La Guyane est une île, bien sûr

La dernière connerie de Macron – confondre la Guyane avec une ile – devrait suffire à déciller les yeux de tout un chacun sur la connaissance que ce petit marquis a du pays réel : mais non, pour un peu ses contempteurs trouveraient ça mignon. Que leur champion, dont je ne rappellerai pas le best of sur les analphabètes et les alcooliques prouve jour après jour à quel point il n’a aucune connaissance du territoire et des habitants qu’il entend administrer sinon livresque semble ne pas les bouleverser outre mesure. Après tout on a eu successivement un avocat de promoteurs immobiliers spécialisé dans les expulsions (l’activité phare du cabinet Sarkozy) puis un spécialiste de la fiscalité publique à la Cour des Comptes. Alors ma foi tant qu’à faire, un expert du Haut de Bilan ! Et puis Angela l’a adoubé alors tout va bien !

Vous aviez entendu son grand speech à Lyon ou il avait convoqué les fantômes de Jeanne d’Arc, De Gaulle, Mitterrand et Chirac pour leur faire dire le contraire de ce qu’ils pensaient ? Devant les hourra de la foule je m’étais dit que décidément l’inculture avait fait de spectaculaires progrès en France depuis une trentaine d’années. Car quoi : les options de ce petit Monsieur tournent le dos à 360 degrés à tout ce que ces grands personnages ont défendu. Contre Jeanne d’Arc il nous livre avec le sourire à l’étranger en baisant la babouche de l’évêque Cauchon. Contre De Gaulle il fait de nous les vassaux de l’OTAN et se bouche le nez devant Poutine. Contre Mitterrand il s’immole devant le veau d’or et casse un maximum de protections en feignant de prévoir une boite de rustines. Enfin contre Chirac il livre tout ce qui n’est pas occidental à la cupidité la plus destructrice.

Le tout avec un charmant sourire. C’est une version moderne de l’Antéchrist ce mec ou quoi ?

C’est peu dire que même si je trouve l’homme sympathique et cultivé (il est tout sauf bête, pensez bien, à gauche dans ce rôle Benêt Hamon suffit : d’ailleurs comme je l’avais prédit le roi des bobos est en train de s’effondrer sur lui-même) j’exècre ce qu’il incarne, je pourfendrai jusqu’au bout ses mensonges éhontés et ricanerai haut et fort à chaque fois que je surprendrai des gens fort intelligents par ailleurs prendre leurs lanternes pour sa vessie. De tous les candidats il est à la fois le plus roue, le plus malin, le plus stratège, le plus menteur et le plus creux. Et vraiment a mes yeux le plus dangereux, bien pire que la Le Pen car pour le coup son odieux programme de mise à sac du salariat et de vassalisation à l’OTAN est un formidable accélérateur des processus de destruction en cours tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Et aurait s’il est élu toutes les chances (contrairement à celui de Madame Le Pen) d’être applicable à cent pour cent.

Avec lui dites-vous bien que les ingérences au Proche et Moyen Orient ça va continuer. Que les marchands d’armes vont s’enrichir en armant Daesh et ses filiales encore plus qu’avant. Qu’on va vous endormir encore plus en vous contant de jolies histoires à dormir debout avec des diables et des gentils tout partout. Qu’on va encore confondre moralisme et géostratégie, et que la politique va prendre un tour de catéchisme encore plus fort avec missel pour tout le monde et récitation la main sur le cœur de la déclaration des droits de l’homme sur fond de destruction sauvage. Que vous aurez droit à une magnifique Sitcom avec un mix d’Obama white et de Kennedy Dry tous sourires avec Madame sans le coup du scooter et de Closer. Ah ça va être propre, la Présidence Macron ! Dormez dormez gentils pigeons …