La grande manif des fillonistes

J'ai reçu certainement de par ma participation aux quatre « manifs pour tous », ce sont pour certains les mêmes organisateurs, un mail enflammé invoquant des risques de dictature, comparant Fillon à un nouveau De Gaulle se levant en résistant contre le gouvernement des juges, m'enjoignant, m'intimant de participer à la grande manifestation de dimanche pour soutenir le candidat des Républicains. Ce serait une nouvelle manifestation du peuple gaullien après celle du 30 mai 1968. Ce serait le retour de la France profonde en politique. Au tout était joint un texte de Christian Vanneste que celui-ci a publié sur « facebook » (en particulier dans le groupe autour de mon blog) et sur son blog personnel.

Si j'aime bien depuis que je suis en âge de comprendre la politique effectuer ce qui s'avèrent être dans notre « société de robots » (pour reprendre le terme de Bernanos) des barouds d'honneur pour des « causes perdues » ;

Et la famille en est malheureusement une à notre époque et dans notre société. ;

J'ai cependant un peu de mal à penser que celle de Fillon en soit une qui justifie un tel engagement, un tel engouement populaire...

...Il me semble qu'il y a là une instrumentalisation évidente de cette frange des catholiques de droite.

Fillon aurait pu reconnaître les faits clairement. Cela aurait été l'occasion rêvée afin de de lancer un débat salutaire dans notre société française sur le clientélisme, les favoritismes sociaux et autres népotismes qui sont le cancer de notre système politique en 2017. Ce sont principalement ces maux qui sont la cause originelle du dégoût des français pour la politique, de leur rejet évident d'oligarques coupés du réel des petites gens, coupés des citoyens qu'ils sont censés aider et protéger pour les plus faibles ou les plus précaires d'entre eux.

On sait très bien que la politique filloniste une fois appliquée diminuerait encore considérablement le pouvoir d'achat de ceux qui sont déjà en voie de paupérisation dans ce pays, en particulier les retraités et ces français trop riches pour être aidés, trop pauvres pour s'en sortir. Le signalant à un supporter de l'ancien premier ministre de Sarkozy ce thuriféraire du châtelain de Sable sur Sarthe n'a rien trouvé de mieux à me dire qu'il fallait bien qu'ils fassent quelques sacrifices. Lui-même évidemment n'y consentira pas, les sacrifices c'est bon pour les petites gens, les « classes dangereuses », les « assistés », les « éclopés », pas pour lui...

...Et si en plus Fillon pouvait diminuer l'impôt foncier cela serait têêêllement formidable ma chèère amie.

Cela met en colère cette incitation à ces mêmes petites gens à aller défendre non pas la France mais un autre oligarque qui ne voit pas le problème dans le fait de donner même pour un travail fictif 500 000 euros, sur les derniers publics, à sa femme car pour ces gens 500 000 euros c'est à peine de l'argent de poche, à peine un pourboire. Fillon trouve certainement cela scandaleux j'en suis persuadé que l'on remette cela en cause, ainsi que la plupart de ses soutiens, ainsi que la plupart des nantis du régime qui interdit dorénavant toute méritocratie à quelques exceptions près.

Cela m'énerve ces privilégiés évidents qui table sur la bonne foi des petites gens électeurs de droite, sur leur colère, et qui donc sont prêts à la confisquer incidemment. Ce n'est même pas comparable à ces seigneurs de la Renaissance durant les guerres de Religion qui demandaient à leurs paysans de se convertir au protestantisme ou au catholicisme au gré de leurs alliances, car au moins à l'époque les paysans qui étaient beaucoup moins dociles « votaient avec leurs pieds » bien souvent, manifestant ainsi leur désaccord quitte à perdre beaucoup...

Le problème c'est qu'à notre époque, nous sommes moins prêts à perdre, moins courageux, plus soumis.

Plus anecdotiquement, je vois au moins un avantage à cette grande manifestation pour Fillon, les rues de Versailles où j'habite seront libérées de nombreuses voitures et piétons, y faire du vélo sera plus confortable, en cela je remercie au moins sur ce point les organisateurs...

Sic Transit Gloria Mundi, Amen

Amaury – Grandgil

illustration empruntée ici