La Création de l’Espoir et les Priorités des Médias arabes

Je pensais que Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président et Premier Ministre des Émirats Arabes Unis et Souverain de Dubaï, attribuerait le prix Arab World Hope Makers à une personnalité des médias, mais j'ai été surpris quand il a décerné le prix à cinq personnes complètement absentes de la scène médiatique arabe.

Ce choix était sage parce qu'il souhaitait atteindre l'objectif du prix, et donner l'exemple aux générations futures, choisir des personnalités que nous ne savions pas avoir eu un grand impact dans la société de la façon la plus noble et la plus humaine et qui ont été complètement masquées par les médias arabes.

Les cinq candidats qui ont atteint la finale ont été des histoires réussies qui étaient absentes des médias. Ils sont Nawal Soufi marocaine-italienne, qui aide les réfugiés qui fuient en Europe, ayant contribué au sauvetage de plus de 200 mille réfugiés ; Hisham al-Zahabi d'Irak, qui fournit aux enfants de la rue en Irak un logement et une assistance psychologique, sanitaire et éducative ; Maali Assoussi du Koweït, qui a émigré au Yémen il y a 10 ans pour y mener de nombreuses initiatives humanitaires ; Magda Gobran, ou Mama Maggie d'Egypte, qui s'est consacrée au service des pauvres d'Égypte, et les Casques blancs, l'Organisation de défense civile syrienne, qui travaillent pour sauver les victimes des bombardements en Syrie.

Plus de 65 mille créateurs d'espoir ont été nommés pour participer au prix, la plus grande initiative arabe pour honorer les créateurs d'impacts dans le monde arabe. Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum a remis le prix à cinq participants, rétablissant l'espoir dans encore plus de cœurs au milieu de la tourmente régionale.

Je ne doute pas pour un moment que l'espoir aura un impact formidable sur les jeunes. Le monde arabe a besoin d'énergie nouvelle pour sortir du piège de la frustration et de l'échec. Cette énergie devrait l'emporter sur la négativité causée par les échecs dans le secteur du développement socioéconomique dans de nombreux pays arabes.

Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum a exprimé une grande volonté de lancer un travail de développement sérieux et de ne pas se glisser dans le cycle des slogans qui ne garantissent ni ne nourrissent la faim de millions de jeunes qui ont presque perdu confiance en tout ce qui les entoure. Leur principal souci est de prendre les bateaux de la mort vers les rives des rêves en Europe afin qu'ils puissent trouver une nouvelle opportunité pour la vie.

Je suis entièrement d'accord avec Son Altesse : « il n'y a pas de meilleur pouvoir dans la vie qui améliore les sociétés que le pouvoir de l'espoir ». Je soutiens également fortement l'appel de Son Altesse pour créer de nouveaux espoirs pour des millions de jeunes arabes pour jouer de véritables rôles dans leurs sociétés.

La création de l'espoir dans notre région est une responsabilité historique non seulement pour les dirigeants et les responsables, mais aussi pour les médias mal orientés de nos jours. Les médias sont répartis entre des médias de qualité médiocre contrôlés par le gouvernement et des médias importés qui ne concernent pas les sociétés arabes.

Lorsque les médias dans une société se noient dans le bourbier du « consumérisme », ils se transforment en un important producteur d'énergie négative, répandant des rumeurs, des controverses, des divisions et parfois des superstitions. La société devient confrontée à un grand danger, ce qui peut l'emporter sur les menaces classiques. Ce danger détruit le plus précieux de cette société et de sa jeunesse. Il détruit leurs rêves et répand le désespoir et la frustration.

Le fait que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas les gagnants de Arab Hope Makers malgré leurs grands rôles humanitaires et communautaires soulève une question importante : si ces vraies stars sont absentes de la couverture médiatique arabe, comment pouvons-nous croire que nos médias cherchent sérieusement à aider à développer nos sociétés ?

Les stars dans les médias arabes sont limitées à certaines catégories. Ces médias n'ont plus de rôle social, mais ils jouent des rôles purement commerciaux. Les gens des médias déploient leurs efforts autour d’une certaines catégories et de certains noms sans se tenir un moment pour réfléchir aux objectifs, autres que le divertissement.

Lorsque nous parlons de la lutte contre l'extrémisme, le terrorisme et la violence, nous organisons des centaines de séminaires, d'ateliers, de conférences et d'autres activités de médias et de recherche, et nous cherchons des moyens de renouveler le discours religieux, mais personne ne pense à des mécanismes réels loin de théoriser , ce que nous avons fait depuis de nombreuses années. Ceci n'est pas utile pour traiter la pensée radicale.

Oui, il est nécessaire de renouveler le discours religieux, mais il existe de nombreux autres besoins. Jouer avec des mots et compter sur différentes sources ne réussira pas à lutter contre l'extrémisme, à moins qu'il n'y ait réellement des efforts pour susciter l'espoir d'un avenir meilleur pour des millions de jeunes qui souhaitent être opérationnels dans leurs sociétés. Notre région a besoin de modèles réels pour construire des communautés sans corruption.