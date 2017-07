La longue Histoire du Qatar avec les Promesses rompues

Les politiques et les positions adoptées par le Qatar sur les questions arabes ont été exacerbées en 2014, lorsque l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Bahreïn ont retiré leurs ambassadeurs au début du mois de mars ; une décision prise après tous les efforts pour persuader le Qatar de ne pas interférer, directement et indirectement, dans les affaires internes des États du Conseil et de ne soutenir aucune menace à la sécurité et à la stabilité des États du CCG, soit par une influence politique directe, soit par le soutien des médias hostiles.

Les trois pays ont considéré dans leur déclaration que le Qatar avait violé la mise en œuvre d'un accord signé à Riyad le 23 novembre 2013 en présence du cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, émir de l'État du Koweït.

Selon des fuites de médias semi-officielles, l'accord de Riyad a stipulé l'engagement du Qatar à mettre en œuvre sept clauses, y compris cesser d'interférer dans les affaires internes des États du Golfe, ne naturaliser aucun citoyen des États du CCG, l'expulsion de tous les éléments hostiles recherchés aux États du CCG, en particulier des Frères musulmans, empêcher l'incitation auprès des médias qataris, ne pas autoriser les personnages religieux au Qatar à utiliser les mosquées et les médias qataris pour inciter contre le CCG et cesser de soutenir les Frères musulmans et l'incitation contre l’Egypte.

Le Qatar a continué à soutenir les Frères musulmans et les mouvements anti-Etats en Égypte et a lancé une guerre médiatique contre les dirigeants égyptiens depuis que le Président Abdel Fattah el-Sisi a pris le pouvoir en Egypte. Il a également continué d’accueillir des membres de l'organisation terroriste des Frères musulmans à Doha et de financer leurs plans déstabilisants en Egypte, y compris le financement de manifestations et d'actes de violence et d'incitation afin de répandre le chaos en Egypte.

Finalement, le refus de Qatar de ces accusations est venu comme une confession implicite, quand il a affirmé que la décision des trois pays n'a rien à voir avec les intérêts, la sécurité et la stabilité du Golfe, mais avec des positions différentes sur des questions en dehors du CCG. Le Qatar a oublié que la sécurité de la communauté du Golfe fait partie intégrante de la sécurité de l'Egypte. Le Qatar insiste sur l'évitement, la confusion et les stratégies de jouer le rôle de victime inspirées par les Frères musulmans.

Il y a eu une médiation réussie du Koweït en novembre 2014 pour discuter des différences. Le sommet du CCG a décidé le retour des ambassadeurs au Qatar en échange de son engagement envers les termes de l'accord de Riyad en tant que mécanisme clair pour mettre fin au conflit entre les trois pays du Golfe et le Qatar, puis ouvrir une nouvelle page dans les relations avec Doha. Cependant, le Qatar a exploité la mort du roi Abdullah et l'émergence de certaines différences dans les politiques saudi-égyptiennes pour se replier vers sa politique précédente. En plus de la rupture des promesses réalisées à Riyad, le Qatar a incité les Saoudiens et les Égyptiens à affronter davantage les désaccords, même si les crises entre le Caire et Riyad ont été des tensions temporaires qui ont été rapidement désamorcées par des visites et procédures réciproques pour promouvoir les intérêts stratégiques des deux pays.

La crise des relations Emirati-Qataries sont principalement liées à la vision stratégique de la situation régionale et non aux relations bilatérales sensu strictu. Les Émirats arabes unis estiment que la sécurité nationale arabe est indivisible et qu'il existe une menace imminente pour la sécurité et la stabilité régionales à cause du soutien médiatique, financier et politique du Qatar pour les groupes terroristes et de l'accueil de leurs dirigeants à Doha, et le rapprochement avec l'Iran, le pays exploitant les conflits régionaux pour mettre en place un programme d'expansion pour l'hégémonie régionale. Ce plan a été, pour la plupart, atteint. Ignorer les plans expansionnistes de l'Iran a permis le succès des négociations concernant le programme nucléaire iranien à cette époque. L'Iran présentait son contrôle sur les capitales de l'Irak, de la Syrie et du Liban, et cherchait à annexer Sanaa à sa sphère d'influence. L'opération Tempête décisive est venue contrecarrer le plan iranien pour compléter le confinement stratégique du Conseil de coopération du Golfe du Liban au nord au Yémen au sud.

Malgré des conflits d'intérêts et des objectifs formels apparents, le plan iranien était main en main avec le Qatar. Ils ont travaillé ensemble, par exemple, en Syrie, où le Qatar a financé les organisations terroristes d'Al-Qaeda telles que le Front Al-Nusra qui devrait lutter contre l'armée syrienne soutenue par l'Iran. Cependant, en Irak, il y avait une coopération entre Doha et la milice chiite menée par les généraux des gardes révolutionnaires iraniens. Le Qatar a également participé à l'alliance arabe saoudienne au Yémen et est resté en contact avec le groupe Houthi depuis 2006. Le fait que son armée gouvernementale n'a pas été activement impliqué au Yémen ait toujours mis en doute ses véritables intentions et son rôle dans la Les crises de la région.

De toute évidence, le Qatar a caché des relations avec des organisations terroristes par lesquelles il prétend pouvoir jouer le rôle de médiateur auprès de ces organisations en période de crise. Le Qatar a déjà médiatisé la libération de nombreux enlevés occidentaux en Syrie, profitant de l'opportunité de développer des relations avec eux et d'influencer la sécurité de la Libye, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et de Bahreïn, en incitant et en finançant des éléments du terrorisme à commettre des attaques criminelles.