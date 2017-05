La France doit sortir de son immobilisme

L’objectif d’empêcher l’application d’une loi votée et promulguée démocratiquement est affirmé actuellement par une partie des responsables politiques. C’est le cas de la loi Travail, contestée en particulier pour son renversement de la hiérarchie des normes. Cet objectif renverse la hiérarchie politique, en donnant à la minorité le pouvoir de s’opposer à la majorité. Cette position pourrait se retourner contre ceux qui la tiennent, le jour où ils seraient majoritaires, et ce refus du régime démocratique empêche l’évolution de la société française.

La démolition de l’autorité politique par elle-même

Aucun des problèmes fondamentaux auxquels la France est confrontée n’a été réglé : l’école et l’université, la magistrature et la police, l’hôpital et la médecine de ville ont été réformés mais sans résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés : l’échec scolaire n’a pas diminué, l’université reste très mal gérée, les magistrats sont toujours débordés de dossiers, l’action de la police est de plus en plus contestée, le déficit des hôpitaux persiste et les déserts médicaux sont aussi nombreux.

C’est le résultat de l’inefficacité des réformes effectuées, et aussi de la perte d’autorité du pouvoir politique confronté à une obstruction systématique. Les manifestations en réaction aux réformes prennent une forme assez inquiétante : intransigeance des manifestants, haine pour ceux qui ne sont pas d'accord, refus de toute limitation des droits sociaux, et contestation de toute autorité policière. Une frange de manifestants, que l’on a vue récemment dans l’opposition au barrage de Sivens, à l’aéroport de Notre Dame des Landes et à la loi Travail, mais qui est présente lors de toutes les réunions politiques internationales, est particulièrement organisée et violente : elle cherche l’affrontement brutal avec la police.

Cette obstruction déborde de plus en plus souvent du cadre démocratique : la loi sur le Contrat Première Embauche (CPE), a été votée, publiée au Journal Officiel, et ensuite abrogée sous le gouvernement Villepin en 2006. La loi Travail, contestée par des manifestations permanentes et parfois violentes, a été plus ou moins dénaturée. Les partis d’opposition n’ont pas soutenu la démocratie dans ces affaires : la loi de la majorité a disparu devant leur intérêt à court terme.

À l’opposition politique s’est ajoutée une critique sévère des personnalités au pouvoir : Nicolas Sarkozy en particulier a suscité une haine chez un grand nombre d’opposants et d’intellectuels, au point qu’Alain Badiou, professeur de l’École normale supérieure, l’appelle dans un essai « l’homme aux rats ». François Hollande s’est présenté dans sa campagne présidentielle comme « le Président normal », laissant évidemment entendre que le précédent ne l’était pas, avant d’être dénigré par suite de l’échec de sa politique et de ses déclarations parfois surprenantes. On peut penser qu’Emmanuel Macron subira le même sort. Ce dénigrement ne se limite pas aux membres du gouvernement : l’ensemble de la classe politique souffre d’une image de marque détestable dans la population, par suite de scandales comme l’affaire Cahuzac.

Il a pour conséquence une dévalorisation du discours politique, c’est-à-dire une perte de confiance envers les responsables politiques. La perte d’autorité de ces derniers s’étend à la police et rend son action beaucoup plus difficile, toute « bavure » exacerbant les comportements d’opposition

Comment faire face à cette obstruction ?

Pour faire face à cette obstruction violente et systématique, il faut d’abord la comprendre et l’expliquer. Il ne s’agit pas ici de l’obstruction à l’action policière contre la délinquance dans les banlieues, mais à l’action politique démocratique.

Tout le monde n’a plus qu’un mot à la bouche : démocratie. Mais beaucoup ont oublié sa signification : la démocratie est la loi de la majorité de la population, représentée par des élus (démocratie indirecte) ou non (démocratie directe). Une loi, votée après un débat parlementaire, promulguée et publiée au Journal Officiel, doit être appliquée parce que c’est la loi de la majorité politique. Les manifestations de protestation pendant le débat parlementaire sont normales, mais les tentatives d’obstruction à son application après le vote ne sont ni plus ni moins que des manœuvres antidémocratiques, puisque leur but est d’empêcher par la violence l’application d’une loi voulue par la majorité politique.

Il faut comprendre pourquoi les syndicats et les partis politiques d’opposition contestent la loi de la majorité. Le contenu de la loi est certes en cause, mais les contestataires savent que, dans un régime démocratique, c’est la loi de la majorité qui s’impose. On retrouve ici une problématique que j’ai abordée dans mon essai Un projet social-libéral pour la France et que j’ai résumée dans un article publié sur le site Agoravox. Cette opposition à la loi de la démocratie rejoint la position du libéral Tocqueville : « Je regarde comme impie et détestable cette maxime qu’en matière de gouvernement la majorité a le droit de tout faire et pourtant je place dans les volontés de la majorité l’origine de tous les pouvoirs.[1]

Cette position d’obstruction résulte d’un excès de pouvoir de la majorité, qui transforme la démocratie en dictature de la majorité. Les opposants disent au fond que la majorité n’a pas tous les droits, et cette réaction est en réalité salutaire, non pas par l’obstruction faite à la loi, mais par la reconnaissance que la loi de la majorité a des limites.

Cette reconnaissance reste implicite, parce que les partis d’opposition, s’ils parviennent au pouvoir, veulent imposer leur loi à tous sans restriction. « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire » a déclaré le député socialiste Laignel en s’adressant à l’opposition de droite minoritaire en 1981. Si l’on accepte cette affirmation, il faut aussi l’accepter lorsque la majorité politique a changé.

La solution consiste donc à limiter le pouvoir de l’État et à laisser les différentes parties négocier les conditions d’un contrat. Mais pour l’instant, cette solution n’est pas envisageable : elle n’a même pas été évoquée pendant la campagne présidentielle.

Faire face à l’obstruction systématique prévisible de certains partis d’opposition et syndicats sera une tâche bien difficile du futur gouvernement. Compte tenu de l’impossibilité de réduire le pouvoir de l’État, la seule position raisonnable des opposants démocrates au mouvement En marche ! est la suivante : contester toutes les mesures prévues par le gouvernement si elles paraissent inadaptées à la situation, et soutenir toutes les lois votées par le Parlement même en cas de désaccord. Dura lex sed lex. La priorité est au rétablissement du fonctionnement démocratique normal.

La France doit sortir de l’immobilisme qui la tue doucement, aller au bout des réformes quitte à les abroger après un changement de majorité.