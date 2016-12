La fée de Noël...

C'est le jour de Noël : les filles ont découvert, au pied du sapin, une fée volante... Sa robe, en forme d'ailes de papillon lui permet de s'élever dans les airs.



Ses ailes tourbillonnent avec vivacité, créant, autour d'elle, des faisceaux lumineux : les filles rient aux éclats de la voir frôler le plafond, redescendre, remonter, parfois s'effondrer sur le sol : une simple main posée sous la fée l'empêche de s'écraser sur le sol...

Le jouet est fragile et gracile mais quel enchantement pour les deux fillettes !



La fée aux couleurs de rose et de bleu, pleine d'élégance, avec de grands yeux sombres, semble tout droit sortie d'un conte de Noël : elle virevolte, s'anime, forme de véritables ballets de lumières sous les yeux des deux fillettes.



Les petites dimensions de cette fée la font ressembler à une elfe, génie de l'air, dans la mythologie scandinave, créature mystérieuse...

La fée se meut avec rapidité, légèreté, elle fait rêver, elle tourne sur elle-même, lance des éclats.



Les filles s'émeuvent, s'inquiètent parfois de ces vols périlleux : attention ! Elle frôle le plafond, ou rase le plancher de trop près.



A l'inverse, ce sont aussi des éclats de rires, quand la fée vient effleurer une des deux fillettes.



Les envols de la fée constituent, chaque fois, un véritable spectacle : des tournoiements de couleurs, des effets lumineux, des figures aléatoires...



La fée a réussi à enchanter les yeux des filles qui pétillent...

D'autres jouets les attendent, car les Noëls d'aujourd'hui sont remplis de surprises et de cadeaux.

Mais cette fée qui vole les fera longtemps rêver de lutins, de magie, de pouvoirs mystérieux associés aux fées...



Ce jouet leur a permis de s'évader dans le monde de la magie, des contes de Perrault, des livres de l'enfance.

La fée et ses pirouettes leur ont permis de vivre l'enchantement de Noël...



Mais il est bon, aussi, pour compléter cet enchantement, de leur offrir des livres, où elles pourront retrouver de nombreux récits évoquant des fées.

Les contes leur offriront la possibilité d'enrichir leur vocabulaire, leur imagination, leur goût pour les arts, grâce à de magnifiques illustrations...

Grâce aux livres, elles pourront mettre des mots sur leur émerveillement et savourer d'autant plus leurs bonheurs quotidiens...



Elles pourront lire le conte de Charles Perrault intitulé Les fées et en découvrir tous les éléments merveilleux : le pouvoir des fées qui peuvent modifier le destin des humains, leur capacité à se métamorphoser, à prendre deux identités différentes...



Elles apprécieront le récit émaillé de merveilleux et de symboles, elles pourront s'intéresser à la valeur morale de ces contes et en percevoir des messages essentiels : l'importance de la bienveillance, de l'honnêteté, de la parole, du bien dire, des mots et de leur expressivité...



Le texte de Perrault :

http://textes.libres.free.fr/francais/charles-perrault_les-fees.htm

http://textes.libres.free.fr/franca...



Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/article-la-fee-de-noel-125292269.html

Vidéo :