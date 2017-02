La marche est un pas dans le réel

La marche est la meilleure car la plus simple des activités physiques et doit rester un plaisir, ceci dit je ne suis pas compétent pour parler des pathologies et des malformations corporelles.

Comme activité quotidienne, elle ne demande aucun équipement particulier, des vêtements pas trop serrés, des chaussures confortables, un couvre-chef si vous craignez les ardeurs du soleil et puis voilà tout, nul besoin de s'affubler d'une tenue bigarrée à la mode, mais si ça vous fait plaisir pourquoi pas !

Elle est bénéfique pour le cerveau et donc pour le mental.

Il suffit simplement de laisser aller la pensée et plus ou moins rapidement une discipline se met en place, simplement en étant attentif à l'espace dont nous disposons.

Elle est bénéfique pour le cœur.

Il est possible notamment de percevoir qu'elle facilite le travail de pompe du muscle cardiaque, mais pas que...

Elle est bénéfique pour la colonne vertébrale.

Elle réduit notablement le mal de dos grâce aux différents mouvements induits dans la région du bassin ; elle facilite le travail péristaltique des intestins.

Il est bon de s'étirer régulièrement et de bien respirer, je ne pense pas qu'un rythme respiratoire particulier s'impose, juste commencer l'inspiration par le ventre et ensuite laisser faire en dégageant bien la cage thoracique.

Elle est bénéfique en fait pour l'ensemble de l'organisme, notamment elle a une action positive indéniable sur les trois régions du corps riches en neurones.

Il est intéressant de marcher de temps en temps à "l'économie", c'est-à-dire de façon à n'utiliser que les muscles nécessaires à son exercice et de laisser les autres détendus, plus spécialement les mâchoires, le cou, les épaules, le ventre, les fessiers, le pied en l'air..., pour cela les félins sont les champions toutes catégories, il suffit d'observer un chat, c'est remarquable.

L'idéal serait de marcher pieds nus mais nos modernes plantes à la peau tendre ont besoin d'être protégées contre la dureté des sols, la voute plantaire de part sa forme courbe sert d'amortisseur, ce que nos chaussures ne doivent pas contrarier dans sa fonction, il convient donc de bannir toutes les semelles munies de coussinets plantaires ou d'autres artifices technologiques faisant office de ressort.

De même une chaussure ne doit ni trop serrer, ni contrarier les mouvements naturels, les gros croquenots, randgers, brodequins et autres godillots sont à mon avis à proscrire ; si le terrain est accidenté et caillouteux, le port de guêtres de randonnées protège efficacement les chevilles.

Il est bienfaisant que la plante du pied ressente les inégalités du terrain ce qui assurera un massage des nombreuses terminaisons nerveuses.

La marche peut parfois être difficile mais elle ne doit pas être une souffrance.

Marcher c'est la possibilité de se retrouver avec soi-même et/ou de partager un moment privilégié, ce que ne permettront pas des écouteurs sur les oreilles, des yeux rivés sur un écran ou des bavardages incessants, toutefois elle invite parfois au dialogue ou aux confidences.

La marche commence avec le premier pas..., en fait chaque pas est le premier, elle remplace avantageusement toutes les pseudo-méditations proposées par les experts en transformation de l'individu ; ce que nous percevons de nous-mêmes parfois ne nous convient pas, il y a tellement de gens que les médias encensent et nous nous ne sommes que des quidams que rien ne distingue de cette abstraction que nous appelons la masse, alors si une technique, une méthode nous promet pour plus tard de nous élever on est tenté d'essayer, et au mieux on change d'image, au pire on en ressort encore un peu plus déboussolé et souvent le porte-feuille allégé.

Demandons à la marche ce que nous sommes et elle aura cette réponse toute simple : un marcheur.