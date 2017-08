La France est devenue un pays de cossards

Par quelque bout qu'on prenne les Français et le travail désormais il apparaît que :

- nous importons massivement tout ce que nous ne souhaitons et pouvons plus produire (et qu'on arrête de nous sortir que les patrons sont des incapables, essayer de faire tourner une usine avec des jeunes sortis de notre école actuelle)

- nous prenons plus de congés, de jours chômés, de jours de maladie que la plupart des travailleurs dans le monde

- nos écoliers bullent pendant la moitié de l'année (2 mois de vacances l'été, totalement contre-productives) et le restant de l'année ils font du bachotage en se gardant bien d'apprendre durablement

- dans tous les aspects du numérique, seule la consommation (de loisirs numériques) prévaut. Pour une grande majorité de Français le tryptique gagnant du Net est : le bon coin, youtube et facebook. Avec cela aucun risque d'être plus compétent ou de créer des richesses

La crise rend les Français encore plus cossards et négligents

Dans certains pays, face à une crise financière ou économique on décide de rattraper les retards, de faire des efforts d'éducation ou de formation. En France c'est tout l'inverse

Seuls 20 % des Français consomment 5 fruits et légumes par jour

Au delà des jérémiades et conformismes idéologiques de la gauche bien pensante (les pauvres Français ne mangent pas de fruits parce qu'ils sont trop chers, parce que les paysans sont incapables, parce que les patrons de supermarchés s'en mettent plein les poches...) on se rend compte que

- Depuis 2010 les quelques efforts réalisés par les Français ont été perdus dans le domaine alimentaire

- que plus personne (ou presque) ne sait cuisiner, que la perte de savoir-faire et de repères alimentaires est à peu près générale

- que dans les familles peu éduquée "la moitié des enfants vivants dans des foyers où le responsable du ménage n'a aucun diplôme consomment moins de deux portions de fruits et légumes » quotidiennement, contre 23 % pour les enfants de foyers Bac+3"

- et enfin, cerise sur le gâteau "l'arrivée des enfants, surtout à partir du troisième, réduit le temps consacré à l'alimentation » et donc la consommation de fruits et légumes. En gros les familles nombreuses sont incapables de nourrir correctement leurs progéniture, plus elles ont d'enfants moins elles savent s'y prendre (il faudrait faire un jour le bilan de nos politiques natalistes depuis les années 80, comment sont élevés ces fameux "enfants braguette")

En France non seulement on ne produit plus guère mais on ne consomme même plus ce qui demande du temps ou du travail

Dans certains pays on trouve difficilement des paysans pour cultiver la terre, en France nous n'en sommes plus là, la consommation de fruits et légumes fatigue de plus de plus des Français qui préfèrent la salade emballée sous plastique, les pizzas surgelées et le pot de Nutella aux produits naturels qui demandent un peu de temps, de courage et de savoir faire pour les préparer.

La malbouffe a de très beaux jours devant elle, mais, contrairement à ce que prétendent certains, le problème en France n'est pas financier (selon un organisme de consommateurs cela coute 1,1 € de plus par personne et par jour de bien manger) mais un problème d'intellect que nous refusons de mettre en oeuvre car nous sommes peu responsables de nos faits et gestes, protégés par un Etat providence qui nous empêche de travailler comme de réfléchir.

Le Care (et le socialisme) c'est bel et bien la mort programmée des neurones