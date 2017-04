La « mère de toutes les bombes » donne la mort, pas la vie

@Louve de France

Ce que tu appelle les masses , je l’ appelle le peuple car en république il est souverain .





Par la demagogie et les media , qui oblige le peuple fatiguée d’ une journée de travail abrutissante pour pas grand chose , a regarder des journaleux qui font leur show dans l’ emotionel et qui comme au theatre de guignol doive aplaudir quand on montre le « bon » et huer quand on passe le mechant , tout cela en boucle ...





c’ est du 1984 tres subtile , tous on y reagit a un degré plus ou moins fort , et on s’ auto conditionne dans des orniere mental qui nous emeche d’ etre critique et de juger uniquement les fait sans emotionel « manipulé » et donc malsain .





en theologie/philosophie/politique ou en mythologie/psychologie/science on pose souvent la question du libre arbitre et de la facon de l’ exercer le plus librement possible .





l’ etre humain n’ en est pas capable , jamais , il ne peut que par la reflexion personelle essayer de s’ en approcher , sans sucomber au sirene populiste , qui ne font qu’ elire des maitre marionettes .





Le probleme de la moaad , pour moi , c’ est qu’ elle integre les arme dite conentionelle , la ou elle etait suposer rester « disuasive » , l’ etape suivante est donc soit l’ essait d’ une super-moab a 50kt soit l’ usage de frappe nucleaire ponctuelle style davy crocket et ca militairement ce n’ est bon ni pour les civil , ni pour les troupe combatante .





les frappe tomahack a sous munitions ( 126) , antipersonel c’ etait deja de boucherie gratuite , et ce sur une base militaire ...mais avec la moab ,.... l’ horreur d’ etre entéré vivant , y compris les civil de la zone qui etait planqué dans des cave justement a cause des taliban ...





voila pourquoi , il etait preferable d’ intensifier les frappe cibler , voir de les combiner avec des bombe antibunker plus performante pour vraiment eradiquer les taliban djihadiste ...





la strategiquement on peut craindre le contraire , c’ est que les civil resistant soit « eradiquer » et que les djihadiste les plus dur ais été proteger par des bunker ...





.... la guerre c’ est la guerre , mais tactiquement trump a l’ air d’ un cancre colerique ...