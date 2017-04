La Fille dans l’Image : la Relation entre l’Islam et l’Occident

Beaucoup de médias sociaux ont interprété une image d'une fille voilée comme un acte d'indifférence envers les victimes de l'attaque terroriste qui a eu lieu récemment en Grande-Bretagne. Cette interprétation incarne la réalité de la crise croissante dans la relation entre l'islam et l'Occident.

L'histoire est que la jeune fille marchait près de gens qui aidaient une des victimes de l'attentat terroriste à Londres et une photo d'elle a été prise alors qu’elle parlait sur son téléphone mobile. Des dizaines de milliers ont utilisé cette image comme une opportunité pour attaquer l'islam et les musulmans, les accusant des pires accusations.

Cette image est un modèle qui explique une grande partie de ce qui se passe entre l'Islam et l'Occident. Des images subséquentes de la jeune fille ont été postées dans lesquelles elle a exprimé son choc au sujet de ce qui s'est passé et qu'elle parlait au téléphone parce qu'elle avait peur de ce qui se passait autour ; cependant, l'effet prévu derrière la publication et la promotion de son image dans les médias sociaux était déjà là.

La majorité des utilisateurs des médias sociaux ont réduit de façon désastreuse l'islam et les musulmans à l'image d'une seule personne. Il est déraisonnable de tirer de telles conclusions sur la religion d'environ 1,6 milliard de personnes sur la base de la réaction apparente d'une seule personne. C'est une sorte de bêtise, d'insouciance et d'intentions sournoises. Cela montre en fait combien les musulmans sont surveillés et ciblés. La photographie montre des gens qui semblent être indifférents et bien plus encore que la jeune fille, parce qu'ils observaient ce qui se passait autour d'eux. Ils n'étaient pas en interaction avec la scène choquante.

La propagande contre l'islam et les musulmans est en fait extrêmement dangereuse pour la sécurité des sociétés occidentales, et les politiciens de droite devraient considérer les conséquences de leurs idées, qui ne sont pas moins dangereuses que celles d'ISIS, d'Al-Qaïda et d'autres organisations terroristes. La marginalisation et le rejet de l'autre peuvent nuire à l'héritage de la coexistence occidentale qui s'est maintenu depuis les guerres des âges sombres qui ont duré plusieurs siècles et qui ont causé la mort de millions de personnes.

Le photographe qui l'a pris, Jamie Lorriman, a déclaré que l'image montre que la jeune fille a été choquée après l'attaque. Le photographe a paru plusieurs fois sur différents médias pour clarifier la vérité de ce qui s'est passé, jouant ainsi le rôle d'un pompier qualifié pour gérer la controverse qui a surgi dans les médias sociaux. Il a dit qu'elle avait l'air clairement terrifiée et certainement dans un état de choc et qu'elle n'était pas la seule personne à marcher là-bas et il semble qu'elle voulait descendre du pont dès que possible. Il a dit qu'il a pris trois images où la femme peut être vue et il pense qu'elle avait l'air triste dans chacune d'elles.

Accuser toute une religion de manque de compassion et d'intolérance à travers une interprétation étroite d'une image reflète le genre d'émotions que certains esprits étroits en Occident ont construit vis-à-vis des musulmans. Pas étonnant que les mouvements islamophobes se développent dans plusieurs pays européens alors que les communautés n'ont pas beaucoup fait pour enrayer leur impact.

Certains ont lié l'auteur de l'attaque de Londres à l'Arabie Saoudite simplement parce qu'il y avait vécu un an ou deux, il y a dix ans. Ils oublient que le terroriste est également un citoyen britannique qui est né là-bas et a vécu la majeure partie de sa vie dans la société britannique.

L'islam a été lié aux mauvaises pratiques non seulement en Occident, mais aussi dans les pays arabes et musulmans. La question a plus à voir avec la coexistence et la tolérance que la géographie. Je n'accuse pas l'Occident d'être hostile à l'islam et aux musulmans, mais nous devons admettre que l'islamophobie y est en train de grandir, de même que l'extrémisme et le terrorisme ont émergé dans le monde musulman - ce sont deux visages de la même pièce qui ne peuvent nous causer que des conflits et des guerres religieuses.

Le Royaume-Uni ne peut pas rester un modèle de coexistence et de pluralisme si le doigt est toujours pointé sur les quelque 5 millions de musulmans qui y vivent.

Le photographe a fait du bien en intervenant pour expliquer ce que l'image montre réellement ; cependant, dans d'autres régions et pays, il existe des douzaines de clichés instantanés qui pourraient éventuellement s'accumuler pour produire un désastre social.