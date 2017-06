La Macron-mania des moutons de Panurge français

Macron semble avoir mystifié une partie de la France, qui ne jure que par son nouveau pharaon ! La supercherie va continuer avec l’élection, annoncée, aux législatives, d’un raz de marée « majorité présidentielle » ! Plus dur sera le réveil, quand les lampions de la fête macronienne se seront éteints !

Heureuse France ! Son messie est arrivé. Au terme d’un périple d’un an, contre vents Républicains et marée socialiste, Macron a creusé le sillon de sa propre révolution ultralibérale, au service exclusif de la cause des riches de tout poil. Ayant atteint, contre toute attente, le sommet du pouvoir temporel, il s’est senti pousser des ailes de pharaon, devant la pyramide du Louvre. Ce soir-là, devant une foule prosternée, Jupiter en personne l’aurait intronisé Dieu vivant, pour transformer le plomb de l’économie française en or massif, pour la caste de ceux qui ont, sans compter, financé sa divine promotion.

Pour se mettre « en marche », il s’est connecté à quelques groupuscules de jeunes branchés en continu aux smartphones. Des addicts à Facebook et Twitter, qui sont leur plate-forme de vie. Une petite partie de la jeunesse, crédule, immergée en permanence dans le virtuel, qui rêve de réussite ubérienne, en clair, de pérenniser la précarisation. Le pharaon Macron 1er s’est aussi fait accompagner par une vieille garde de grognards, frustrés pour la plupart par l’échec de leurs ambitions politiciennes, en mal de revanche contre un destin politique ingrat.

Cet assemblage hétéroclite, joyeuse bulle d’air printanière, était promise à un non moins joyeux éclatement… Ce qui paraissait inéluctable, tant le caractère commercial et l’empreinte fric soulignaient la démarche macronienne. C’était compter sans un autre éclatement : celui de la droite sarkozyste, avec l’affaire du lugubre Fillon, qui a ouvert un boulevard au jeune prétendant au trône républicain. C’était aussi compter sans la métamorphose, mal assumée, de socialistes en déliquescence, devenus, pour la majorité d’entre eux, des libéraux acharnés, à l’image de Hollande.

Les carriéristes vont à la soupe macronienne

Malgré une victoire en trompe-l’œil, avec seulement 8 millions de votants convaincus de leur choix, le timonier de l’ultralibéralisme hexagonal a vu affluer la foule des arrivistes. Les carriéristes de tous bords accourent à la soupe macronienne. Un cortège de reconvertis, à l’image des trois LR du gouvernement, Edouard Philippe, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, le sarkophile. Côté PS, certains rêvaient ou rêvent encore d’en être, telle Ségolène Royale et d’autres caciques. Hélas pour eux, un énorme embouteillage s’est formé à l’entrée réservée aux ambitieux, qui sont légion, tant les places sont bonnes à prendre.

Il faut faire allégeance au nouveau prince, la période est propice à l’accrochage d’une dignité, d’une fonction et, qui sait, d’un maroquin ! Une comète Macron ne passe que rarement dans le ciel des affamés de gloire politique. Quelle que soit la façon dont il est et s’est composé, l’assemblage macronien est sur le point d’être définitivement complété par la partie qui lui manque : des députés, si possible en grand, très grand nombre. Un raz de marée de parlementaires « REM », que prédisent, depuis des semaines, les sondeurs aux ordres, pour influencer et amplifier les votes en faveur des candidats République en Marche.

Au moment où d’autres, conscients de la dure réalité des conditions d’existence de dizaines de millions de Français, se battent avec leur cœur, avec leurs tripes, pour sauver la vie réelle des gens, le système médiatique aux ordres du fric, par la voix d’ineptes et indigents journaleux puant de prétention, ne cesse d’attaquer le dérangeant Jean-Luc Mélenchon, qui incarne viscéralement, avec maestria, la révolte profonde d’une grande majorité de jeunes. Le brillant chef de file des Insoumis qui, depuis l’élection de Macron, subit la hargne haineuse de la plupart des médiocres planqué(e)s et pistonné(e)s des chaînes d’info, toutes acquises à l’ultralibéralisme sauvage, qui est la bible du nouveau président. La presse écrite, à l’exemple de Libération, décevant, frustré par la disparition du PS, n’est pas en reste.

7 millions de voix et seulement 15 à 25 députés pour les Insoumis

Nos prévisionnistes « éclairés » annoncent seulement 15 à 25 députés pour les Insoumis, alors que plus de 7 millions de Français ont voté pour Mélenchon, au premier tour de la présidentielle. Ils en annoncent 350 à 400 pour la République en Marche du président Macron, alors qu’il n’a recueilli l’adhésion effective que de 8 millions de Français, au second tour. Le Front national n’est pas mieux loti qui, avec ses 11 millions de voix au second tour, n’obtiendrait que 20 à 30 sièges…

Cherchez l’embrouille ! Le lustre, dont s’entoure le séduisant et brillant pharaon français, pour affirmer sa toute-puissance, ne suffira pas à faire avaler les pilules empoisonnées d’un programme ultra-capitaliste très dur, inspiré par et pour les nantis. Passé l’aveuglement, quasi hystérique, des moutons de Panurge français, qui croient en la pierre philosophale promise par le nouveau maître de l’Elysée, la France des vrais gens, abusés par les mirages de la fallacieuse alchimie macroniste, se réveillera avec une sévère gueule de bois.

En attendant, rêvez, braves gens, le pharaon Macron veille sur l’intérêt de ceux qui vous tondent ! Quand les lampions de la fête macronienne se seront éteints, dur, très dur, sera le réveil ultralibéral macroniste !

Verdi

Jeudi 8 juin 2017