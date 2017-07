La nouvelle religion du XXIème siècle

Alerté par les voisins du prêtre en raison du bruit, la police a fait irruption dans la maison de ce dernier, alors en pleine orgie en juin dernier. Par ailleurs, Mr Macron s'est rendu à Nice au cours du traditionnel 14 juillet afin de commémorer l'attentat de Nice qui avait frappé la France il y a un an. Après le déperissement de la religion catholique et de la France, à quoi tenons-nous ?

Si aujourd’hui l’homme vit sans Dieu, en tout cas pour la majorité des Français (70% des Français se réclament d’aucune religion selon le sondage de l’eurobamètre commandé par la commission européenne), on aperçoit dans notre société si singulière une déification, sinon une personnification de l’objet, de la matière, à savoir l’argent. D’un dogmatisme chrétien affirmé, en passant par la glorification de l’Etat républicain, ce que Céline considère comme la « religion drapeautique », à la société consumériste : les Français ont toujours voué un culte à une spiritualité ou du moins sacralisé des principes, des valeurs considérés comme la nouvelle céleste. Mais aujourd’hui où la religion, et la République s’épuisent progressivement sous les coups du communautarisme, du terrorisme et du scepticisme à l’égard de nos politiciens, quelle est la chose qui relie les citoyens Français ? Si « dieu est mort » et que la République ne relie plus ses citoyens, ces derniers se tourneraient-ils vers un individualisme affirmé ? Si des formes de spiritualité se sont succédé au cours de notre histoire, nous pouvons voir que l’individualisme, rimant parfois avec égoïsme a permis de développer une forme d’entre-soi, dont la seule et unique importance est la réussite sociale de chacun. Si l’envie de réussir est bonne et positive pour le pays, celle-ci sans accompagnement de d’autres idéaux nuisent à la République et entraîne la glorification de l’argent par le biais d’un capitalisme outrancier.

A l’origine de notre civilisation judéo-chrétienne, le catholicisme régnait en maître à travers toute l’Europe et disposait même d’une certaine police par une inquisition sévère à l’égard de ceux qui récuse la Sainte Eglise romaine ; notamment les hérétiques cathares suite à la croisade des Albigeois. Pourtant, elle servait de lien qui unissait les Hommes d’une même nation, sous une même croyance, sous un même roi et permettait ainsi de former un peuple uni, bon gré mal gré mais unis quand même. La religion étant ainsi la base des rapports humains comme le soulignait Balzac « religion veut dire LIEN et certes le culte, ou autrement dit la religion constitue la seule force qui puisse relier les espèces sociales et leur donner une forme durable ». Mais bientôt, le catholicisme ne pouvait faire face aux méandres de la France. Si elle a connue la gloire par ses croisades déclenché à l’origine par Urbain II, si elle a survécue par le sang lors des Guerres de Religion et des Montmorency toujours plus menaçant, elle n’a pas pût faire face à la Révolution française et ses excès contre la religion : symbolisant le début du dépérissement catholique.

Suite à une grande période d’instabilité et de transition illustré par les guerres napoléoniennes, la révolution de Juillet jusqu’à la défaite de Sedan en 1870 marquant la reddition de la France et la fin du règne de Napoléon III ; une nouvelle forme de spiritualité se mettait en place, celle de l’amour de la patrie, ce que caractérisait Céline de « religion drapeautique ». Les anticléricaux comme Ferry ou Clémenceau ont abattu le christianisme au nom d’une République plus égalitariste et libre. En effet, le réformiste Ferry, considéré comme le promoteur de « l’école publique, laïque, gratuite et obligatoire », ne voulait pas détruire l’enseignement confessionnel mais le rendre dérisoire par le développement des écoles publiques. Ce zèle pour la patrie a profondément été marqué durant la Première Guerre Mondiale notamment par le mythe des soldats partis « la fleur au fusil » afin de défendre la patrie en danger. Accompagné de la propagande de masse, les soldats se considéraient comme de véritable héros, comme le souligne l’historien Jean-Yves Le Naour : « à l’époque, la guerre était encore vue comme une épopée et une aventure ». Cette République forte, vainqueur de deux guerres mondiales, non sans traumatisme, révélait néanmoins toute sa force, son courage et sa capacité à unir un peuple sous un homme providentiel comme Clémenceau ou le Général de Gaulle. Néanmoins, à l’instar du catholicisme, la République, depuis mai 68 et ses revendications individualistes devait dépérir. Même si ce mouvement nationale était en réaction à la société autoritaire et nouvellement consumériste, il a surtout voulut abolir l’ordre ancien caractérisé par un pouvoir exécutif excessif, un système patriarcal absurde, une religion ENCORE trop présente. Pourtant, l’ironie de l’histoire nous montre aujourd’hui qu’en attaquant les excès de la République, elle l’a détruit tout court, laissant place au capitalisme outrancier faisant de l’homme : sa première victime.

Alors suite à la déconstruction à la fois de la religion et de la nation, que nous reste-t-il ? L’observation de notre société nous pousse à penser que le but premier de l’homme est aujourd’hui la réussite sociale par tous les moyens et le besoin de consommer toujours plus, tel un drogué qui a besoin de satisfaire son besoin psychologique, pour un sentiment de bien-être. La façon dont les citoyens se ruent vers les magasins dès la première heure des soldes reflète, par exemple, ce culte de la matière, du besoin matériel, à juste titre car cela permet de « faire des économies »… Véritable visionnaire, Zola dans le Bonheur des dames, avait prédit ces grands magasins prenant l’allure d’un tabernacle, d’une chapelle qui « apportait une religion nouvelle, les églises que désertait peu à peu la foi chancelante étaient remplacées par son bazar » sous le « cri éperdu des dévotes ». Cet individualisme qui a voulu libérer l’homme des chaînes traditionnelles pour le rendre plus libre, l’a rendu encore plus esclave, esclave des grandes compagnies, du système capitaliste outrancier.

En détruisant successivement la religion et la nation, nous avons détruit les seules armes contre un système, à l’origine respectable, dont les dérives nuisent aux liens entre les citoyens. Nous pouvons d’ailleurs constater que, dans cette déliquescence de la France, les gens ; au nom de l’individualisme et parce que l’Etat ne se préoccupe plus de ses citoyens, de sa défense ; se tournent vers leurs religions, leurs origines, voire leurs territoires locaux, à l’instar de certains bretons, mais surtout de corses qui ont manifesté leurs désirs d’indépendance par l’élection de trois députés nationalistes lors des élections législatives. La précarité du monde du travail entraîne également cette désagrégation de la France comme le disait Willy Pelletier dans le Monde Diplomatique « Dans les usines, sur fond de raréfaction des emplois, de durcissement des cadences de travail, de chantages au licenciement, les conflits s’accumulent entre les ouvriers anciens, « installés », et les ouvriers de passage ou entrés en CDD, condamnés au zèle, à une certaine docilité pour conserver leurs postes durement acquis. Les plus vieux se sentent méprisés par les arrivants qui les déqualifient et ruinent les sociabilités, l’esprit d’équipe ».

Ainsi, Péguy avait peut-être raison, peut-être que « l’ordre, et l’ordre seul, fait en définitive la liberté. Le désordre fait la servitude »…

Kevin Audren