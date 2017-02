La France telle que je la conçois pour son futur lumineux !

Il paraît que la France a une destinée peu banale de nation de Lumière qui devrait éclairer l’humanité et suggérer un certain sens du partage de la vie en communauté en respectant les sensibilités et libertés de chacun (Cf. : Liberté, égalité, Fraternité).

Mais alors, chers amis, je me pose la question suivante :

Cette nation ne nous ferait-elle pas une poussée d’imposture en tout impunité démocratique ? Car dans la réalité, c’est bien tout le contraire qui se passe. Et ce depuis plusieurs siècles.

Cette nation, non contente d’avoir colonisé, puis décolonisé ensuite des continents et asservis des peuples entiers dans l’esclavage, joue les hypocrites devant les nations en se gardant bien de rendre aux peuples ce qu’elle a pris par la force en son temps. N’allons pas trop loin dans le temps et contentons-nous des 400 dernières années pour en être édifié !

Cette nation prédatrice a conquis des territoires comme la Guyane, les Antilles (Martinique, Guadeloupe, Saint Barthélémy, Saint Martin), des îles au large du Canada, des îlots au large du Mexique comme l’île de Clipperton, les îles de Wallis-etFutuna, la Nouvelle Calédonie, Mayotte, La Réunion, les îles Kerguelen, sans oublier la Polynésie « française »…

Bref, pour faire simple, avec la notion d’espace autour de ces territoires, la Convention internationale sur le droit de la mer (adoptée en 1982), permet à la France d’être la seconde nation la plus étendue de la planète avec ses droits marins et surtout sous-marins (un cercle de 200 milles nautiques de rayon autour de chaque île !) (https://www.senat.fr/rap/l95-021/l95-0211.html).

Cette position est aussi et surtout stratégique et permet aux bâtiments de guerre d’avoir des ancrages sur tous le continents… Et pas spécialement pour la reconnaissances des peuples qu’elle contrôle et asservi… depuis plus de 400 ans !

Et pour bizarre que cela soit, ce pays qui s’octroie des richesses considérables avec l’exploitations terrestres et sous-marines de ces territoires (et le futur est très juteux et prometteur dans ce cadre là de la prédation !), a toujours refusé de signer la Convention 169 de l’OIT qui garanti le droit à chaque peuples autochtones de choisir librement son destin comme le recommande l’ONU depuis des décennies. (cf. : la Convention 169 de l’OIT : http://www.survivalfrance.org/campagnes/169)

Une énormité de suffisance de la part de ce pays dit des Droits de l’Homme qui se fiche pas mal du bien êtres des peuples qui survivent sur ces territoires qu’elle a décidé de ne pas reconnaître et préfère considérer que sur les territoires de la France, il n’y a qu’un seul peuple ! Point final ! (C’est dans la constitution de la République française que l’on trouve ce genre de formulation scandaleusement hypocrite !) L’énormité de ce concept issu de La Révolution Française est terriblement pratique pour les sociétés totalitaires qui nivellent tout sur leur passage tel des rouleaux compresseurs destructeur des diversité culturelles et ethniques comme le remarquait en son temps Monsieur Claude Levi-Strauss dans l’un de ses livres resté célèbre : « Triste tropiques » (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tristes_Tropiques)

Une imposture démocratique en somme !

Imposture démocratique s’il en est, puisque la notion même de démocratie permet à une majorité d’ignorer les minorités et même de les éliminer (ou suicider : Rapport sur les suicides des Amérindiens de Guyane Française : http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/rapport-sur-les-suicides-des-175481) en toute bonne conscience.

Comme disait Jacques Brel : « Mettez 10 citoyens lucides d’un côté et 11 imbéciles de l’autre et vous avez une démocratie d’imbéciles et c’est cela la démocratie ! ») De plus on se rappellera que des régimes dictatoriaux se sont souvent fait élire démocratiquement en toute légalité (Le 3e Reich par exemple !)… et pas spécialement pour le bien des peuples, au regard de l’histoire…

On peut apprécier le procédé ou le rejeter mais la réalité est là ! Les peuples subissent cette dictature démocratique.

Pour ma part je ne partage pas du tout cette conception « démocratique » de vie en société comme le conçoivent les régimes dit démocratiques occidentaux où la majorité fait loi et où les minorités sont rejetés et mises aux oubliettes.

Je serais plutôt tenté de pencher pour la reconnaissance des peuples autochtones et leurs rendre et attribuer leur pleine indépendance et autonomie en dehors du cadre de la République française, puisque celle-ci est incapable d’avoir un minimum de souplesse et ne tient pas à les reconnaître.

Dans ce sens, je dirais même que je suis pour les indépendances de tous les territoires que la France a conquis depuis 400 ans. Et en plus des territoires cités plus haut, bien évidemment, je suis pour l’indépendance totale de la Corse comme le souhaite depuis des décennies le peuple Corse.

Quand je dis indépendance, il va de soi que ce n’est pas sur une base de cette notion démocratique où les peuples les plus nombreux auraient l’avantage ! Ben évidemment il s’agit d’accorder aux peuples qui résidaient depuis des millénaires sur ces territoires leur entière souveraineté.

Ceci étant valable par exemple pour les derniers 6000 amérindiens qui vivaient depuis plus de 13 000 ans en Guyane avant que la France prédatrice ne s’y installe manu-militari à leur détriment ! (http://pierre.souchier.free.fr/wayana/Wayana/presentation.html)

Les Amérindiens doivent recouvrir l’entière autonomie de leurs destins et pourvoir assumer cette nouvelle action en incorporant s’ils le désirent, les ex colons et anciens esclaves venus d’un autre continent. (Reconstruire l’antique territoire de L’ININI : http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/reconstruire-l-antique-territoire-175581 )

Même chose pour les Antilles, avec en plus un impératif culturel pour que les Antiles françaises aient obligatoirement un Président ou une Présidente issu des peuples qui vivaient sur ces îles avant que les colons français ne les massacrent. A savoir un Président ou une Présidente d’origine Arawak qui présiderait à la destinées de chacune de ces îles redevenues indépendantes (https://matricien.org/geo-hist-matriarcat/amerique-sud/arawak/). Il va de soit que ces nouveaux pays seraient bien avisés de ne pas se laisser piéger à nouveau par les Békés qui firent leur fortune sur l’esclavage dans ces îles et vivent maintenant en véritables puissance financières et économique au détriment des populations de ces îles qui sont toujours aussi asservies et dépendantes de ces familles prédatrices.

Même chose pour les îles de Polynésie française qui seraient gouvernées par le peuple Ma’ohi. De même pour le peuple Kanak qui survit depuis des millénaires en Nouvelle Calédonie.

Les colons et prédateurs venus d’Europe depuis ces époques de prédations auraient le choix de se plier à ces nouvelles nations et à accepter de devenir citoyens de ces nouveaux pays ou alors de rentrer en Europe ! (A supposer que l’Europe accepte ces prédateurs et exploiteurs nés !)

Toutes ces îles et territoires ayant recouvrés leurs indépendances, la France de l’Hexagone pourrait enfin se dégager du lourd passif de son passé colonial et essayer de retrouver un chemin plus lumineux en faisant un minimum d’effort pour retrouver la modestie qui aurait du être sa conduite si elle ne s’était pas empêtrée dans ces démarches prédatrices qui n’ont strictement rien de lumineuses au regard des Droit de l’humain.

Voilà rapidement ma vision de la France pour un rayonnement qui le soit vraiment au milieu des autres nations.

Votre serviteur,

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 15 février 2017,

