard !

Les camés je connais, on commence par la codéine, et on finit ad patres !

Allez, bon vent et adishatz ; comme on dit chez moi !

Et organisez-donc une petite cérémonie bisounoursique, avec moult nounours, bougies sur les trottoirs, à la mémoire des deux petits camés....c’est votre style, ne vous génez pas, c’est la tendance, la mode !

H/