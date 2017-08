La menace arctique

Il se trouve que les changements climatiques et le processus de la déglaciation n'intéressent pas seulement des écologistes et des "verts". La disponibilité de ressources énergétiques et marines, la venue de décisions plus profitables logistiques au travers de l'Arctique et les plus de la défense antimissile et des attaques par missile ont attiré l'attention élevée de l'OTAN. Bien entendu, l'Alliance tâche de cacher son intervention dans les affaires arctiques par la rhétorique de la copération intergouvernementale dans le cadre du Conseil de l'Arctique et tâche de se montrer dans les yeux du monde comme arbitre et coordinateur des négociations. Cependant les faits montrent le contraire. Dès le début des années 2000 l'Alliance atlantique augmente l'activité militaire dans la région polaire. Voilà un abrégé des initiatives militaires de l'Alliance :

- dès le 2006 dans la région on fait passer régulièrement les manoeuvres "Cold Response" avec la participation des militaires de la Force aérienne, de la Flotte maritime militaire, de l'arméé terrestre et des forces des opérations spéciales des pays de l'OTAN.

- Dès le 2007 le Canada fait passer les manoeuvres "L'ours polaire" (Nanook), établit les divisions de l'armée de réserve des Forces armées à Yellowknife et construit la base arctique pour des sous-marins.

- en 2009 la Norvège a transporté l'état-major de son commandement opératif de Stavanger à Reitan et est devenu le premier pays du monde dont l'organe central de la direction militaire est situé en Arctique. Sur la territoire polaire norvège se trouve la grande formation de l'armée "La brigade du nord" équipée par du gros matériel de combat.

- en 2013 le président Obama a approuvé "La stratégie nationale des Etats-Unis pour la région arctique" qui déclare le droit de Washigton pour des opérations unilatérales à la protection de ses intérêts "vitaux".

- en 2015 dans les rayons arctiques de la Suède, Norvège et Finlande on a fait passer des grands manoeuvres "Arctic Challenge Exercises-2015" avec la participation de plus de 100 avions et de plus de 4000 militaires de six membres de l'OTAN : Norvège, Grande-Bretagne, Allemagne, Etats-Unis, France et Pays-Bas et de la Suède, Suisse et Finlande qui sont neutres. 17 pays ont pris part dans les opérations sur la mer. 50 navires de flottes de combats ont pris part dans ces opérations.

Certes, c'est bien la préparation à l'expansion militaire pour le futur partage du gâteau arctique.