LA PARODIE CONTINUE...

@arthes

Comparer le FN et Daesh, c’est stupide. C’est juste pour faire le buzz et de l’audience.

Par contre, le FN se nourrissant de l’actualité et surtout de tous les méfaits des terroristes prétendument islamistes, les intérêts sont évidents.

En supposant qu’il n’y ait plus d’immigrés et de délinquance rapprochée, le FN n’aurait plus rien à vendre en magasin.

Ce qui rends évident la convergence des besoins.

A noter que l’épisode Lafarge, n’arrange rien.

Ni sa coopération avec les terroristes, ni au niveau des sommes perçues en France par des entreprises fantômes du groupe au titre des quotas CO².

De toute façon, franchement, le côté affairiste du FN n’est plus à démontrer.

Ceux qui ne le voient pas sont des idéologistes obtus que personne ne fera changer d’avis, même la tête sur le billot. Et je ne perds jamais de temps avec des gens qui se font tatouer des svastikas sur l’avant bras et en sont fiers... Ca ne m’insurge plus, je suis même un peu triste pour eux.

Pardonnez-leur mon père, il ne savent pas ce qu’ils font !!

Parfois, les saintes paroles ont du sens...

Vous n’avez certainement pas raté le triste épisode, chez Pujadas, où JLM ne condamne pas MLP qui a refusé de mettre le voile au Moyen-Orient... Et si il s’était produit une situation inverse ?

JLM rends visite au Pape et ne fait pas la génuflexion et le bisou sur la bague ??

Haro sur le baudet !! Le manoir de Beaucé en tremblerait nuit et jour !! Et je ne parle pas de LMPT, sens commun et tout le toutim !!