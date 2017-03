La Démocratie mondiale est inéluctable

Nous vivons une époque clé de notre Histoire. Internet, qui est, selon moi, notre plus grande révolution intellectuelle, permet l'interconnexion en temps réel, la diffusion et la disponibilité immédiate des savoirs et l'explosion des interractions entre les individus. Il ouvre donc tout un champ de perception, comme une nouvelle habileté de l'Humanité, un nouveau sens collectif. Et étant donné que la situation est catastrophique sur bien des plans, et que les médias de masse, pour bien des raisons, échouent magistralement dans leur rôle de 4ème Pouvoir, cela pousse les peuples à se "réinformer". C'est à dire à utiliser l'outil providentiel qu'est Internet pour échanger les points de vue, débattre, essayer de comprendre la situation actuelle et trouver des solutions. En fait, Internet, couplé à un monde de merde, c'est la plus grande fabrique à citoyens de l'Histoire...

Et ce constat me semble évident à faire : regardez comment nos opinions ont évolué ces dernières années. Je pense que le basculement idéologique a vraiment été enclenché par les révélations de Snowden. C'était certes un secret de Polichinelle, mais pas n'importe quel secret non-plus, et c'est à partir de là, je crois, que les masses ont pu commencer à envisager que l'Empire, pour reprendre cette terminologie polémique, est prêt à tout pour accroitre son pouvoir et contrôler les peuples.

Aussi, ces dernières années, nous avons pu assister à une forte accélération des dérives de nos pouvoirs. Dérives qui avaient été anticipées par bien des gens, allant de certains auteurs SF dotés d'une clairvoyance certaine, à de nombreux intellectuels et citoyens qui ont tenté de nous mettre en garde sur les dangers de la direction qu'on a prise. Utilisation éhontée du 49.3, Orwellisation de nos médias (le Décodex et la réaction des journalistes mainstream qui, au lieu d'exprimer leur indignation, au risque de perdre leur job, saluent l'initiative et jouent le jeu)... Il y a, à vrai dire, tellement de dérives et de masques qui tombent qu'il est inutile de développer davantage l'idée dans cet article : des milliers d'autres le font en continu depuis des années.

Il y a donc un gigantesque mouvement qui s'opère, une révolution de fond dont l'inertie est plus forte que tout. Les peuples deviennent petit à petit des Citoyens, car ils sont dégoûtés de la tournure des évènements, cherchent à comprendre la situation et à s'investir pour défendre les causes qu'ils croient légitimes. Tout ça, en réaction face à la peur d'un lendemain dystopique. Alors, bien sûr, nous sommes plus divisés que jamais. Mais nous sommes aussi sur le point de comprendre pleinement que ces divisions ne sont pas le fruit du hasard.

En effet, les personnes au pouvoir ont de tous temps cherché à sécuriser leurs places, et pour cela, il faut... diviser pour mieux régner. Y a pas de secret, c'est vieux comme le monde. Le pire, c'est qu'on le sait tous, mais jusqu'à présent, on a continué de se prendre au jeu. A mon avis, c'est parce que nous sommes dans une Société du spectacle qui nous endoctrine notamment dans le culte de l'égo, et donc qu'on se sent exister en défendant nos opinions corps et âme. Et sans forcément prendre le temps d'écouter les autres, en particulier ceux qui pensent différemment.

De plus, on continue de tomber dans le piège sournois des médias dominants : ils mettent en avant les tranches de populations qui confortent l'idéologie qu'ils veulent propager, ils utilisent des sondages facilement orientables (merci le paradoxe de Simpson) qui visent à nous manipuler via le biais de confirmation. Alors bien sûr, en voyant tout ça, et en constatant que partout, en particulier sur Internet, les opinions partent dans tous les sens et que personne ne s'accorde, on a tendance à croire que "les gens sont des moutons". Mais si c'était vraiment le cas, il n'y aurait pas toute cette indignation populaire, pas d'abstention massive aux élections, pas autant de débats passionnés, etc... Alors certes, on continue de tomber dans certaines manipulations spécifiques, mais l'essentiel est là : les moutons en ont marre, ils s'informent (Salut Benji !). Le peuple Français sort petit à petit de sa torpeur, de sa condition de "peuple de veaux". De plus, malgré l'apparent acharnement des élites à vouloir instaurer le règne de l'Idiocratie, de plus en plus de personnes développent une critique forte et intelligente de nos dérives sociétales. Il y a ceux qui s'offusquent et ne comprennent pas le message, et il y a les autres, qui semblent bien plus nombreux et c'est rassurant. Et il y a Google, Facebook, etc. qui censurent. Ce qui conforte la dérive orwellienne de nos médias, y compris de ceux du net.

Il nous suffit maintenant d'un déclic pour l'union. Je pense qu'on peut faire de nombreuses analogies entre l'Humanité et l'Individu. Parfois, les personnes profitent d'un déclic pour évoluer radicalement, alors pourquoi il n'en serait pas de même pour l'Humanité ? La Théorie du 100ème Singe, par exemple, qu'elle soit scientifiquement valide ou pas, me semble très pertinente. Ou encore, c'est un peu comme si nous étions tous des flocons de neige qui, par des conditions météo particulières, s'agglutinent en formant une grosse corniche qui surplombe toujours plus le vide, jusqu'au jour où le flocon fatidique (le "100ème Singe"), vient se poser puis fait basculer cet ensemble, et provoque une avalanche. Nous sommes donc, je le ressens, et je ne suis clairement pas le seul, sur le point d'accueillir ce flocon fatidique...

L'avalanche, le déclic de l'Humanité, ça peut être le candidat surprise François Asselineau, qui, porté par ses militants de l'UPR, qui y ont cru depuis longtemps, va enfin voir les portes des grands médias s'ouvrir à lui. Il va enfin pouvoir débattre avec les autres candidats "mainstream", ce qu'il réclame depuis des années. Un grand nombre de Français va enfin le découvrir, et ils seront frappés par son intelligence, sa culture, sa bienveillance, son intégrité sans équivalant dans le paysage politique français, et surtout son désir ardent de rétablir la Démocratie (ou plutôt de l'établir ? Enfin, ce n'est pas le sujet). Ce sera la preuve concrète que notre Salut vient d'Internet, et ça rendra officiellement obsolète une bonne partie de la caste politico-médiatique actuelle.

Il va, au long de ses débats et temps de parole, redonner espoir aux Français, en leur montrant un nouveau visage de la politique, à mille lieues des scandales et des débats superficiels où la rhétorique et la calomnie règnent. Il va convaincre le peuple que la première chose à faire est de sortir de l'UE, en expliquant ce qu'elle est. Ca fait 10 ans qu'il y travaille, à travers ses nombreuses vidéos et conférences, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça porte ses fruits, puisque ses thématiques sont de plus en plus reprises par les autres candidats, et que l'UE semble vouée à disparaitre très prochainement. Alors autant que ce soit la France qui lui assène le coup de grâce avec un Frexit en bonne et due forme, en l'activant donc directement grâce au fameux Article 50 du traité sur l'Union Européenne, le seul moyen légal de sortir de ce bourbier.

Bien entendu, ses adversaires, ses contradicteurs ainsi que les journalistes totalement soumis au Système vont continuer à nous rabâcher que la sortie de l'UE, c'est le fascisme, l'isolationnisme, le retour au Moyen-Age, les heures les plus sombres, etc. Mais franchement, qui croit encore en ces gens ? Ils ont passé ces dernières années à se discréditer en continu, à provoquer l'indignation globale par leur mépris du peuple, et à appuyer les politiques intolérables de nos dirigeants ? Mais que fout encore ce putain de BHL dans nos médias, sérieux ? Peut-être que si ces gens-là n'avaient pas porté à bras-le-corps cette idéologie atlantiste, ce nouvel ordre mondial de merde, le peuple Français aurait manifesté en masse son refus à ces "guerres humanitaires", et on aurait peut-être pu éviter des centaines de milliers de morts dans ces pays, et les quelque 250 dans le nôtre via le terrorisme. Au lieu de ça, on a continué à se diviser comme des cons sur des questions superficielles. Il y a eu une énorme ingénierie sociale, une machine jouant sur tous les tableaux, pour provoquer notre consentement à toutes ces horreurs. Internet nous permet de comprendre ce genre de manipulations. Alors à force de prendre les Français pour des cons, ils se rebiffent, et on va pouvoir le constater lors de ces prochaines semaines.

Je pense donc qu'on va assister à un raz-de-marée Asselineau, il va faire un "méga-buzz", une si grande partie des Français va se reconnaitre en lui qu'il va même, à mon avis, être élu dès le premier tour. Ca peut paraitre fou ou complètement naïf, mais je me fie à mon instinct, car jusqu'à présent, sur des sujets comme le potentiel d'Internet et le basculement idéologique qui en résulte, le Brexit, Trump... mon instinct ne m'a pas trop trompé. Internet développe fortement les connaissances, l'esprit critique et la capacité analytique, alors je ne prétends pas être madame Soleil, mais il me semble que certaines directions, certaines issues peuvent être pressenties plus ou moins longtemps à l'avance. Développons maintenant les arguments qui me font croire qu'Asselineau sera élu :

-Il n'est pas sectaire. Contrairement à la plupart des autres candidats qui choisissent et revendiquent leur couleur politique, Asselineau ne se dit ni de droite, ni de gauche. Et ça convient parfaitement à ses électeurs, car il devient évident que cette scission idéologique est un des grands biais de manipulation de nos pseudo-Démocraties. Elles se maintiennent en place grâce à nos divisions, et quoi de plus clivant qu'une étiquette politique ? N'en déplaise à Frédéric Lordon, et comme l'a parfaitement compris le youtubeur Kriss (wow… J'en ai encore des frissons ^^ c'est d'ailleurs cette vidéo qui m'a fait pleinement ressentir la vague Asselineau que je pense imminente), le manichéisme, c'est d’la merde. Il n'y a pas de camp du Bien et de camp du Mal. Bush fils nous avait pourtant mis en garde, en prônant le paroxysme de cette idéologie ("Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous"), et on a bien vu ce qu'a donné cette "guerre contre le terrorisme"... Mais bon, que voulez-vous, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Perso, je me sens aussi proche d'un extrême-droite que d'un extrême-gauche, et de tout ce qu'il y a entre les deux et en dehors, du moment que ce soient des gens du peuple qui sont affligés par la tournure des évènements, des gens qui ont peur de l'avenir et qui souhaitent simplement vivre tranquillement. Asselineau est le seul candidat capable de réunir l'ensemble des Français, de tous bords. Soral avait peut-être raison sur certains points, mais sur celui-là, il avait complètement tort (et j'imagine les rageux s'offusquer... mais hey, le manichéisme c'est d’la merde ^^ , et si Soral a subi cette sorte d'inquisition, c'est peut-être pas pour rien, en tout cas je l'ai trouvé performant dans certaines analyses ; qu'il soit hautement critiquable ne change pas le fond, car c'est le propre de l'Homme d'être imparfait, mais ce qui compte réellement, c'est ses idées).

-François Asselineau est le candidat intègre par excellence. S'il y a 54% d'indécis actuellement, ce n'est pas pour rien non plus : les Français en ont vraiment marre des scandales politiques à répétition ; on en arrive à un point tel que c'est le thème principal (voire l'unique ?) de ces présidentielles jusqu'ici. Heureusement qu'il existe des exceptions à la règle. En tout cas, le candidat de l'UPR a un casier judiciaire vierge, il prône d'ailleurs cette condition sine qua non pour intégrer la fonction politique. Sa démarche et sa ligne ne dévient pas depuis 10 ans. Cet homme transpire l'intelligence, la culture politique et historique, mais aussi la droiture, la sincérité, l'intégrité... En bref, l'attirail complet d'un grand chef d'État. Longtemps abandonnées par notre caste politico-médiatique, ces valeurs vont enfin être réhabilitées sous les yeux du peuple Français. D'ailleurs, c'est le seul candidat présidentiable qui ne soit financé que par son propre argent et par les dons de ses adhérents, là où tous les autres ont fait des emprunts et devront rendre des comptes à leurs sponsors.

-Il connait remarquablement bien le Système et ses rouages. A vrai dire, d'autres candidats le connaissent bien aussi, forcément ; cependant, Asselineau, c'est vraiment une tronche, et son intégrité fait qu'il expose les problèmes de la situation, sans détours, contrairement à d'autres qui ne sont pas clairs du tout sur certains sujets clés, par manœuvre électoraliste ou carence testiculaire (alors, bien sûr, il y a plusieurs façons de considérer le Système ; mais je parle là de ce qui est admis officiellement, pas des hypothèses conspirationnistes, dont je suis d'ailleurs friand pour des raisons que j'évoquerai plus bas.)

-Il peut se targuer d'être le candidat ayant, et de très loin, le plus haut ratio de confiance, entre "les électeurs qui le connaissent" et "les électeurs qui votent pour lui". Par exemple, aux dernières régionales, il a fait environ 1%, alors que seulement 2% de la population le connaissait. Et étant donné que parmi les 1% qui n'ont pas voté pour lui, certains l'ont fait, j'imagine, parce qu'ils voulaient soutenir un candidat mieux coté ou pour faire barrage contre un autre... Bref, Asselineau possède des tas d'arguments implacables, sa capacité persuasive est sans égale, puisqu'il dit enfin ce que les autres ont toujours voulu nous cacher. Bref, quand une pépite d'or tombe du ciel sous nos yeux, on change pas de trottoir, on se baisse, on la ramasse, et on affiche un sourire jusqu'aux oreilles !

-Il faut donc absolument sortir de l'UE, au plus vite. Peut-être que beaucoup de Français ne partagent pas encore cet avis, mais ils ne se sont probablement pas réellement penché sur les origines de cette construction, ses buts profonds, et sa réalité. Ils croient encore que l'UE a été construite pour le bien des peuples, ou même qu'elle est réformable... Nous pouvons remercier encore une fois les médias pour leur travail d'endoctrinement, ça a fonctionné un bon moment mais... Internet quoi. Perso, ça fait 6 ans que j'y passe le plus clair de mon temps, et j'étais déjà convaincu de l'arnaque Européenne avant de découvrir ce candidat providentiel, il y a 2 ans. Le fait qu'il ait été aussi clairvoyant et qu'il n'ait jamais dévié depuis 10 ans sur ces sujets, et ce, malgré les railleries, calomnies et censures quasi-constantes, ça va fortement influencer les électeurs lucides à voter pour lui. D'autres candidats ont adapté leur ligne politique à ce basculement idéologique, et donc font semblant de s'ouvrir à l'idée d'un Frexit, mais bon, pour ne prendre que deux exemples, Marine Le Pen n'est pas claire du tout à ce sujet (et de toutes façons, pour bon nombre d'entre nous, elle pue la soif de pouvoir, c'est peut-être pas pour rien qu'elle a jeté son père comme un malpropre et tenté d'embrasser le sionisme et la franc-maçonnerie) et Mélenchon trompe de moins en moins les électeurs avec son "L'Europe, on la change ou on la quitte". Son « Plan A/Plan B » qui sent l'arnaque à plein nez est magistralement débunké par les youtubeurs Trouble-Fait et Penseur Sauvage. De plus, bien que je comprends l'enthousiasme des Insoumis et les craintes légitimes des Frontistes, Mélenchon et Le Pen sont beaucoup trop clivants. Si d'aventure l'un des 2 venait à être élu (et ce sont, à mon avis, les seuls candidats "mainstream" à en avoir le potentiel) au-delà de la continuité dans l'inaction, les tergiversations et l'acharnement sur des conséquences en ignorant les causes, la France resterait totalement fracturée. Un pays ne se redresse que quand son peuple est uni.

-Les Insoumis, notamment, reprochent beaucoup à Asselineau de ne pas mettre suffisamment en avant les questions écologiques. Or, comme il l'explique dans cette "Thinkerview", il ne s'agit pas de répondre à des questions aussi brulantes que celles de l'énergie et de l'écologie en imposant un programme déjà établi aux Français. Ce serait un gros manque de réalisme, et à vrai dire une irresponsabilité flagrante. Ce qu'il propose, et je suis totalement partisan de cette méthode depuis des années, c'est de provoquer dès le début un mouvement d'information et de débats publics, diffusés à la télévision et sur Internet, réunissant nombre d'experts de tous bords, puis, au bout de 6 mois, de soumettre les électeurs à un référendum pour qu'ils choisissent leur voie, avec un vote validé à partir de 75% je crois. Pour ce genre de questions cruciales, il faut impérativement appliquer ce genre de procédé démocratique avancé, les enjeux sont trop importants et vu que c'est le peuple qui, au final, assume et subit pleinement les répercussions négatives des politiques énergétique et écologique, alors c'est au peuple de décider en toute connaissance de cause. Par extension, personnellement, je prône l'élargissement de ce programme à un bon nombre d'autres questions (dont notamment l'éthique scientifique - cessons de laisser des irresponsables mettre notre vie en péril, labos pharmaco, intelligence artificielle, industries détraquant la Nature et notre santé, expériences de pointe potentiellement désastreuses comme "Starfish Prime", etc... la liste est malheureusement beaucoup trop longue, et je ne parle pas de l'éventuelle "Guerre secrète contre les peuples" de feue Claire Séverac). Nous devrions lancer une, voire plusieurs chaines TV consacrées uniquement à ça ; et Internet, ce héros des temps modernes, serait peut-être l'outil idéal pour structurer et encadrer cette vague d'informations, de débats et de choix démocratiques.

-La caste dominante à un poulain, et c'est Macron. Tout est mis en œuvre pour faire passer ce candidat du vide pour l'homme providentiel. Cependant, comme on a pu le constater avec le Brexit et pour Trump (mais aussi avec le référendum constitutionnel de 2005, même s'il n'y avait pas une telle unanimité médiatique à l'époque, c'était déjà une belle preuve d'émancipation populaire... bien qu'on ait fait de la merde 2 ans après en élisant Sarko, et je plaide coupable vu que j'ai voté pour lui... ça m'a servi de leçon), on vit dans une période de grande réactance populaire. Quand la machine médiatique s'emballe pour un candidat, on a de plus en plus le réflexe pavlovien de considérer que c'est Kloug. Encore plus quand des sites "conspis" sérieux soulèvent des lièvres, dont Les-Crises d'Olivier Berruyer (sa pertinence est fortement appuyée par le Décodex, le dernier espoir du monde libre pour protéger les âmes sensibles du fléau des fakes-news). Tiens donc, de grosses incohérences sur la déclaration de patrimoine de Macron ? Un banquier d'affaires qui ne sait pas compter ? C'est pas banal. En tout cas ça n'a pas eu l'air d'intéresser les médias de masse, eux d'habitude si prompts à lancer des scandales sur les autres candidats politiques. Bref, je crois bien que ce bon bougre estampillé Rotschild ne dépassera pas les 5%, mais je crois surtout que, comme expliqué plus haut, ce genre d'unanimité médiatique pour du Rien (la continuité de la politique des riches, c'est la chute, c'est le peuple et notre potentiel vital qu'on continue de vider), ça pousse les gens à se poser les bonnes questions. J'ai foi en notre intelligence individuelle et surtout collective, j'ai foi en l'Humain, et Asselineau va répondre, j'en suis persuadé, à de nombreuses questions que se posent de plus en plus d'électeurs.

-L'Humanité semble répondre à des mécanismes universels. Le déroulement des évènements et de nos comportements est comme soumis à une grille invisible, celle de la matrice dans laquelle on vit. Après tout, Dieu et le Hasard n'ont-ils pas en commun l'hermétisme de leur nature, et/ou l'aspect à priori indémontrable de leur existence ? Je glisse ce hors-sujet car contrairement à ce qu'essaient de nous faire gober depuis toujours les dirigeants, pour des raisons évidentes, l'Humain a une forte volonté d'union. On ne se l'avoue peut-être pas, mais nous aspirons tous à la paix, à la fraternité et à la célébration collective. On peut retrouver cette volonté instinctive un peu partout d'ailleurs (la ferveur dans les stades, le deuil national des Charlie, les fou-rires contagieux... le simple fait d'échanger un sourire avec un inconnu). Comme c'est un désir profond, partagé par l'ensemble, et de plus en plus refoulé à cause de l'individualisme provoqué par la Société et la tournure des évènements, l'arrivée d'Asselineau sur les grandes ondes sera pour nous l'opportunité de parvenir à cette union collective hétéroclite. En fait, et c'est ce que semblent avoir toujours redouté nos élites, dès que ce mouvement s'enclenchera (et c'est peut-être déjà en train de se produire ?), rien ne pourra l'arrêter, et il s’étendra à bien d'autres pays, dont les populations partagent nos peurs, nos souffrances, voire pire, du fait de la terrible misère et des guerres qui les affligent. L'Humanité en a marre des guerres, des injustices et des divisions. D'autant plus que c'est pas les peuples qui provoquent tout ça, c'est ceux qui les gouvernent. Aussi, outre cette volonté naturelle d'union, il y a aussi notre appel du cœur à l'optimisme. L'Humanité souffre dans sa globalité, et en France on n'y coupe pas car on est oppressé par une énorme chape de plomb, un ciel sans soleil engendrant l'asphyxie de notre joie de vivre. Et comme l'optimisme est contagieux, car c'est une onde positive intrinsèque à l'Amour, et qu'il va percuter les populations aux espoirs moribonds, très nombreuses seront les personnes qui se sentiront irrésistiblement attirées par le flux implacable que je décris, et vont ainsi se sentir revivre en plongeant dedans.

-De toutes les personnalités du patrimoine politique et historique français, Charles de Gaulle est sûrement celui qui nous rassemble le plus. Nombreux d'ailleurs sont ceux qui s'en réclament, pour faire vibrer la corde mémorielle et rameuter des électeurs. François Asselineau, lui, est le candidat qui lui rend parfaitement hommage. Il sera son digne successeur (je ne parle pas du "roman national" ; on peut polémiquer sur tout ; je parle du Symbole et du potentiel de rassemblement qu'il représente). Il compte notamment réintégrer dans notre constitution le crime de Haute Trahison et celui du Complot contre la sureté de l'Etat (éléments que De Gaulle avait judicieusement placés dans la constitution de sa Vème République, et qui ont été supprimés en 1993, juste après la ratification du traité de Maastricht, et en Février 2007, juste avant l'élection de Sarko). Y'en a un qui va peut-être enfin arrêter de se retourner dans sa tombe.

-Nos Démocraties sont des fascismes déguisés : il apparait de plus en plus évident aux yeux des masses qu'elles n'ont rien de démocratique. On est plutôt dans un totalitarisme féminin, un peu comme dans "Le meilleur des mondes" d'Aldous Huxley. C'est à dire qu'on est endoctriné dès le plus jeune âge, via la transmission des barrières psychologiques et culturelles par l'éducation parentale, le conformisme moral et intellectuel avec l'école républicaine, et puis les médias, les politiques et tout le reste de cette ingénierie sociale qui vise à nous faire croire justement qu'on est dans le camp du Bien, et qu'il est légitime d'instaurer la Démocratie dans le camp du Mal (Enfin... pas au Qatar ni en Arabie Saoudite, hein, parce que... euh... hein ! Et puis même qu'Israël c'est la plus belle Démocratie du monde, d'abord... :x). Mais Internet, toujours lui, permet aux masses de découvrir le fort machiavélisme dissimulé derrière ces idéologies a priori positives. Ils ont très bien su nous manipuler via notre fibre Humaniste, mais comme on comprend dorénavant l'arnaque, et comme il apparait toujours plus évident que le pouvoir mène à la corruption et à la compromission morale, et que tous les peuples qui se laissent gouverner légitiment toutes sortes de dérives plus ou moins volontaires (immigration massive pour anéantir la lutte des classes, semer le chaos et provoquer le Choc des Civilisations ; l'ère de l'Anthropocène qui nous conduit à la 6ème extinction massive des espèces et donc à la destruction de notre vaisseau-mère ; technologies de pointe en roue-libre qui peuvent devenir des épées de Damoclès au-dessus de nos têtes... ), on comprend petit à petit que seule une vraie Démocratie mondiale peut nous éviter de percuter le mur vers lequel on se dirige à pleine vitesse. Bien sûr, beaucoup de gens ont perdu foi en l'avenir et nous pensent déjà foutus, mais la majorité garde espoir, et il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour redresser la barre. La nécessité d'établir de vraies Démocraties devrait nous sauter aux yeux. A ce titre, il n'y a, à ma connaissance (assez superficielle en ce qui concerne l'éventail politique actuel), que deux candidats qui prônent un rétablissement Démocratique : Jean-Luc Mélenchon, et son formidable mouvement de France Insoumise, et François Asselineau et son UPR. Comme il me semble évident que Mélenchon, pour les raisons évoquées plus haut et bien d'autres que je ne vais pas développer ici car je considère que les Insoumis, d'abord grisés par l'optimisme émanant de leur mouvement, vont finir par ouvrir les yeux... Enfin bon pour moi Mélenchon n'est clairement pas l'homme de la situation. Bref, je crois que dans les prochaines semaines, nombreux seront les Indécis, les Insoumis, les Frontistes, etc. qui rejoindront nos rangs, en se laissant porter par cette union populaire qui me semble mécanique, inévitable, et qui nous donnera des frissons tant ce sera beau à vivre.

Et si je parle essentiellement de la France dans cet article, ce n'est pas uniquement parce que nos présidentielles approchent, mais c'est aussi parce que notre pays a une aura internationale particulière, celle de la Révolution, des droits de l'Homme, de la Démocratie, et bien sûr, de la Liberté, de l'Égalité et de la Fraternité. Bon, c'est sûr que depuis des années, notre aura internationale, c'est plutôt fromage qui pue, grèves continues, drapeau blanc et peuple de merde. Mais osef, merci Chirac et de Villepin, car mieux vaut ça qu'avoir le sang d'1,3 millions d'Iraqiens sur la conscience (principale raison du French Bashing, même si on peut dire qu'on n'a clairement pas redoré notre blason ces trois dernières années...). En tout cas, je suis un patriote à haute teneur en chauvinisme, alors je trouverais ça formidable que l'élan démocratique mondial inéluctable que je pressens soit porté par la France d'Asselineau. Après tout, 2017, c'est l'année du Coq !

* * *

Voilà. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne voudrais pas trop accaparer votre temps. Cependant, je dois ajouter quelques éléments secondaires pour compléter ma thèse :

Je prends bien sûr le risque de me tromper totalement sur l'avenir : après tout, comme le pessimisme fait le buzz ces dernières années, de terribles évènements pourraient toujours empêcher l'élection d'Asselineau ou le déroulement de son mandat. Mais je ne préfère pas penser à ces évènements, d'autant plus que j'aime croire qu'il y a un sens à l'ensemble : je trouverais ça totalement incohérent qu'au moment fatidique où l'Humanité semble sur le point de s'unir et de parvenir à son émancipation, des évènements bouleversants, cataclysmiques, naturels ou provoqués volontairement par l'Homme, nous privent de ce dénouement. Tout dépend comment on voit le monde, j'imagine...

Et quand bien même je me tromperais quant au potentiel rassembleur d'Asselineau, s'il ne venait pas à être élu, ça ne change rien à ma thèse finalement, vu que l'autre président décevra fatalement ses électeurs (enfin, c'est mon avis. Là aussi, j'ai pas mal d'arguments pour étayer cette thèse, mais bon...). Cela retarderait notre émancipation, ce qui serait très dommageable au vu de la situation actuelle, mais ça amplifierait forcément notre volonté de nous prendre en main. Plus vite nous retrouverons notre souveraineté et initieront la marche Démocratique, plus vite nous pourrons stopper l'hémorragie de vitalité et donc de chances de rebondir parfaitement sur les innombrables méfaits provoqués par l'immaturité de l'Humanité.

Aussi, une éventualité dont j'estime la probabilité comme astronomiquement faible, mais qu'on ne peut écarter totalement : si d'aventure Asselineau se moque de nous et compte faire comme les autres une fois élu, alors ce serait un énorme coup dur pour nous, moi le premier, mais là aussi, ça ne serait qu'un gaspillage de temps, étant donné que ce serait un échec sur lequel nous saurons rebondir, car le basculement démocratique et notre citoyennisation nous poussent fatalement à comprendre qu'on doit se gouverner soi-même, et qu'on doit arrêter de se réfugier derrière des leaders. Je précise juste que malgré ce que je viens d'écrire à l'instant, il est tout à fait cohérent de porter Asselineau au pouvoir, pour les nombreuses raisons évoquées dans cet article, et aussi parce qu'on ne passe pas d'un claquement de doigt du totalitarisme féminin dans lequel on vit à une vraie Démocratie telle qu'on est nombreux à la fantasmer. Pour l'instant, nous avons besoin d'un leader pour nous unir, et la structure du monde politique nous impose ce format, mais demain, avec ou sans Asselineau, on sera tous des leaders (enfin, tous ceux qui voudront participer à la construction démocratique, il ne s'agit pas non plus de forcer tout le monde à mettre les mains dans le cambouis, car l'Humanité a mille visages, et certains n'ont pas la fibre pour ces choses-là... d'où la contre-productivité de l'obligation de voter par exemple).

Dans un autre registre : je parlais tout à l'heure du conspirationnisme. J'y ai chopé ma carte d'adhérent en 2011, depuis que je suis devenu convaincu que la Version Officielle du 11 Septembre 2001 est toute pourrie ; et l'ersatz de débat démocratique autorisé par nos médias et politiques m'a clairement indiqué qu'il y a un très gros problème. Dès lors où on se pose des questions légitimes sur ce genre de choses, on devient officiellement complotiste, donc bon. Ça a été ma "pilule rouge", comme pour de nombreuses personnes. On a souvent reproché à Asselineau de faire du complotisme, mais le déroulement des évènements a validé ses théories, et il base toute son argumentation sur des faits, vérifiables par tous. Le "reductio ad complotismum" est une façon exécrable de clore le débat. C'est navrant que ça ait autant fonctionné, et qu'aujourd'hui encore, des tas de personnes aient peur du conspirationnisme. Alors que, selon moi, on est tous conspirationnistes. Peu importe si c'est un mot à connotation péjorative, autant l'embrasser et faire la nique à nos manipulateurs, bordel ! D'ailleurs, Coluche était conspi ! Lui aussi il avait sa carte membre, bien avant que le complotisme devienne mainstream... Un vrai hipster, ce Michel. Déjà conspi avec son "tous pourris", mais c'est encore plus flagrant quand on écoute ce sketch qu'il aurait enregistré quelques mois avant sa mort "accidentelle"... Alors, certes, on ne croit pas tous à des sociétés secrètes toutes puissantes, à la Terre plate, aux Reptiliens... (et encore heureux, vu que pour empêcher les vraies théories du complot d'émerger dans le débat public, et de les voir avérées par la suite, comme ça l'a été de nombreuses fois jusqu'à présent, il me semble logique que les pouvoirs en place nous noient sous des tas de théories farfelues, ou propagent volontairement celles qui émanent naturellement des gens lambda, afin de pouvoir amalgamer les conspirationnistes sérieux avec les illuminés, et ainsi empêcher le débat et cloisonner nos esprits), mais existe t-il quelqu'un qui croit encore à tous les propos de nos médias et politiques chéris ? Douter est le sel de l'esprit, selon Alain...

De plus, et là, je risque de faire grincer des dents... Quelle est la cohérence de prétendre que le conspirationnisme est une sorte de maladie mentale, alors que nos élites politiques, médiatiques, religieuses... cultivent le secret ? Personne n'ignore la forte collusion entre la Franc-Maçonnerie et les Pouvoirs par exemple (je respecte la FM, la démarche de quête spirituelle et d'échange d'idées me plait en tout cas, mais le culte du secret est anti-démocratique par essence, et vu qu'au sein les loges il y a souvent beaucoup de cooptation et de manoeuvres collusionnelles pour faire du biz... bref les FM devraient être interdits de tout pouvoir politique), tout comme personne n'ignore que nos états ont des tonnes de dossiers secret-défense. Selon John Joseph Loftus, un haut gradé des renseignements américains, environ 30% de l'Histoire nous serait cachée. Difficile de prétendre détenir la vérité sur les déroulements historiques, étant donné qu'une bonne partie des éléments clés nous manquent. Voilà pourquoi nous ne retrouverons notre cohérence qu'avec la Démocratie, une gouvernance des peuples pour les peuples, soutenue par un 4ème pouvoir transparent, et où on en viendra à déclassifier les dossiers et à réviser l'Histoire de A à Z. Si l'Humanité fait la paix, en mode "réconciliation nationale et mondiale", elle cherchera naturellement à comprendre son passé.

Je ferme cette parenthèse avec une petite théorie "métaphysico-conspirationniste" que je me suis faite en parallèle à cette théorie de la Démocratie inéluctable : si Dieu est à l'origine des 3 monothéismes, et s'il est omniscient et parfait, il savait alors très bien ce que ses interventions divines allaient engendrer. Aussi, puisqu'il est le Créateur de toute chose, il a aussi créé le Mal. Peut-être que nous n'avons simplement pas encore réussi à assimiler son message, appuyé notamment par l'œuvre du Christ qui voulait nous faire comprendre que la Politique n'a rien à faire avec la Spiritualité. En d'autres termes, peut-être que le message est "tant que vous serez assez cons pour vous entretuer en mon nom, vous n'irez pas plus loin que le mur sur lequel vous foncez". Peut-être aussi que certaines personnes tout au sommet de la pyramide connaissent la "mécanique de l'évolution" et ont influencé nos Sociétés pour qu'elles finissent par ressembler à de parfaits manuels d'utilisation inversés. Autrement dit, tout le Mal qui nous tourmente aurait pour finalité de forcer l'Humanité à se prendre en main. Le Mal serait donc un mal nécessaire pour notre bien, non pas individuel, mais pour celui de l'Humanité, vu qu'il nous contraint mécaniquement à l'évolution. Je fais l'analogie avec la Fourmi de Langton : on se confronte les uns les autres (Jésus a dit :"je ne viens pas vous apporter la Paix, mais l'Epée"...) jusqu'à ce que, du chaos engendré naisse l'ordre (c'est à dire l'Autoroute de l'Humanité). Ordo ab Chaos. Je ne suis qu'un profane, donc cette théorie peut faire sourire, mais elle me plaît car elle donne justement un sens positif à notre Histoire remplie de tragédies et de manipulations en tous genres.

* * *

Conclusion : cet article n'a pas pour vocation à tenter d'influencer votre vote. Je ne fais que vous soumettre mon analyse sur la situation actuelle et ma foi en l'avenir. J'espère que vous ne douterez pas de la sincérité et des bonnes intentions de ma démarche. J'avais écrit un article en août de l'année dernière sur AgoraVox, dans lequel je développais mon analyse et mes craintes d'alors. J'avais en réalité déjà façonné la théorie présentée ici, cependant il me manquait comme un biais de confirmation, ce que j'ai obtenu au fil des mois, des évènements, et de l'évolution des mentalités que j'ai cru percevoir notamment sur le net. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous mon optimisme, peut-être que je me fourvoie, mais je n'ai plus peur de me ridiculiser, car le ridicule ne tue pas, alors que le silence et l'inaction des gens de bien, si. Alors à nous de jouer, en avant la Démocratie, vive la France et que l'Humanité s'émancipe :)

