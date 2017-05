La « désertion » de Marion Maréchal Le Pen...

Marion Maréchal Le Pen annonce qu'elle quitte la politique... Elle renonce à ses mandats et à toutes ses fonctions.

Une décision qui n'étonnera personne... depuis des semaines, on savait que la famille Le Pen était divisée, fracturée.



A plusieurs reprises, Marine Le Pen avait recadré sa nièce, la remettant à sa place, de manière assez vive.

Elle avait notamment déclaré qu'elle ne ferait pas partie de son gouvernement en cas de victoire aux élections présidentielles : "Elle est jeune, elle est assez raide, c’est vrai, un peu comme la jeunesse française qui se raidit." Elle lui apparaissait trop inexpérimentée pour entrer au gouvernement

"Raideur, inexpérience", les mots employés par Marine Le Pen étaient particulièrement critiques à l'égard de la jeune femme.



Faire de la politique en famille, ce n'est sûrement pas chose facile, surtout quand on porte le nom de Le Pen.

Les brouilles familiales font partie de la saga de ce clan, où les ambitions sont exacerbées.

En 2015, suspendu par le bureau exécutif du Front national, Jean Marie Le Pen avait dénoncé une véritable "félonie", de la part de sa fille, et évoqué un "complot" ourdi contre lui.

L’ancien leader du parti avait même comparé son exclusion du FN à la décapitation de Louis XVI. Il avait prédit la défaite de sa fille en 2017 si "le FN ne parlait pas d'une seule voix."



Hier, Jean Marie Le Pen a parlé d'une "désertion". Il juge que la décision de Marion Maréchal-Le Pen de renoncer à ses mandats peut avoir des "conséquences terribles sur les prochaines législatives."

Ainsi, Jean Marie Le Pen perçoit cette décision comme une véritable trahison.



Marion Maréchal Le Pen a, certes, invoqué des motifs personnels qui l'incitent à quitter momentanément la vie politique : elle veut se consacrer à l'éducation de sa fille et mener un parcours professionnel.



Mais, juste après la défaite de Marine Le Pen aux élections présidentielles, ce retrait ne peut que fragiliser un peu plus le Front national.



On peut remarquer, aussi, que tous les partis politiques sont plus que jamais divisés au lendemain de ces élections, le parti socialiste est en train d'exploser, Les Républicains se déchirent également.



On se demande comment ces différentes familles politiques vont pouvoir se recomposer après ces élections.





