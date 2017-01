La fessée hors la loi

La fessée va-t-elle entrer au musée des archaïsmes éducatifs ? Une loi récemment votée la met désormais à l’index. Mais les vieux réflexes ont la vie dure.

Pour tous ceux qui, comme moi, ont grandi dans la France des Trente Glorieuses, la fessée fut une expérience collectivement partagée. Exactement, elle était le châtiment suprême pour l’enfant trop turbulent ou désobéissant. A la douleur des coups – les parents usaient parfois de lanières en cuir ou de tiges flexibles – s’ajoutait l’humiliation de devoir dévoiler cette zone intime qu’est le derrière. Et la honte était multipliée par dix quand c’était l’enseignant qui s’arrogeait le droit d’une déculottée devant toute la classe. Il avait également l’apanage d’autres punitions douloureuses comme les oreilles tirées ou les coups de règle en fer sur le bout des doigts. Mais aucun parent, à cette époque-là, ne songeait à se plaindre de ces actes sadiques auprès du rectorat ou à aller lui casser la figure à la sortie des cours.

En matière de fessée, il n’y a plus désormais que celles, libertines, pratiquées entre adultes consentants qui soient permises par la loi française. Le 29 décembre dernier, les députés ont voté un texte interdisant aux parents toute forme de violence, tant physique que verbale, à l’encontre de leurs enfants. L’article 371-1 du Code Civil précise que l’autorité parentale exclut « tout traitement cruel, dégradant ou humiliant ». Désormais, l’éducateur devra faire preuve d’intelligence vis-à-vis de l’enfant rebelle plutôt que de céder à l’usage – trop facile – de la force en lieu et place d’une véritable autorité. C’est cette violence éducative ordinaire (VEO), si courante jusqu’à nos jours, qui est mise à l’index par ce texte de loi – que la France a fini par voter après plusieurs relances du Conseil de l’Europe, tout de même. Rappelons que nôtre pays n’a rien de progressiste en ce domaine, écopant d’une cinquantième place au classement mondial, loin derrière les pays de l’Europe du nord et même derrière l’Espagne, la Lettonie, la Bulgarie et la Croatie.

Car tout comme le harcèlement scolaire enfin reconnu et pénalisé, la violence éducative est la cause sournoise de bien des problèmes psycho-sociaux à l’âge adulte (dépressions, suicides, délinquance) et personne ne se plaindra de cette avancée du droit. Il n’empêche qu’à ce jour, 85% des parents français utiliseraient encore ces vieilles méthodes indignes. Et que si cette loi – dite d’égalité et de citoyenneté – est bien inscrite dans notre Code, elle ne prévoit pas de sanction contre ceux qui continueraient à l’ignorer. N’y a-t-il pas là l’une de ces demi-mesures dont la France est coutumière ? Il faut espérer qu’elle entrainera malgré tout une sensibilisation des parents à ces problèmes éducatifs. Mais ce n’est pas gagné d’avance.

Jacques LUCCHESI