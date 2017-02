La famine, arme des forts contre les faibles

Ce n’est pas un hasard si la plupart de ces pays sont en proie à la guerre civile, au terrorisme et à l’intervention militaire étrangère. Le désordre qui y sévit est d’abord de nature politique et géopolitique. Loin d’être une fatalité, il résulte de causes endogènes et exogènes identifiables. La famine ne tombe pas sur les damnés de la terre comme frappe la foudre. C’est l’arme des puissants pour écraser les faibles.





tout à fait d’accord mais une fois que l’on a dit çà on a tout dit ....

on a eu les famines au Biafra, au Yemen, en Ethiopie ..et re et re ..etc etc .....





la liste est longue il suffit de relire les bouquins de Jean Ziegler ( le seul Suisse francophone qui mériterait de finir au Panthéon ) heureusement il est encore vivant mais il a tellement bien analysé les problèmes et les mécanismes du sous-développement et du sur- développement Made in FNSEA pour notre part et agriculture intensive Made in USA glorifiée par le Tafta et le CETA qui vient d’être sanctifié par tous les joyeux conservateurs européens !!!!





alors je vais être provocateur et dire que le conservatisme tue aussi sûrement que l’autisme surtout lorsqu’il est congénital .... mais ce n’est qu’un avis bien sûr !!