La fascinante histoire secrète de la Révolution russe

Cette année 2017 marque le centenaire de l'un des événements majeurs du XXe siècle : la révolution russe, qui se déroula de février à octobre 1917. Victor Loupan, grand spécialiste de la Russie, nous en révèle aujourd'hui, à partir d'archives inédites et de nouveaux documents, la face cachée mais vraie dans un livre, Une histoire secrète de la Révolution russe*, d'une rare profondeur d'analyse et, en même temps, d'une grande originalité. Fascinant !

Les grands médias occidentaux en parlent, aujourd'hui, relativement peu. Il y a cent ans pourtant, presque jour pour jour, en février 1917, eu lieu, en Europe, l'un des événements historiques les plus marquants, y compris pour le reste du monde, du XXe siècle : le début de la Révolution russe, qui devait s'achever, après huit mois d'âpres batailles entre les troupe « blanches », fidèles au Tsar, et l'armée « rouge », commandée par Trotski, en octobre de la même année. Avec, au terme de cette sanglante guerre civile, la prise du pouvoir par Lénine, alors à la tête des Bolcheviks, lesquels donnèrent naissance à l'Union des Républiques Socialistes et Soviétiques.

PHILOSOPHIE MARXISTE ET EPOPEE COMMUNISTE

C'est cette épopée du socialo-communisme, qui, historiquement, prend ses sources politico-idéologiques dans la philosophie marxiste, pour s'accomplir concrètement dans la révolution bolchevique, que Victor Loupan nous raconte dans le passionnant récit qu'il en fait dans son livre, intitulé Une histoire secrète de la Révolution russe, qui vient de paraître, à Paris, aux Éditions du Rocher. Loupan, en expert rigoureux et esprit honnête qu'il est, ne se limite cependant pas à y relater les seuls faits et gestes de l'insurrection bolchevique, laquelle ne fut somme toute que le troisième acte, en octobre 1917, de cette longue pièce, beaucoup plus diversifiée et complexe, que fut la révolution russe. Il y décrit également, par le menu détail parfois, mais d'une plume toujours aussi alerte qu'aiguisée, les deux premiers actes, qui se sont joués, quant à eux, en 1905 déjà, puis donc en février 1917.

Davantage : il n'y oublie pas, non plus, les acteurs moins connus, injustement oubliés ou occultés par l'Histoire, telle la figure de Xénia Gué, jeune et jolie révolutionnaire condamnée à mort, suite à un procès sommairement orchestré par les troupes du Tsar, par pendaison, en 1919. D'elle, enquêtrice en chef de la Tchéka, il brosse, par exemple, ce tragique mais remarquable portrait, tout en finesse et sensibilité, sans rien concéder, pourtant, de sa dure, sinon sévère, réalité factuelle : « Condamnée à la pendaison après un procès dont l'équité peut être considérée comme étant sujette à caution, elle est morte très dignement. Ayant déjà la corde au cou, debout sous la potence dressée en plein milieu de la ville, grouillant de monde, elle a dit à l'un de ses bourreaux : 'Je suis heureuse de mourir pour ma vérité. Vous ne la connaissez pas. Vous en avez une autre. Mais, croyez-moi, la mienne vaincra la vôtre !'. Xénia Gué a été pendue sans sac sur la tête, dans sa belle robe bleue, une robe de luxe, et avec ses belles bottines vernies aux pieds. » Superbe récit, en effet, qui confirme à quel point ce beau et surtout très bon livre, par la limpidité de son écriture comme par la fluidité de son style, se lit, aussi, comme un roman, fût-il, en l'occurrence, historique, au sens premier, littéral du terme !

L'HUMAIN PLUTÔT QUE L'EPIQUE

Ce ne sont toutefois pas là – originalité thématique, beauté stylistique et vérité historique – les trois seules qualités, pourtant déjà essentielles en soi, de cette Histoire secrète de la Révolution russe. Car elle peut se prévaloir également d'une autre dimension, non moins importante sur le plan formel et même, cette fois, méthodologique : ne forçant jamais le trait, mais optant au contraire pour la subtilité, elle privilégie toujours l'aspect humain, voire intime, des choses plutôt que le côté exagérément épique, sinon monumental, des événements. C'est dire si l'excellence de l'historien se double là - caractéristique intellectuelle suffisamment rare, de nos jours, pour qu'on la souligne ici - des vertus du psychologue !

REJET DE TOUT MANICHEISME

Mais si le sujet de ce livre s'avère autant maîtrisé, rehaussé par un constant souci de la nuance, c'est que son auteur, Victor Loupan, échappe, fort heureusement, au manichéisme d'une certaine historiographie française, laquelle s'est trop souvent vue caractérisée, dans le passé, par deux courants, sur ce point précis, à la fois dominants et rivaux : une révolution russe perçue, d'une part, comme un événement exclusivement positif, comme ce fut le cas de bon nombre d'universitaire de gauche et du Parti Communiste lui-même, ou, d'autre part et à l'inverse, comme un fait excessivement négatif, entretenu notamment par la découverte, chez les intellectuels des années 70, de « L'Archipel du Goulag » de Soljenitsyne, l'un des plus grands ennemis, à juste titre certes, du totalitarisme stalinien.

Ainsi est-ce bien là que réside, principalement, la grande force de cette Histoire secrète de la Révolution russe, important pan de notre histoire moderne, dont son auteur fait une lecture, en dehors des sentiers battus, à la fois sensible et équilibrée, originale et pourtant sérieuse, cultivée et cependant très accessible, profonde tout en demeurant passionnante, nouvelle quoique sans jamais rien perdre de sa rigueur. Bref : un défi qui, bien qu'il ne soit certes pas mince au regard de la tradition, s'avère, en la circonstance, parfaitement relevé. A lire donc, en ce centenaire de la révolution russe, et aussi afin de mieux comprendre notre présent même, cette intelligente leçon d'histoire, synthétique mais éclairante à maints égards, de Victor Loupan !

* Publié aux Éditions du Rocher, à Paris (195 pages ; 17, 90 euros).

DANIEL SALVATORE SCHIFFER**

**Philosophe, auteur, notamment, de « Philosophie du dandysme - Une esthétique de l'âme et du corps » (Presses Universitaires de France), « Oscar Wilde - Splendeur et misère d'un dandy » (Éditions de La Martinière), « Oscar Wilde » et « Lord Byron », publiés tous deux chez Gallimard (coll. Folio Biographies), ainsi que « Le Testament du Kosovo – Journal de guerre » (Éditions du Rocher).