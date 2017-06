La Crise de l’Esprit Qatari

La crise de l'esprit, est un concept qui a été lié à l'état d'esprit dominant dans le monde arabe et islamique et a fait l'objet de différents courants intellectuels et idéologiques au cours des dernières décennies. Ce concept n'est pas seulement lié aux nations et aux peuples, mais aussi aux gouvernements. Les dirigeants qatariens ont souffert, depuis des décennies, d'une crise profonde de l'esprit qui n'a pas encore été traitée jusqu'à présent.

Certains diront que les politiques du Qatar souffrent d’une crise de gouvernance et d’une crise politique. La littérature en sciences politiques explique le concept de crise de la gouvernance et de la crise politique différemment de ce qui se passe au Qatar. La crise de Doha résulte de l'absence d'une prise de conscience stratégique. Cette crise est le résultat du « kidnapping » de l'esprit qatari en faveur de deux groupes qui se battent pour leurs propres intérêts, un groupe d'organisations terroristes dirigées par les Frères musulmans et un deuxième groupe dirigé par le stratège Dr. Azmi Bishara, le Président Du Centre arabe pour la recherche et les études politiques à Doha.

Bishara guide les décisions du prince Tamim et est considéré comme son éducateur politique. Il était responsable de l'éducation politique du prince. Le contrôle de Bishara sur le système de gouvernement qatari a augmenté avec Sheikh Tamim, surtout après l'élimination du Cheikh Hamad bin Jassim bin Jabr al-Thani, l'ancien Premier ministre et ancien ministre des affaires étrangères du Qatar, du pouvoir.

Bishara est en charge de la planification des nouveaux réseaux de médias qataris en remplacement de Al Jazeera, compte tenu de l'effondrement de sa crédibilité dans la région et dans le monde après 2011. Bishara prévoit de nouveaux outils multimédias, dont des journaux, des sites Web et des chaînes satellites, dont certains sont gérés directement tandis que d'autres sont indirectement financés et gérés par des personnes fidèles au Qatar. Ce fait a conduit à l'émergence de journaux tels que le Huffington Post, le New Arab, les chaînes des Frères musulmans et le groupe de fugitifs des médias égyptiens qui ne sont pas affiliés aux Frères musulmans.

Depuis que l'ancien Emir Hamad Bin Khalifa Al-Thani du Qatar a pris le pouvoir, Qatar a cristallisé sa vision stratégique sur la base de la possibilité de combiner des contradictions et de jouer des cartes politiques selon les intérêts de l'élite dirigeante à Doha. L'émirat a joué le rôle de fauteur de troubles dans les médias et la politique pendant de nombreuses années dans la région. Il n'y a pas eu de réaction forte des principales puissances régionales, dirigées par l'Egypte et l'Arabie Saoudite, qui ne pouvaient pas s'immiscer dans l’absurdité et les conspirations.

Le Golfe et le monde arabe en général n'étaient pas conscients de ce qui se passait dans les coulisses et de la gravité du rôle qatari, qui se limitait à l'idée d’« émeute » jusqu'en 2011. Les médias qataris avaient le rôle d'instigateur de troubles et des manifestations dans plusieurs pays arabes. Certains des conspirateurs, qui ont reçu une formation théorique à long terme à l'Académie des changements, sont apparus sur les écrans avec le financement Qatari. Les régimes au pouvoir dans leurs pays ne croyaient pas que derrière eux était un grand plan de renversement d'états et de manipulation des destinées des peuples.

Doha a affirmé que les déclarations de l'Emir actuel du Qatar étaient une conspiration. Il est étrange que le Qatar renie ces déclarations et ces positions parce que les adeptes de la politique Qatari connaissent ces déclarations.

La position du Qatar à propos de l'Iran découle d'une vision stratégique qui n'a pas changé et qui repose sur la construction de relations avec des parties hostiles. Doha a des relations avec le Hamas et Israël, les Taliban et les États-Unis, les organisations terroristes et la coalition internationale, l'Arabie saoudite et l'Iran, les Houthis et le régime légitime au Yémen. Le Qatar a été sur un chemin épineux depuis des années.

Le Prince Tamim a hérité de cette approche de son père. Il y avait des attentes que le Qatar abandonnerait cette approche aventureuse, mais Doha a continué à semer le trouble. Le Qatar n'a pas réalisé les changements stratégiques autour de lui, y compris la nouvelle administration américaine qui n'a pas la même approche que celle de l'ancien président Obama et le devenir obscur de l'accord nucléaire avec l'Iran.

Le pari du Qatar sur les organisations de l'Islam politique révèle l'un des trois scénarios : soit que le Qatar n'est pas conscient des changements stratégiques profonds et accélérés, soit qu'il est devenu prisonnier de ces organisations et Doha n'est plus capable de briser le contrôle du terrorisme ou que le Qatar a effectué les instructions des grandes capitales. Le fait est maintenant que les États-Unis, le chef dominant du nouvel ordre mondial, ont un nouveau président qui est hostile à toutes les organisations d'islam politiques, et que certains pays, comme la Grande-Bretagne, ont une attitude différente à l'égard de ces organisations, surtout après avoir été leurs victimes dans le passé.

Le Qatar n'a pas réussi à saisir la transformation stratégique régionale et mondiale et à suivre les événements et à ajuster sa position comme avant. Dans ce cas, nous sommes confrontés à une crise d'esprit qatari, peut-être à cause de la faiblesse de l'expérience de l'Emir et de ses conseillers qui ne comprennent pas bien les différentes variables de la réalité.

Cette mentalité qatarie est une menace pour notre région, à moins qu'il n'y ait un changement dans le gouvernement de l'émirat dans un proche avenir. Le Qatar est un pays riche, avec des relations suspectes avec le terrorisme, l'extrémisme et ainsi de suite, et il est évident que la mauvaise lecture des faits causera des dégâts dans la région.

Le gouvernement de Doha doit reconsidérer ses calculs et se rendre compte que certaines règles ont changé au Moyen-Orient. Il n'y a pas d'avenir pour les organisations terroristes ou pour les Frères musulmans tant qu'il existe une volonté régionale de rétablir le prestige des pays et de rejeter les organisations terroristes. Le pari du Qatar sur les contradictions est une perte inévitable, mais le plus grand perdant est le peuple qatarien.

La crise de l'esprit qatari est essentiellement politique. Elle est aussi dangereuse et pourrait détruire notre région. Les dirigeants du CCG sont assez sages pour faire face à cette situation.