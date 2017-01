La gauche, la droite... et les martiens !!

bonjour le martien 421



Vous semblez gogovoxchien pas bien encore parler ?

ici sur la planète gogovox on dit pas média mais merdias nuance !

on dit pas gauche droite ni babord ou tribord mais merdouille de goche et merdouille de droate

Et sachez que sur notre planète c’est l’UPR qui est au pouvoir

L’opposition c’est le PRCF

Tous les autres sont interdits et C très bien comme ça

bon ben je ne sais plus quoi dire comme conneries ?

Ah j’oubliais VIVE POUTINE VIVE TRUMP VIVE BACHAR