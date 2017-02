La La Land...Go Go Land...

Je ne sais si le film est du toc et, à vrai dire, je m’en bats un peu le coquillard : on lui fait une publicité démente mais, après tout, c’est le rôle des distributeurs de vendre la mariée la plus belle possible.

En outre, on imagine difficilement que ce genre de film pût avoir une carrière cinéphilique, si j’ose le barbarisme, d’autant que son objectif est uniquement de faire du fric et sûrement pas de caresser le goût de l’esthétique de ceux qui veulent à tout prix trouver un sens profond dans les créations « artistiques ».

Au demeurant, le toc a bonne presse parce que c’est du toc justement et Macron en est un parfait exemple.

Macron représente le nec plus ultra de la mondialisation triomphante : libéral au niveau de la société et archi-libéral au niveau de l’économie, il concentre en une seule et même personne les deux faces du mot, la face claire qui rend tout démocrate sensible aux beautés du libéralisme philosophique et la face obscure et laissée dans l’obscurité qui structure son programme dont on nous répète que l’ancien ministre n’en a toujours pas livré le contenu comme s’il y avait grand mystère la-dedans…

C’est le candidat idéal – maintenant que Fillon a du plomb dans l’aile, celle de la rigueur et de l’éthique revendiquée qui lui a permis de capter les suffrages des électeurs de la primaire et que son image de père La Pudeur ou de Monsieur Propre n’était en fait qu’une posture devenue imposture .

Reste donc Macron qui enrobera la rigueur économique fillonesque dans le gant de velours de la concorde nationale et qui devrait, si rien de malveillant ou de malsonnant ne vient entraver sa marche en avant, ne faire qu’une bouchée de ceux qui tablent sur la discorde et la division ethnique pour capter les suffrages des laissés-pour-compte qui ne doivent leur état qu’à eux-mêmes mais aiment en bons petits blancs se disculper de leurs insuffisances en tapant sur les autres, ceux qui ne sont pas comme eux qu’ils dévalorisent pour oublier leur propre déchéance