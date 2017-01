LA GUERRE DES BERCEAUX Une arme pacifique pour lutter contre le ’grand remplacement’

LA DEMOGRAPHIE EST TON DESTIN.

Si tu ne fais pas assez d'enfants tu seras remplacé. C'est la loi du nombre.

La guerre des berceaux est une bataille ancienne , et toujours pratiquée, le Canada Français l'a déjà pratiquée en 1755 pour avoir plus de naissances que les colons Anglais afin de ne pas se laisser assimiler par la culture anglophone.

En Israël depuis des décennies la bataille démographique fait rage entre Israéliens et palestiniens.

Le Hamas veut gagner cette guerre des berceaux, à défaut de gagner celle des armes.

En Cisjordanie, les juifs orthodoxes veulent la gagner aussi. il ont augmenté leur niveau de fécondité à 5 enfants par femme.

L'Iran en 2014 a arrêté le contrôle des naissances mis en place par Khomeiny en 1989.Leur objectif, passer de 75 millions à 150 millions. Leur but conforter leur place dans la région, le moyen, la démographie.



L'Europe pour éviter ce grand remplacement éventuel devrait-elle

aussi se livrer à cette guerre des berceaux ?

Faire des enfants au lieu de remplacer son manque de natalité par une augmentation de l'immigration ?

Cette théorie du grand remplacement qui fait son chemin ,de l'extrême droite , à la droite et fait tâche d'huile, est une crainte assez récente. Elle vient du fait que la natalité s'effondre, que le recours à l'immigration s'accélère, mais qu'avec cette nouvelle immigration il n'y a plus d'assimilation, que l'intégration est en panne et donc l'immigration et ses effets communautaristes sont ressentis comme dangereux.

Depuis 2015, les décès dépassent les naissances dans l'Union européenne.

Si la baisse de la fécondité européenne est amorcée depuis les années 60, c’est la première fois dans l’histoire du Vieux continent que la courbe de la mortalité dépasse celle de la natalité. »

Le taux de fécondité nécessaire de remplacement de population est de 2,1 , la moyenne Européenne est de 1,7.

L'Europe se meurt et avec elle la France. Pas d'une épidémie maligne , mais lentement, sûrement, irrémédiablement, de dénatalité .

Elle ne fait plus assez d'enfants pour renouveler sa population. Si elle ne réagit pas, elle sera sûrement submergée par la vague migratoire. Mais n'est ce pas le dessein de nos technocrates ?

La France est pourtant celle qui s'en sort le mieux en Europe, son taux de fécondité n'est pas très éloigné du chiffre nécessaire au remplacement de population.

Une raison simple, la France est en Europe le pays qui a connu une immigration depuis plus longtemps que les autres pays et c'est grâce aux immigrés que les chiffres de la natalité sont presque bons.

« Les données confirment que les immigrés sont, en France, probablement à l’origine d’un nombre important de naissances. L’INED relève ainsi que l’indicateur de fécondité des femmes immigrées est significativement plus élevé que celui des autres femmes : tandis que le nombre moyen d’enfants par femme est de 1,7 pour les femmes nées en France métropolitaine, il est de 2,57 pour les femmes nées en Algérie, 2,97 pour celles nées au Maroc, 2,86 pour celles nées dans un pays d’Afrique subsaharienne, et de 3,21 pour les femmes nées en Turquie.

Autre cause, le délitement de nos sociétés Européennes.

Le JE a remplacé le NOUS, la société a mué les individus en individualistes féroces , la société de consommation a tout crin a transformé notre quête de l'être vers celle de l'avoir, posséder, consommer même inutile, surtout inutile.

L'instinct grégaire, de faire ensemble, de préserver notre société, de se serrer les coudes, de survivre en étant plus forts réunis a fait place au chacun pour soi avec comme perspective la guerre des Dieux.

Le délitement ne s'est pas fait tout seul il a été ainsi programmé.

La notion de nation a disparu, on nous a décrété Européen, première étape vers citoyen du monde. Nos valeurs sont dissoutes dans le rejet de la citoyenneté, toutes les valeurs désacralisées, le mariage le lien sacré du mariage comme on l'appelait, est passé aux oubliettes, pour certains c'est devenu un jeu provisoire, on se marie comme on s'inscrit à un club de tennis, on change de club suivant notre humeur.

50% de divorces, sans compter ceux qui ne sont pas mariés et qui se séparent. On nous amuse avec le mariage pour tous, alors que c'est le divorce pour tous.

Les enfants sont même les responsables désignés de l'échec des ambitions carriéristes de leurs parents.

On ne sait plus faire la part des choses entre la réussite professionnelle et celle de sa vie familiale. Pas de compromis. Comme le chante Guy Béart ''parlez moi de moi ,il n'y a que ça qui m'intéresse''.

Simone Veill il y a 40 ans s’inquiétait déjà de la baisse de la natalité.

<Il n’en reste pas moins que la baisse de notre natalité, si elle est indépendante de l’état de la législation sur l’avortement, est un phénomène inquiétant, à l’égard duquel les pouvoirs publics ont l’impérieux devoir de réagir.>

Alors au secours de cette société qui ne fait plus d'enfants , un solution miracle, le Multiculturalisme, l 'immigration à la Merkel : pléthorique et ingérable.

L'Allemagne a un taux de fécondité de 1'4, catastrophique, insupportable économiquement.

Au lieu de mettre en place des mesures pour favoriser la natalité, elle remplace ce déficit par une immigration qui lui pose des problèmes d'intégration. Elle a fait son choix.

Le migrant va remplir ses berceaux.

Sa décision d'accueillir 1 million de migrants n'est pas que généreuse.

L’Europe et surtout l'Allemagne ont un besoin croissant de gens jeunes, dont le travail pourra financer les services de santé, les retraites, s’occuper des personnes âgées et peupler les zones rurales.

Au secours les migrants venez peupler notre pays et faire des enfants à notre place, pour sauver un système entièrement tourné vers le profit, et qui prend l'eau de toutes parts.

Un nouvel homme taillable et corvéable à merci est mis en place.

Je crains que les nations telles que nous les connaissons encore en Europe à long terme disparaitront, du Portugal aux frontières de la Russie, ce sera un salmigondis de cultures qui essaieront chacune à leur tour de cohabiter, sinon de dominer.

L'Europe risque de devenir un grand Liban.

Pour cela les propos des souverainistes qui veulent retrouver la nation, la culture, l'identité, sont à prendre en considération. Leur but est louable, mais ils ne doivent pas oublier l’essentiel, les deux seules démarches qui puissent sauver la nation.

La première ,

celle sans laquelle le sauvetage sera impossible

Inventer une politique familiale dans chaque nation qui permette et incite les populations Européennes à faire des enfants.

Il y a des mesures toujours évoquées, jamais appliquées

-Salaire femme au foyer

-crèches en nombres suffisants et moins coûteuses (250 euros par enfant environ)

- un congé maternité plus long avec une garantie de retour à l'emploi.

-La valorisation du rôle essentiel de la mère dans le développement de l'enfant.

Il en est plein d'autres à inventer et mettre en place

La seconde

Un contrôle de l'immigration sans faille, qui permette d'intégrer les populations allogènes dans de meilleures conditions, pour vivre enfin dans une société apaisée.

Pour lutter contre la menace du grand remplacement on a une arme efficace ''la guerre pacifique des berceaux.''

Elle me semble constituer une initiative « heureuse » eu égard à celle qui conduirait à la disparition de nos sociétés occidentales.