La crèche de Noël : gardons nos traditions !

Il se trouve que Le Ravi est le titre d’un poème que j’ai commis naguère et dont je demande aux personnes chastes de me pardonner de le transcrire ici :

Un ravi provençal, penché sur un ruisseau,

Contemplait le visage que lui renvoyait l’eau.

J’ai, ma foi, bel aspect et suis fort bien tourné,

Se disait le bellâtre en admirant son nez.



Il était, il est vrai, doté d’un appendice

A faire pâlir d’envie la plus chargée de vice.

Toutes les femmes du village, dans leur concupiscence,

Rêvaient donc d’en user pour apaiser leurs sens.



L’épouse du notaire et celle du médecin

Avaient tenté leur chance, mais jusqu’alors en vain.

Quant à celles du maire et de l’instituteur,

Elles louchaient vers ce mât pour calmer leurs ardeurs.



Tous les jupons du lieu lorgnaient avec envie

Cet étonnant objet à l’allure de vit.

Qu’un petit rhume bénin lui colore le bout,

Et l’on courait au viol par ces femelles à bout !



Or donc notre fada penchait sur le miroir

Ce membre qu’attendaient ces dames avec espoir.

Un grand brochet, soudain, surgit de la rivière,

Et de ses dents aiguës trancha le bout de chair.



L’intimité des dames s’en trouva fort marrie

Et dut se résigner aux élans des maris.

Voire ! Car des jouets nouveaux apparurent au village :

Des Pinocchio en bois ; Dieu sait pour quel usage !