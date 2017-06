La France insoumise ! .. La France insoumise .. Mon cul ..

La France insoumise mon cul, dirait Zazie chez Metro. Votre France insoumise, Mélenchon, elle est sacrément soumise plutôt, sacrément docile, aux ordres, conventionnelle, dans le tuyau. Et vous faites rien pour que ça change. Je lisais chez vous : « priorité au « pouvoir d’achat », faut pousser les Français à consommer plus ».. ça commence bien, dites ! .. pour la culture de l’insoumission !

Pourtant, il n’y a que vous, bourreau des cœurs, il n’y a que Dieu et vous qui pouvez. Vous la désignez bien, vous la voulez « insoumise » notre France .. Alors faites ce qu’il faut, Nom de Dieu, ne vous contentez pas de blablater comme les autres :

Guillemets :

Nous nous engageons à vos cotés pour vous représenter …

C’est notre responsabilité de proposer une vraie alternance dans la clarté …

Nous voulons une nouvelle majorité pour la France

Retrouver notre esprit de conquête pour bâtir une France nouvelle"

..

..

Fermer les guillemets, tout à l'avenant, mille et mille pages des mêmes salades avariées, mille et mille pages de verbe creux et ressassé, rabâché, mes chers compatriotes, mes chers concitoyens, nous voulons rassembler, au nom des valeurs de la république, pour une démocratie renouvelée .. et tchi et tcha

On croirait entendre parler la Marjolaine Lebarbier de la « Parade des clandestins adultères, adultères et adultères » de Philippe Muray !

Non Mélenchon, non !

Que les autres candidats en soyent là, eux, cela ne nous étonne pas, mais vous Mélenchon, un Parengon de vertu politique ! Un vrai leader d’opinion ! Un sapiteur de la première heure !

Non ! non ! non ! pas ça ! .. pas ça ..

Voulez-vous que je vous dise ?

Proprol, il mérite bien mieux que cela – je vous invite à mesurer les cataclysmes qu’il a traversé, proprol, cul-par-dessus-tête dans le sillage fuligineux des inventions diaboliques des capitalistes suceurs de sang et testructeurs, massacreurs de peuples et de planète, depuis vingt poignées de décennies .. Je vous invite à prendre acte de l’évolution, de l’inversion savamment opérée du concept de prolétaire depuis sa formulation par quelques rêveurs bourgeois en mal de rupture de société.

Il s'en ait vu, Proprol, depuis qu'il est né, suite au lumières. Il en a traversé des tempêtes, mais il est resté debout, dompté et sonné, mais debout, avec encore quelques capacités pour secouer son joug.

Pour faire court, aujourd’hui, les capitalistes ont fait de l’ennemi nécessaire d’hier un allié, un « partenaire », un ami, un dhimmi, un soumis : Toutes les « valeurs » de la vision capitaliste des choses, traduites en montagnes d’avantages sonnants et trébuchants pour les puissants – amoncellement d’argent, de ferrailles rutilantes inutiles et coûteuses-tueuses-pollueuses, obscène farniente, absurdes voyages sans fin au bout du monde, Sainte-Lololulu, Saint-Kokopipi, spectacle-putes-et-wisky – tout cela, maintenant, proprol le soumis, il le veut lui aussi, en même temps que l'exploiteur sans morale. Au moins en petite partie, les miettes, son dû. Il veut qu'on lui promette, qu'on lui assure .. La moindre idée de décroissance l'épouvante, pourrait le priver ..

Ainsi et par exemple, Mélenchon, vous aussi, vous n'êtes pas très loin des hallucinations de la cohorte zombifiée des adorateurs endormis du petit joueur de flûte magicien qui, après nous avoir – à voir ! – débarassé des rats et des plaies, nous emmènera, en chantant, au gouffre béant qui est sous nos pieds.

« Pour que demain nous soyons mieux que maintenant » !

Qui peut y croire ? Qui, consacrant quelques instants de lucidité à l’analyse rapide de l’état global des choses, ne verrait pas qu’il n’y a que deux issues maintenant, deux seulement :

L’ensemble du système court à sa perte et s’effondre de lui-même, en fonction des lois d’entropie les plus simplifiées de l'univers. La chute et/ou la métamorphose étant l’inévitable conséquence de l’Hubris et de l’inconscience de l’époque.

Ou, deuxième hypothèse, quelques hommes réveillés et écoutés anticipent et accèlèrent, pour tenter de le maîtriser au mieux, le phénomène décrit ci-dessus.

Soyez-en Mélenchon, soyons-en, cherchons-la vraiment la voie de l’insoumission, assurons-en l’avènement.

Voulez-vous que je vous dise ?

Proposez à proprol de relayer et de mettre en œuvre une demi-douzaine de petites mesures gadgets, toutes simplettes, aussi amusantes que des spinner fidgets qui ont envahi la planète en un clin d’œil et dont plus un enfant ne saurait se passer pour jouer .. Le plus docile des moutons a toujours gardé en son for intérieur le goût des coups de tête et des galipettes .. Proprol aussi, c'est ça qu'est chouette malgré tout.

La première de ces mesurettes, qui pourrait se répandre aussi vite et aussi loin que le culte – largement falsifié – pour le "bio", est de nature à sidérer le système comme par un coup de pancrace :

Je n’achète plus rien, je n’achète plus jamais un seul produit porté par l’industrie de la réclame, quelle que soit la forme de cette réclame, spectron, boites-à-lettres, journaux, papiers, Internet, réseaux dits "sociaux" .. Plus rien ! Nada .. Nothing, nietchevo, niets ..

Le système de la réclame se dégonfle en un rien de temps, conséquence :

Proprol, vous, moi, les insoumis, les espiègles, on rigole, David contre Goliath

Proprol, vous, moi, les insoumis, les espiègles, on a joué un bon tour

Proprol, vous, moi, les insoumis, les espiègles, on achète moins, on commence doucement à dégorger

On dépense moins, on augmente notre pouvoir d'achat par le dessous en quelques-sortes

Proprol, vous, moi, les insoumis, les espiègles, on entre en décroissance sans effort, volontaires

La planète nous remercie, les enfants les chats et les oiseaux aussi

On inaugure une pratique ou l'éthique rejoint l'esthétique, ça c'est chic !

Vade Retro Reclamas ! Premier et absolu commandement du nouveau demi-décalogue ! Dés qu’un produit, quel q’u’il soit m’est présenté dans les bras de dame maquerelle réclame, je n’en veux plus. Plus du tout, quels que soit ses prétendus atouts.

Alors ? on essaye ? On les fuit les produits issus de l'industrie de la réclame ? juste pour commencer ..

Il est là le premier vrai mot d'ordre que nous ayons à lancer, l'observation d'un premier commandement à "populariser" .. Pas besoin de "réseaux sociaux", de "plans media" .. téléphone arabe suffira.

Après, les autres commandements suivront : fin de la toute-puissance du spectron - la télévisie - , fin des industries du spectacle, du "sport"-spectacle surtout, retour à des modes d'alimentation délicieuse et frugale, sans viande ou presque, naturellement, destitution des rôles quasi-divins des ferrailles, de l'industrie du "tourisme", de l'inutile et de la pacotille .. Retour à la lecture, aux enfants, au chat, au jardin, aux balades en forêt, à la poésie, au coeur léger, à l'esprit, désencombré .. Pour la lecture, on a le choix, de Platon à Muray, de Villon à Rimbaud, de Marlow à Debord, de Illich à Ted .. mille autres

Vous avez encore un peu de temps, Jean-Luc, mais de grâce commencez sans tarder et simplement par la décapitation de l'industrie de la réclame. Vous risquez rien. Somme toute, vous ne ferez qu'anticiper, voir accélérer une tendance déja dessinée .. publicis à déjà perdu 530 millions.

Une paille me direz-vous, vu que ces pertes n'entament pas l'optimisme des patrons et des actionnaires qui se se sont largement augmentés, rémunérations des actions et salaires.

Une paille certes, mais un signe.

Vous me permettez de vous appeler Jean-Luc ?

Mais je continuerai à vous vouvoyer, pas comme cette gougnafiasse de Dany le Bouge que vous avez si bien renvoyée dans ses cordes en son temps.

Montagnais Juin 2017

Citations graphiques

https://en.wikipedia.org/wiki/Sheep

Wikipedia

Gorce