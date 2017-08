La lutte du peuple contre le mépris des « élites »

@Taverne

Qui va profiter de ces manifestations ? et bien c’est simple, si les manifestants l’emportent, les plus pauvres qui sont les plus touchés par les mesures Macron et son attaque contre le Code du travail....

Le DAL manifestera également contre la baisse prévue des APL et là, dans la rue, il y aura bien derrière sa banderole les plus pauvres d’entre les pauvres, pour parler votre langage..

Vous qui souteniez naguère un politocard éleveur de chevaux et grand amateur de costards payés par nos soins savez bien que ces manifestations, grèves et blocages sont les seuls moyens pour faire reculer ce gouvernement et le contraindre à abroger ses lois Travail... Gouvernement pourri que vous soutenez ici en attaquant les salariés et leurs syndicats...

Quant aux privilégiés dans cette société ils ont un autre portefeuille et d’autres conditions de travail que les agents SNCF... SNCF qui a d’ailleurs du mal à recruter... Salaires peu attractifs et horaires impossibles !