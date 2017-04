La grande récréation électorale : et si les « petits » candidats n’étaient que des marionnettes ?

Et si les petits candidats n'étaient que des marionnettes ? C'est la question que l'on peut se poser, quand on prend conscience de la faible audience dont ils ont disposé...



Evincés d'un premier débat sur Tf1, à peine audibles, ils n'ont pu recueillir qu'un petit nombre de voix.



Ne fabrique-t-on pas la "petitesse" de certains candidats ? C'est, là, la thèse que soutient Michel Onfray.



François Asselineau, Jean Lassalle, Jacques Cheminade, et les autres ont obtenu leurs 500 signatures, grâce à qui ?

Ces candidats ne sont-ils pas choisis, à dessein, pour amuser la galerie, une façon de donner l'illusion d'une certaine diversité ?



Dans tous les cas, ces candidats qui défendent, par ailleurs, des idées valables, comme le refus d'une Europe libérale, ne sont pas audibles : ils ne bénéficient pas de l'audience réservée aux "grands" candidats, ceux qui défendent le système en place...

Ils n'ont aucune chance de gagner l'élection présidentielle.



Les autres candidats, les "grands", eux, sont accueillis dans tous les médias, on leur donne la parole, on les écoute, ils utilisent tous les moyens : j'ai, pour ma part, reçu un dépliant publicitaire de propagande électorale en faveur de François Fillon, un dépliant, grand format, en couleur... et c'est le seul prospectus qui m'a été délivrée dans ma boîte aux lettres...

Les élections deviennent un grand show médiatique, où l'on essaie d'entretenir le suspense : on nous parle de "dénouement", de révélation", mais les résultats sont prévisibles.



Marine Le Pen, Jean Luc Mélenchon, les candidats que l'on dit "hors système" ne seraient, eux-mêmes, que des faux-semblants, des "sceptiques" qui affirment : "On va voir, on va négocier avec l'Europe..."

Mais qui peut les croire ?



Ainsi, le système est fait pour promouvoir certains candidats et Emmanuel Macron serait l'archétype de ces candidats fabriqués par le système.

Ainsi, sommes-nous invités à voter Macron.



D'ailleurs, avons-nous vraiment le choix ?

En face, le Front national et ses thèses extrémistes, en face, Marine Le Pen qui propose de négocier avec l'Europe...

Mais comment est-ce possible ? Comment peut-on y croire ?

Ainsi, les élections, devenant un vaste jeu de dupes, seraient truquées de "a" à "z"...

Paradoxalement, les élections aboutissent à un déni total de démocratie.

Michel Onfray s'est abstenu lors du premier tour des élections, refusant d'entrer dans cette "récréation" électorale.





Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2017/04/la-grande-recreation-electorale-et-si-les-petits-candidats-n-etaient-que-des-marionnettes.html

Les élections commentées par Michel Onfray :

http://michelonfray.com/conferences/la-soiree-des-elections-commentee-par-michel-onf?autoplay=true