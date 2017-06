La nouvelle ère prélude à l’explosion

On voudrait nous faire croire que l’avènement du Macronisme c’est une révolution qui apportera prospérité et bonheur.

A entendre les journalistes des grands médias c’est le renouveau garanti ??

Pourtant les flonflons de l’élection présidentielle, à peine se sont ils tus, qu’on commence à s’interroger sur les objectifs de Macron. Plus personne n’a de doute sur le libéralisme de ce Président, ni de son appartenance à cette droite capitaliste.

Il veut aller très vite sur les engagements pris auprès de ses parrains et mécènes. Il engage de futures lois sans en dévoiler tout le contenu. Que ce soit sur le Code du travail ou sur les retraites, les travailleurs vont la sentir passer.

Pour être sur des résultats, Macron et son gouvernement entendent légiférer par ordonnances, une autre manière d’imposer ses réformes en excluant le débat démocratique. Ces réformes vont satisfaire les intérêts patronaux tant sur les conditions d’emplois que sur l’évolution des rémunérations. En privilégiant les Accords d’entreprises, il entend donner aux patrons le droit de décider seuls de ce qui est bien ou pas bien dans sa boutique. Réduisant du même coup l’importance des accords de branches et l’intervention des organisations Syndicales au niveau national. Laissant de ce fait les petites et moyennes entreprises, là ou les travailleurs ne sont pas organisés, au diktat du patron

Soyons clairs, depuis toujours les entreprises cherchent à réduire les coûts de production pour dégager plus de marge et permettre, aux gros actionnaires des multinationales ou des patrons de PME ou PMI, d’engranger d’importants bénéfices. Les moyens utilisés sont : les emplois supprimés, l’augmentation de la charge de travail, la rationalisation, les bas salaires et les délocalisations. Ces mêmes entreprises responsables du chômage pratiquent un racket organisé en s’appropriant des deniers publics en laissant croire que cela permettra de relancer l’emploi !! Le Capital n’acceptera de relancer l’emploi dans notre pays seulement quand les emplois et les conditions de travail ne seront plus à sa charge.

En attendant l’aboutissement de cet objectif, par la complicité des manœuvres politiciennes, le MEDEF et le patronat dans son ensemble pillent les deniers de l’Etat en parlant de relance ou de création hypothétique d’emplois. Que ce soit par l’aide à l’emploi, l’exonération des charges patronales depuis des années, des carambouilles pour effacer la dette en direction de l’URSSAF, des plans d’aides consenti par l’Etat pour créer des emplois, tout leur est bon pour vivre aux crochets de la nation.

Les grands médias, propriétés du grand patronat encense Macron et sa politique, présentant le parti « En Marche » comme l’avenir providentiel. Tous les sondages présentés dans la presse y compris à la télévision sont truqués et manipulés tentant de faire croire que la majorité des français soutient l’action de ce nouveau gouvernement. A les lire ou les entendre il n’y aurait plus d’opposition. Que ce soit les retraités, les chômeurs, les travailleurs, la classe dite moyenne, comme par enchantement n’aurait plus de problèmes. Le but de ces instituts de sondages c’est d’influencer les opinions ou à défaut diviser entre elles les différentes catégories de l’électorat. Le but non avoué de cette engeance capitaliste c’est d’empêcher voire supprimer les risques de luttes ou de manifestations s’opposant à leur politique libérale ou aux pouvoirs des tous patrons. 51% des électeurs inscrits ont dit « NON » et de ce fait devient la force électorale la plus importante dans le paysage politique.

Il ne reste qu’a cette force que le déclencheur qui saura l’organiser.

Prenez garde, ce baril de poudre peut exploser à tout moment.