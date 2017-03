La France décline

Le 23 avril se déroulera le premier tour des élections présidentielles et la campagne électorale qui va avec, est l’occasion pour les candidats de trouver les responsables du déclin de la France et aussi de promettre de grandes réformes pour remettre le pays en ordre de marche. Disciplinés, les électeurs, qui pensent tous, que globalement la France va mal, écoutent les propositions des candidats et élisent un candidat qui pensent-ils sera en capacité de réformer la France. Une fois le candidat élu pour 5 ans, l’inertie latente ferra que rien ne changera et les français attendront 5 ans de plus pour encore une fois espérer qu’un nouveau candidat ferra mieux que le précédent.

Pour ce qui est des 5 candidats susceptibles (d’après les sondages) de gagner cette élection, tous ont le même avis sur l’état de la France qui voie d’année en année, le chômage et la dette du pays augmenter de façon chronique, le pouvoir d’achat des français diminuer et la misère s’installer. Les causes de ce déclin sont différentes selon l’opinion politique du candidat, mais se résument à : l’Europe et la perte de souveraineté qui en découle, l’euro fort qui rend nos produits moins compétitifs, la lourdeur du code du travail qui empêche les embauches, la recrudescence de l’immigration, les dépenses de l’état incontrôlées,

Chaque candidat y va de son constat et du cortège de promesses électorales qui va avec. Mélenchon nous promet une augmentation des salaires et des pensions de retraite, d’investir dans les services publics, de revenir au plein-emploi et abrogation la loi El Khomri sur le code du travail. Hamon veut Instaurer du Revenu universel, augmenter les dotations aux collectivités territoriales, embaucher 40 000 enseignants sur 5 ans, donner 1 milliards d’euro pour l’enseignement supérieur et la recherche. Fillion lui supprimera l’ISF en même temps que 500 000 fonctionnaires, abrogera les 35 heures, doublera le nombre de travailleur indépendants et augmentera de 2% la TVA. Lepen réduira l’impôt sur les sociétés pour les TPE PME, diminuera l’âge de la retraite à 60 ans, sortira de l’UE et de l’euro, fermera les frontières et taxera les produits importés. Macron donnera un 13ème mois pour les smicards, exonérera les cotisations sociales sur les heures supplémentaires, donnera l’assurance chômage pour les salariées démissionnaires et les indépendants, donnera 5 milliards d’euro sur 5 ans pour les agriculteurs.

La vraie question est : qu’importe celui qui sera élu, avons-nous encore les moyens de nos ambitions et est-ce que la France est encore capable de se réformer ?

Pour essayer de répondre à cette question je vais essayer de faire le bilan sur les 15 ans passés et sur seulement 2 sujets économiques. 15 ans c’est de 2002 à 2017, soit la présidence Chirac, Sarkozy et Hollande. C’est à la fois long est court mais suffisant pour analyser une situation.

Chapitre 1 : La France Industrielle.

Le déclin industrielle de la France remonte d’avant 2002 et, depuis 1980, la France n’a plus d’industrie dans le domaine de la sidérurgie, de la mécanique de précision, de la chaudronnerie, de la construction navale, de la machine agricole, de l’électroménager, du textile, de la confection, de l’électronique. Mais depuis 2002, la France a perdu 865000 emplois dans l’industrie soit plus du quart de ses effectifs dans un secteur qui ne représente plus que 12% du total des emplois. De 5,1 millions en 1980, les emplois industriels sont tombés à moins de 3 millions fin 2012 pour se situer à 2.9 millions aujourd’hui. Quant à la part de l'industrie dans la valeur ajoutée en France, elle a été divisée par 2 entre 1980 et 2002, de 20,6 % à moins de 10 % pour arriver aujourd’hui à 8%. Ce taux est désormais l'un des plus faibles de la zone euro. L'infernale mécanique de la désindustrialisation, à l'œuvre dans tous les pays occidentaux, y est plus rapide qu'ailleurs. La perte de compétitivité n’est pas seulement du aux nombres de charges qui n’ont fait que s’empiler sur le travail. Elle est essentiellement due au défaut de spécialisation de notre industrie, trop centrée sur la production de produits « tout-venant » et pas assez haut de gamme. Et c’est aussi ce qui explique le désastre de notre commerce extérieur. La France produit du bas de gamme et est directement en concurrence avec les produits chinois économiquement plus compétitifs. De plus la France a un taux d’investissement industriel rapporté au PIB le plus faible de l’OCDE et ces investissements sont plus axés sur le renouvellement que sur l’innovation ce qui conduit à l’obsolescence des outils de production. Résultat : le stock de robots installés fin 2011 était de 34.500, quatre fois moins élevé qu'en Allemagne et presque deux fois moins élevé qu'en Italie et en Espagne. Il faut aussi noter qu’en matière de production industrielle et cela malgré Areva, Airbus, Peugeot, Renault, nous sommes bien sur derrière l’Allemagne, mais aussi derrière le Royaume unis, l’Italie et l’Espagne. Certains vous diront que la cause provient de la faiblesse du taux de marge de nos industries. Il n’en est rien, car le CICE a permis aux entreprises de retrouver leurs fonds propre et, par peur de casse sociale, mais aussi par manque de courage, elles n’ont pas investi dans l’automatisation. On peut dire que le CICE a allongé la durée de vie des entreprises qui bougent encore, mais pour un temps seulement. La certitude est que s’il y a croissance, elle se fera sans emploi industrielle.

Chapitre 2 : les commerces en centre-ville

Entre 2002 et 2017, les villes comme (attention la liste est longue) Saint Brieux, Vierzon, Montélimar, Bézier, Albi, Pamiers, Calais, Dunkerque, Lens, Troyes, Mulhouse, Besançon, Chalons sur Saône, Macon, Moulins, Vichy Saint Etienne, Cholet, Limoges, Pau, Nîmes, Saint Quentin (j’arrête là) ont vu la fermeture de commerces à raison de 2 par mois. Un centre-ville qui se vide de ses commerces se vide aussi de ses visiteurs et c’est aussi l’industrie touristique qui en pâtie. A cela vient s’ajouter un nouveau phénomène que l’on n’avait pas prévu : les logements souvent en location situés au-dessus des commerces en vacances se vident aussi et c’est le centre-ville qui se vide de ses habitants

Parallèlement à cela, la France est le premier pays au monde pour le nombre de mètre carré de surfaces commerciales par rapport à son nombre d’habitant. L’installation de centres commerciaux est subventionnée par l’état et pour le maire, la chasse aux enseignes est devenue un sport. Montélimar a un centre-ville complétement dévitalisé et dans le même temps et alors qu’il a 3 hyper marchés en périphérie de ville, va ouvrir un quatrième centre de 50 boutiques. Il faut croire que ce problème, qui touche toute la France au point que le New York Times s’est fendu d’un article intitulé : « le déclin de la France » est préoccupant pour le gouvernement français puisque Martine Pinville, a annoncé que le gouvernement va débloquer une enveloppe de... 1 million d’euros (non non vous ne rêvez pas c’est le salaire de pénélope et de ses enfants) pour « financer dès que possible les stratégies de développement urbain, les nouveaux partenariats entre les acteurs publics et privés, et lutter ainsi contre cette désertification commerciale d’un certain nombre d’agglomérations de taille moyenne. »

Il faut aussi noter que l’importance de la désertification des centres villes est proportionnelle à l’augmentation du nombre d’électeur votant FN. Mais il se trouvera des politiques pour me certifier que ça n’a aucun rapport

Il serait pourtant facile de transférer le CICE sur des aides à l’investissement industriel ou de transférer les impôts des commerces de centre-ville sur ceux des centres commerciaux en périphérie. Mais ces problèmes qui ne sont visiblement pas des sujets pour les 5 candidats à la soupe présidentielle, démontre s’il en est que nous n’avons ni les moyens financiers, ni les moyens politiques pour réformer ce pays et le mettre en ordre de marche.