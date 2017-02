La défense surréaliste de François Fillon...

François Fillon a une formation de juriste et d'avocat : dès lors, on ne peut que s'étonner du système de défense qu'il a adopté face aux accusations et aux soupçons d'emploi fictif qui pèsent sur sa femme : Pénélope Fillon...



Une accumulation d'approximations, de mensonges tellement grossiers que personne ne peut être dupe.



Il a d'abord affirmé, lors d'un meeting : "Nous n'avons rien à cacher ! Nous n'avons qu'un seul compte au Crédit agricole de Sablé-sur-Sarthe..."

On ne peut imaginer, une seule seconde, le couple Fillon titulaire d'un seul et unique compte !

Il est évident qu'il s'agit là d'un mensonge éhonté, facile à démonter et à démasquer...



Il a affirmé avoir employé deux de ses enfants pour des missions ponctuelles. Or, après vérifications, on a appris qu'ils ont, eux aussi, occupé la fonction d'attaché parlementaire.



François Fillon a menti, aussi, sur la date où il a commencé à rémunérer sa femme : ce n'est pas en 1997 mais en 1988.



Toutes ces "erreurs" qu'on est obligé de considérer comme des mensonges laissent pantois.



Tant de messages faussés, tant de maladresses tendent à prouver, une fois encore, la culpabilité du candidat à la présidence de la République.



Devant des caméras, devant des millions de témoins, les hommes politiques n'hésitent pas à "arranger" la réalité, la peindre sous un jour nouveau, à l'embellir, l'enjoliver.

Pourquoi ?

Est-ce là une habitude tellement ancrée dans les moeurs de la vie publique qu'ils ne peuvent s'en abstraire ?

Dans tous les cas, la défense de François Fillon est tellement puérile qu'elle surprend de la part d'un homme politique aguerri.



Comment est-ce possible ? La seule défense d'un homme politique serait donc le mensonge ?



On se souvient de l'affaire Jérôme Cahuzac, au début du quinquennat de François Hollande : le ministre du budget avait nié pendant des mois qu'il possédait un compte en Suisse, une révélation faite par le site Mediapart.

On se souvient des promesses de campagne de François Hollande : lutter contre le monde de la finance, réorganiser les banques....

Et on sait la désillusion qui a suivi...

Le mensonge devient une stratégie politique courante et tout cela paraît bien inquiétant pour notre démocratie.

Pris au piège des médias, François Fillon n'aurait eu d'autre recours que le mensonge, et des mensonges si énormes qu'on en est sidéré.





