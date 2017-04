La déclaration des droits du chien

Le législateur et la justice sont très soucieux du bien-être animal. Depuis 2004 la souffrance éventuellement ressentie par une animale désignée partenaire sexuelle par un monsieur un peu en manque, justifie que le monsieur soit condamné au pénal.

Non pas condamné pour viol, car le législateur n’a pas encore décidé d’en tomber là, mais condamné pour mauvais traitements.

A noter que le pénal pour zoophilie avait disparu de la loi depuis la Révolution. Napoléon en proclamant son code pénal en 1810 ne l’avait pas repris non plus. Sans doute pensait-il que ce ne serait pas faire honneur aux tribunaux que les forcer à statuer sur de telles questions.

Mais les temps changent et l’indifférence de Napoléon à la souffrance animale n’est plus de mise. On se souvient comment ce boucher n’a pas hésité à faire massacrer au moins cinq cent mille chevaux sur les champs de bataille pour sa gloire personnelle. L’animal à présent est en bonne voie d’être reconnu comme un être aussi sensible que la femme, par exemple. Les lois modernes heureusement nous éloignent du moyen-âge que nous connaissions il y a peu encore.

Mauvais traitement ! Comme quoi il ne faut pas aimer un être qui n’est pas en mesure de déposer en signant qu’il a éventuellement jugé au contraire les traitements très bons !







Et si l’animale est une jument ? Le législateur n’a sans doute pas vu e diamètre de la flèche d’un étalon en action, car la loi vaut aussi pour l’amoureux d’une jument : mauvais traitements.





« On vit une époque formidable » (Philippe Meyer)