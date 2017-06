La fausse Dichotomie iranienne : Etat contre Révolution

Les analyses et les articles d'opinion sur les résultats des élections présidentielles en Iran, où le président Hassan Rouhani a remporté un second mandat, ont suggéré que cette victoire révèle une profonde lutte entre la Révolution et l'Etat en Iran.

Il y a deux points importants sur les résultats des élections iraniennes ; La participation d'une part, et les indications de cette participation d'autre part. L'interprétation de cette participation est soumise à de multiples points de vue.

Il y a une lutte entre les clercs intransigeants et les clercs moins radicaux (réformistes) en Iran. Cela peut expliquer la forte participation des électeurs aux dernières élections, ce qui représente environ 60% selon les statistiques officielles.

Dire qu'il y a un conflit entre la Révolution et l'Etat a besoin d'une analyse approfondie. L'Etat iranien, qui a émergé depuis la révolution de Khomeiny en 1979, est dépendant des mollahs et leur est loyal, et il n'y a pas d'autre État parallèle en Iran. Il est inutile de dire que l'Etat iranien d’avant la révolution ou l'État de ShahenShah essaye en quelque sorte de prouver son existence.

Ils disent qu'un conflit existe entre l'État et la Révolution, et je dis « Quel État ? » Après quatre décennies, la Révolution iranienne est profondément enracinée dans toutes les institutions gouvernementales, ce qui rend la question de son conflit avec l'État sembler étrange.

L'idéologie révolutionnaire iranienne est différente de celle des anciens États communistes et il est difficile de trouver un terrain d'entente entre l'Iran et d'autres modèles révolutionnaires historiques.

Rouhani est un clerc du degré de Hojjat al-Islam, il est fidèle au régime iranien et à la Révolution. Le désaccord entre l'homme et les dirigeants de la Garde révolutionnaire est tactique plutôt que stratégique. Les déclarations et critiques publiées reflètent la divergence des plans pour atteindre les objectifs révolutionnaires de l'Iran.

La différence politique en Iran est une opportunité pour les mollahs de mettre en œuvre la stratégie de jeu de rôle vis-à-vis des pays du monde.

La Garde révolutionnaire sert parfois les mollahs lorsque ses dirigeants extrémistes lancent des déclarations contre d'autres pays - souvent pour véhiculer certains messages et menacer ces pays. Les politiciens émergent souvent pour exprimer des positions plus douces que celles exprimées par les dirigeants de la Garde révolutionnaire.

Cette « pièce théâtrale » a été jouée plusieurs fois au cours des dernières années. Nous constatons souvent que le président Rouhani parle d'une relation alléguée avec les pays du CCG, la nécessité d'assurer la sécurité et la stabilité régionales et la non-ingérence dans les affaires d'autres pays, alors que cela est précédé de déclarations revendiquant la propriété d’États tout entiers. Nous trouvons également des mollahs qui sont fiers d'occuper quatre capitales arabes, sans aucune déclaration officielle iranienne qui corrige ces excès politiques et déclare qu'il y a un Etat iranien et non une Révolution. Il existe des groupes et des factions qui ont la même position idéologique, alors qu'ils varient selon leurs intérêts, leurs caractères et leurs fonctions.

Le jeu politique en Iran est entre les mains du chef suprême, qui représente l'autorité suprême dans la hiérarchie du régime théocratique iranien. Le Chef suprême déclenche parfois la voix du militantisme et donne parfois la possibilité aux modérés de s’exprimer. La différence ici est déterminée selon l'intérêt du système révolutionnaire et son avenir, et non les intérêts de tel ou tel groupe.

La victoire de Rouhani est un message visant à atténuer les pressions régionales et internationales sur le régime iranien. Si le le Chef suprême ne voulait pas Rouhani dans un deuxième mandat, il n’aurait pas hésité à falsifier ces élections comme il l'a fait avec Ahmadinejad. D'autres déclarations sont juste une propagande du régime à propos de la démocratie en Iran.

Le Chef suprême a donné le feu vert à l'accord nucléaire avec l'Occident. Il a critiqué plus tard cet accord, en donnant l'impression à certains que c'était contre sa volonté. Le Chef suprême essayait de convaincre l'Occident de sa position pour faire pression pour d'autres gains et une mise en œuvre intégrale des termes de cet accord. Les observateurs des affaires iraniennes sont pleinement conscients que le président Rouhani n'a pas signé cet accord contre la volonté du Chef suprême.

Nous devons comprendre les relations au sein du régime iranien afin de comprendre ce qui se passe dans les coulisses et ce qui est émis par les mollahs à diverses occasions.

Depuis 1979, l'Iran n'a pas atteint le stade de l'Etat et est toujours captif de l'idée de la Révolution. La recherche et les discussions sur les deux concepts ont disparu depuis des années. Après que les choses ont été stabilisées en faveur de la Révolution, il n'y a aucun signe d'entrer dans la phase de l'Etat.