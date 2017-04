La dictature de l’émotion et la Syrie

@Massada

Ahhh l’opération « plomb durci » et la propagande israélienne que vous reléguez concernant l’utilisation des bombes aux phosphores par Tsahal.

Que dit le rapport Goldstone ?

Rédigé après un mois et demi d’enquête menée par une mission d’information de l’ONU formée de Christine Chinkin (Professeur de Droit international à la London School of Economics and Political Science3), Hina Jilani (Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies sur les questions de défenses des droits de l’homme4), Desmond Travers (Colonel à la retraite des forces armées irlandaises5) et dirigée par le juge Richard Goldstone, le Rapport Goldstone examine en détail 36 « incidents » au cours desquels les lois de la guerre et le droit international pouvaient avoir été violés. Les rapporteurs ont entendu 188 personnes, examiné plus de 10 000 pages de documents, 1200 photos et 30 vidéos, et tenu deux audiences publiques à Gaza et à Genève. La mission – qui n’avait pas été autorisée par le gouvernement israélien à enquêter sur son territoire et à entendre des militaires israéliens2 – a remis ses conclusions le jeudi 15 septembre 20096. Le rapport accuse l’armée israélienne et des groupes armés palestiniens (en particulier ceux du Hamas) d’avoir commis des actes pouvant constituer des crimes de guerre et peut-être, dans certaines circonstances, des crimes contre l’humanité7,8,9.

À Israël, il est reproché10 :