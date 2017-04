La France sous influence avec les Young Leaders

Aujourd’hui, je vais vous parler des Young Leaders. Beaucoup de personnes ignorent tout de cette organisation et de son influence sur notre pays et son avenir. Cette association de loi 1901 a été créée en 1976 à Washington par les présidents Valéry Giscard d’Estaing et Gérald Ford. Le but officiel de cette association est de renforcer les liens entre nos 2 pays. Première arnaque : notre pays n’avait pas besoin d’une association pour ça, il existe un ministère pour ça, en l’occurrence le ministère des affaires étrangères ! Déjà, depuis quand des présidents de pays s’occupent de coopter une association ? Ils n’ont rien d’autre à faire ?

La photo qui sert d’illustration pour cet article n’a pas été choisie au hasard. Car effectivement, le produit marketing Macron a fait son stage en 2012. Quant à mimolette, c’était en 1996. Dans la promotion de 1981 figure Alain Minc, dont nous avons pu voir, à l’occasion du « brexit », son mépris quand le peuple vote mal Marianne. Il effectuera pas moins de 3 stages (1981,1983,1984) Bernard Guetta le russophobe de service Challenges officiant sur France Inter, a côtoyé le maire de Bordeaux, Juppé, lors de cette première promotion de 1981.

Il y a aussi des Américains dans les promotions de cette association. Hillary Clinton, a fait 2 stages, l’un en 1983, l’autre en 1984. Nous retrouvons aussi un sinistre personnage, qui symbolise bien l’agressivité militaire des USA contre le reste de la planète : il s’agit de Wesley Clark (1983), le boucher de service et criminel de guerre contre la Serbie. Il officia dans ses fonctions militaires sous la présidence de Bill Clinton. Heureux hasard, en 1983, Kill-harry Clinton faisait son premier stage au sein de la FAF !

La promotion 1996 est sympa dans son genre : il y a l’actuel locataire de l’Elysée, Hollande, Pierre Moscovici, directeur de la campagne présidentielle du candidat du PS de 2012 et ministre de l’économie. Il quittera le gouvernement en octobre 2014 pour devenir commissaire Européen. Anne Lauvergeon, au moment de son stage, est associée-gérante à la banque Franco-Américaine Lazard. Elle deviendra par la suite dirigeante de l’entreprise stratégique pour notre indépendance énergétique, Areva. En 2012, lors de l’arrivée aux pouvoirs de François Hollande (stage en 1996), sur les 8 socialistes sélectionnés depuis 1996, 5 rentrent dans le gouvernement de Jean-Marc zéro et un sixième devient la « plume » du président (Aquilino Morelle, stage en 1998 et 2000) ! Les 5 ministres sont Marisol Touraine (1998) , Arnaud Montebourg (2000), Najat Vallaud-Belkacem (2006 et 2007), Pierre Moscovici (1996), Fleur Pellerin (2012). Sept sur 8 socialistes sélectionnés depuis 1996 sont, soit président ou dans son entourage proche, ou ministre en 2012 ! Par la suite, Emmanuel Macron (2012), le VRP de Rothschild, rejoindra le gouvernement en août 2014, jusqu’en août 2016, comme ministre de l’économie.

Chez les républicains et leurs alliés, outre Juppé, d’autres personnalités sont allés aux USA suivre un stage dans cette organisation. D’ailleurs, c’est tout un symbole : les stages de cette pseudo association se déroulent systématiquement chez l’oncle Sam. Logique finalement, et symbolique à la fois de la soumission de notre classe politique à Washington et ses lobbys nuisibles aux intérêts de la France et de son peuple ! Nous avons un certain EricRaoult (1994), Nicolas Dupont-Aignan (2001) , Valérie Pécresse (2002) , Nathalie Kociusko-Morizet (2005, 2006) NKM pour les intimes, LaurentWauquiez (2006), Jeannette Bougrab (2010). Hormis Dupont-Aignan, le faux opposant au système, tous les autres ont eu des fonctions ministérielles.

Des « journalistes » sont bien entendus présent sur les listes des lauréats, pour aller chez l’oncle Sam, écouter la « bonne parole ». Bernard Guetta, cité en début d’article, mais aussi Jean-Marie Colombani (1983,1984), Christine Ockrent (1983), Laurent Joffrin (1994, 1995), Emmanuel Chain (1999, 2000), Yves De Kerdrel (2005, 2006), Sylvie Kauffmann (1998).

Vous remarquerez comme descriptif sur le site de cette organisation, que les personnes sélectionnées le sont uniquement dans l’espoir d’avoir plus tard des responsabilités. C’est une manière d’infiltrer les plus hautes sphères, qu’elles soient politiques, industrielles, bancaires, associatives ou journalistiques. Si le véritable but de cette association d’amitié Franco-Américaine était un resserrement de nos deux peuples, pourquoi pas ? Mais au vu de la sélection des young leaders, nous pouvons émettre quelques légitimes réserves sur la finalité de ces rencontres. Je n’ose imaginer, si une association Franco-Russe s’amusait à faire le même type de sélection et organisait des rencontres de ce type à Moscou ? Nous aurions droit aux cris d’orfraies de nos bons chiens de garde du système qui hurleraient à une intolérable ingérence du régime de Poutine !

C’est plutôt bizarre que nos médias qui s’attendaient à ce que Juppé pour les républicains, et Hollande ou valls pour le parti socialiste s’affrontent (mollement vu qu’ils sont d’accord sur les grandes lignes dictées par l’oligarchie bancaire) pour ces élections présidentielles, jettent leur dévolu sur Macron. Macron, un gars qui vient de la banque Rothschild, quasi inconnu du grand public, et qui n’a jamais été élu par le peuple. Effectivement, cet arriviste aux dents longues, soutenu par des gens dont les intérêts sont à l’exact opposé de ceux de la France et du peuple, se présente devant le peuple aux présidentielles. Quand je vois ses soutiens, je me dis que s’il est élu, les 5 prochaines années vont-être très très longues... Juste pour vous donnez un bref apercu de ses soutiens : BHL, Pierre Bergé, Jacques Attali, Cohn-Bendit, Alain Minc, Bernard Kouchner, Laurent Bigorgne (directeur de l’institut Montaigne qui réalise...des sondages !), Raffarin, Villepin, Delanoé, Bayrou, Laurence Haïm que l’on ne présente plus...Juste une photo lorsqu’elle était « journaliste » pour I-télé (correspondante à Washington) :

Bonjour l’objectivité et la déontologie journalistique ! Je vous laisse imaginer la même photo d’un correspondant d’une chaîne d’information française en poste à Moscou et qui s’afficherait ainsi avec Vladimir Poutine...

Pour conclure, en avant-première et en exclusivité, j’ai l’honneur de vous présenter le bulletin de vote du candidat Macron, du mouvement en marche...vers le gouffre :

Sébastien Hairon, volontaire bénévole et indépendant à Donetsk (DNR)