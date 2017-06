La droite peut-elle encore se redresser ?

L'élection présidentielle 2017 a été fatale pour la droite française. Cette échéance électorale, tant attendue, a mis à nu toutes les incommodités et toute l'aversion souterraine que couvait cette formation politique entre ses différents cadres. Si, donc, cette situation a conduit aujourd'hui à une division profonde entre les différentes tendances ou groupes d'intérêt, c'est que les prémices de cette crise existaient déjà depuis longtemps.

L'éclatement du parti ne date donc pas d'aujourd'hui. Il a commencé depuis que le système de l'élection primaire pour désigner le candidat du parti à la présidentielle a été adopté. Nicolas Sarkozy n'est plus reconnu comme leader légitime de la formation politique de la droite et unique prétendant à la magistrature suprême et ce, malgré sa qualité de président du parti. D'autres ambitions sont nées au sein du groupement et l'on a vu un grand nombre de cadres se bousculer pour s'emparer de l'Elysée. Treize candidats pour la droite ont déposé leurs candidatures. Citons parmi eux Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, NKM, Bruno Le Maire et Jean François Copé. Et l'on a vu le résultat final...

Peut-on dire, pour autant, que cette formation de droite est morte ?

Dans le JDD, l'ex-ministre de Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand a dressé un sombre tableau de son parti actuel, traversé, dit-il, par d'importantes lignes de fractures idéologiques.

"En réalité, il n'y a plus grand-chose en commun entre nous. Nous continuons à vivre ensemble, mais ça fait bien longtemps qu'on ne s'aime plus. Et on a peut-être plus grand-chose à faire ensemble", a lancé le président de région".

Sans être aussi pessimiste, Éric WOERTH, ex ministre de Sarkozy estime que "sur son diagnostic de la droite, on ne peut pas dire qu'il( Xavier BERTRANT) ait totalement tort ; bien sûr que nous sommes fracturés, mais on a toujours été divisés sur un certain nombre de lignes idéologiques."

Dans son édition du 20 juin, le journal Marianne écrit :

"A l’Assemblée nationale, l’explosion de la droite est sur les rails. Environ 25 députés Les Républicains et UDI s’apprêtent à former un groupe parlementaire « constructif », qui soutiendrait les réformes du gouvernement". Que reste-t-il alors de la droite...

Cette situation que connaît aujourd'hui le parti LR a fait ces derniers jours, la une de plusieurs organes de presse parlée et écrite Pour LCI : A la droite : le divorce est "en marche" . BFM TV se demande, à son tour, quel avenir pour la formation LR. Partout on parle de rupture, d'effritement, de déchirement et d'anarchie au sein de la droite. Certains cadres se sont rangés derrière François Fillon tels les présidents des deux chambres ; d'autres ont préféré rester fidèles à Nicolas Sarkozy et d'autres enfin, comme Jean Pierre Raffarin, Jean Christophe Lagarde, NKM et Valérie Pécresse ont fait allégeance à Alain Juppé. Une division que tous les sympathisants de droite déplorent amèrement.

Quel avenir donc pour ce grand parti politique français qui a connu de beaux jours dans le passé. Peut-il encore renaître de ses cendres ?

Pour le journal le Monde (26/6/2017)," après le tourbillon des dernières élections, la droite se trouve face à un vide in-commensurable. Elle n'a plus aucun chef légitime capable de mener le chantier de sa reconstruction."