La femme n’est pas l’avenir de l’homme… le mariage non plus

« La femme est l’avenir de l’homme », chantait Ferrat. Cette parole, d’une inspiration quasi prophétique, a pénétré les consciences. Qui ne se réfère pas à cette « vérité », révélée à ce poète communiste, s’inspirant d’Aragon. Sauf que, aujourd’hui, la femme émancipée ne se comporte pas mieux que l’homme. En témoigne, entre autres, la chute vertigineuse du nombre des mariages.

Au-delà de la beauté du vers, tel un verset de la Bible, du Coran ou de la Torah, il est aujourd’hui mal séant d’oser remettre en cause la profondeur de sa portée. Eh oui ! Messieurs, vous n’avez aucun avenir, sauf à vous en remettre aux femmes. La messe a été dite par Aragon, puis par Ferrat, il y a un demi-siècle (1).

Une affirmation, aussi transcendante soit-elle, qui a de quoi donner du grain à moudre au plus timoré des misogynes, si l’on s’en tient au rôle respectivement tenu par l’un et l’autre des deux uniques exemplaires de l’espèce humaine, dans tous les domaines de l’existence. Pourquoi, en vertu de quelle démonstration scientifique étayée, la femme serait-elle meilleure que l’homme, pour leur avenir et pour le devenir de l’humanité ?

Considérons deux espaces. L’espace relationnel (intime), quelle que soit sa forme ou sa nature, dans sa dimension affective, sentimentale et/ou sexuelle. Et l’espace sociétal (ouvert), dans sa dimension politique, sociale et économique.

Oui aux droits de la femme, non à sa prépondérance

En quoi, dans sa relation directe à l’homme, la femme peut-elle être le marqueur prépondérant du chemin de vie commun (ou de la rencontre éphémère) ? Une réponse s’impose : parce qu’elle a, par nature, du fait de sa programmation génétique qui la contraint à procréer, le pouvoir d’attraction sur le mâle. Mais, lui ne possède-t-il pas la précieuse semence qui donne la vie et le rend tout aussi indispensable ?

Ne serait-il pas plus juste d’accorder la même importance à chacun, conformément à la dualité parfaite, qui est censée établir leurs rapports ?

L’histoire des sociétés humaines a montré la femme en perpétuelle conquête de droits, absolument légitimes. Droits arrachés à l’égoïsme des hommes, comme le droit de vote, la capacité citoyenne, le droit à disposer librement de son corps, etc. Des avancées qui ont réhabilité la « femme » dans sa dignité d’être humain. Le combat n’est pas terminé pour que, enfin, l’égalité des droits, ne soit pas qu’une trace d’encre effacée, sur un parchemin usé.

Des femmes de plus en plus infidèles : le mariage n’est plus l’avenir de personne

Evoquer l’avenir, impose de préciser lequel. Car sous-entendre, implicitement, que l’homme n’est pas l’avenir de la femme, suppose que le mâle a failli dans sa mission, qu’il a été en-dessous des attentes dans le couple ou sexuellement. L’heure serait donc venue de confier à la femelle des humains le pouvoir, tous les pouvoirs, intimes et sociétaux ?

Deux repères incitent à la réflexion. Sur le plan strict des relations hommes/femmes, l’émancipation de ces dernières se traduit pas une infidélité croissante de leur part, au point que, bien que les plus empressées pour se marier, elles sont aussi les plus empressées pour divorcer : 75% des divorces sont demandés par les femmes, principalement pour cause d’insatisfaction sexuelle.

Les femmes sont pourtant celles qui idéalisent le mariage, alors 45% finiront en divorce. Une évolution qui traduit le trouble des femmes, dans la quête d’un bonheur, souvent illusoire, tant nombre d’entre elles assimilent celui-ci à la possession matérielle et à la jouissance immédiate. Poussant leur « épousé » dans des dettes inconsidérées, comme dépenser 15000 € pour passer devant Monsieur le Maire et porter la robe blanche de princesse d’un jour ! Sachant que cette union ne tiendra, dans le meilleur des cas, pas plus de 5 à 9 ans, pour la moitié d’entre eux ! Bref !

Madame Thatcher incarnait-elle l’avenir de l’homme ?

Le second repère, c’est l’influence des femmes en politique, notamment lorsqu’elles accèdent au pouvoir. Au début du 20ème siècle, les suffragettes misaient sur l’avènement des femmes pour changer, en bien, la face du monde. Depuis, certaines ont occupé le pouvoir. Qu’ont-elles fait de mieux que les hommes ? Un modèle de femme a refroidi l’espoir : la tristement célèbre Margaret Thatcher, au Royaume-Uni, dans les années 80. Cette mégère a infligé aux féministes un cinglant démenti sur la soi-disant vertu et la dimension humaniste des femmes, en appliquant une politique antisociale d’une extrême violence.

Plus généralement, les femmes au pouvoir -dans les entreprises, les médias, les partis politiques, etc.- n’ont rien de spécifique par rapport aux hommes, dont elles reproduisent les mêmes comportements, en bien ou en mal.

Alors non, la femme n’est pas l’avenir de l’homme, pas plus que l’homme n’est l’avenir de la femme. Pas davantage que le mariage n’est l’avenir des deux, qui a chuté à 235 000 en 2016, contre 305 000, en 2000 (malgré l’apport de 10 500 mariages homosexuels en 2014). Les marchands d’illusion ont du souci à se faire.

(1) « L'avenir de l'homme est la femme », célèbre vers, devenu une maxime du poète Louis Aragon, dans Le Fou d’Elsa (1963), dont l'ordre des mots a été ensuite inversé par Jean Ferrat dans une chanson (1975) : « La femme est l’avenir de l’homme ».

Verdi

Mardi 7 février 2017