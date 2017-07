La Hollandéni, une nouvelle pathologie

La Hollandéni comme une stratégie de défense : qui mène à éviter, sinon à nier une réalité. Dans le cas d'une psychose, il y a véritablement négation de cette réalité extérieure à laquelle se substitue une idée subjective fantasmée. Le schizophrène, par exemple, s’invente un monde déréel...[1] Ben voila cher Ex président Hollande un diagnostique qui vous siée, et qui me scie, moi... Vous êtes dans le déréel, le déni ni-ni total !

Mais faisons le liste de vos interventions afin d'étayer cette théorie.

- François Hollande "vante "l'engagement"... et son bilan" : C'est le titre de l'hebdo Le Point...[2] Il va falloir entrer dans la liste des pathologies en psychiatrie cette nouvelle maladie grave : La Hollandéni Exacerbée ; car, toujours en citant l'hebdo, notre grand malade continue à se lancer des accessits : "Le temps de la récolte arrive, on le voit bien. J'avais encore sous les yeux des statistiques sur les créations d'emplois au cours du premier semestre, je laisse une situation qui, je crois, peut être utile à mon successeur"... Lorsque François Hollande a pris ses fonctions, en mai 2012, Pôle emploi recensait 2 922 600 chômeurs de catégorie A, et 4 356 400 en catégories A, B et C. Cinq ans après, selon les chiffres pour mars 2017, le nombre de demandeurs d’emploi s’établit à 3 508 100 en catégorie A et à 5 503 800 en catégories A, B et C.[3] Comme tu dis mon fanfan, le Macron que t'as fabriqué de toutes pièces récupère une vraie situation enviable !

Si c'est pas du déni ça ! L'est en pleine crise gros pépère Ex.

- L'ex-chef de l'État, "en vacances" depuis début juillet, mais toujours très attentif aux destinées du PS"[4] : Législatives de juin 2012 = 314 députés élus[5] - législatives de 2017 = 31 députés élus.... Tu parles Charles si t'es très attentif à la débandade de tes 5 ans au pouvoir ; d'autant qu'en 2012 toutes les grandes villes, toutes les régions, le sénat étaient de ta majorité... Bravo, comme "réussite" ça se pose là !

- François dans ses flagorneries : "Dans certaines périodes l'impopularité est nécessairement au rendez-vous", et il faut espérer que "l'histoire vous rende justice", a philosophé l'ancien président, s'exprimant devant environ 300 personnes"[6]...Là t'as raison ! Tu resteras dans "l'histoire" comme le plus impopulaire président de toutes les républiques françaises et d'outre mer, t'as fait plus fort que Sarko, c'est dire, bravo l'artiste... Mais je vais te rassurer, celui qui te suit, le Macron, va faire encore mieux que toi, j'en prends mon billet.

- Fanfan l'apôtres des "réfugiés" : "Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des réfugiés, et il y a toujours eu une implication des associations très forte dans la politique d'accompagnement des réfugiés. Le risque c'est que l'Etat se défausse, délègue sa responsabilité à des associations, alors même que ce serait sa compétence. Ca ce n'est pas acceptable".[7] Ben heureusement qu'il y a eu des associations pour prendre en charge les réfugiés à Calais, car, ta sale clique de pandores à part gazer et taper sur ces hommes/femmes/enfants, n'a fait que cela à coups de bulldozers. Il est vrai que t'avais mis à la tête de ton gouvernement un Sarko bis, le Manu Valls, orchestrateur de toutes ces saloperies, et qui t'as trahi dès qu'il a vu que tu ne lui servirais plus à rien... Un vrai panier de crabes dormeurs à grandes pinces ton cénacle !

- Hollande le petit haineux : ah t'aime pas le Mélenchon, Cui-là, n'a pas voulu te manger dans la main, en plus, lui au moins "sonne" vraie gauche, alors que toi, petit pantin manipulé par l'Europe, les financiers, le CAC40, les sionistes et j'en passe, ne pourras jamais évoquer le grand Jaurès sans faire rire. Pour te citer, car tu n'as jamais le courage d'appeler un chat un chat, et t'es toujours dans la périphrase-petit pet mou :

- "une forme de radicalité politique qui voudrait que l'on puisse faire du renvoi des dirigeants à tout moment un principe fondateur. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moyen, en tout cas ceux qui le proclament sont suffisamment depuis longtemps dans la vie politique pour ne pas avoir été menacés par (cette) politique"...[8] Si ce genre "d'aberration" selon toi avait existée, tu n'aurais pas fait un mois au palais espèce de lâche.

- François, l'homme providentiel : Il parle des attentats de novembre 2015 : "Revenant sur son action après les attentats de novembre 2015, il a justifié sa décision de convoquer le Congrès à Versailles, malgré la longue polémique suscitée par sa proposition d'étendre la déchéance de nationalité : "Le risque était que (le pays) connaisse un dislocation. Il fallait absolument le rassembler. C'est ce que j'ai fait notamment par un discours au Congrès à Versailles".[9] Le pays est "disloqué" depuis bien avant ton quinquennat ! C'est d'abord l'œuvre de Sarko, puis toi n'étant que son cousin en crime, tu n'as fait que continuer "l'œuvre"... Pour imposer l'état d'urgence, la loi travail et autre conneries de ton mec des finances, un dénommé Macron Emanuel.

- Hollande qui "s'engage : Ouais, l'a sa fondation, "la France s'engage",[10] avec comme partenariat la société "TOTAL" (ça sent déjà l'étique)...

Donc, sans me gausser du col, j'avance que t'es un grand malade, et ce depuis toujours ; d'ailleurs bien souvent on évoque un homme au travers sa compagne... Et la Royale (qui pétarade), dans le genre schizo n'est pas mal non plus.

T'es dans les coulisses et l'avant scène politique depuis presque toujours, notre république t'as formée dans une pouponnière appelée ENA, l'haineuse, qui a vue passer Ségolène et Emanuel aussi... Les racails dorées sur tranche quoi !

De tout ce parcours, il en est sorti un petit mec, falot, totalement déconnecté qui a été élu par ces mêmes français qui viennent d'élire un autre grand malade.

Pour ne citer que Jérôme Laurence : Un schizophrène construit des châteaux dans les nuages. Le psychotique y vit. Le psychanalyste touche les loyers...[11]

Donc, nous subissons "les châteaux" de Hollande depuis des lustres, nous, les psychotiques électeurs français et payons des loyers à la clique des milliardaires qui gouvernent ce pays... Ainsi va "notre" monde démocratique, des droits de l'homme et tutti.

En conclusion tout simplement vive la Hollandéni pour tous et la Macronconnerie pour les autres !!!