LA PENSION DE REVERSION - mode humour (noir)

Savez-vous ce qu'est la pension de réversion ? C'est la partie de retraite d'un conjoint défunt qui va à l'épouse (ou à l'époux) survivant.

Elle est soumise à toutes sortes de conditions.

Mais ce ne sont pas de ces conditions dont je veux parler. Vous pouvez les lire sur internet.

Pour y avoir droit, il faut avoir été marié, peu importe que l'on ait divorcé, que l'on se soit remarié deux ou trois fois, l'important c'est d'être veuve. L'important, c'est de n'avoir pas de maris lorsqu'on la demande.

Bon, examinons maintenant le cas où un couple, non marié, vivant depuis longtemps ensemble, s'aimant, prenant soin l'un de l'autre, se retrouve séparé par la mort de l'un : l'homme dans notre cas.

La femme a soigné son compagnon, l'a doucement amené à la mort inéluctable, a recueilli son dernier soupir dans sa maison, garde son amour en mille morceaux dans son cœur, et sais bien qu'elle ne rencontrera plus jamais une telle âme sœur sur son chemin.

L'homme s'est marié deux fois, a divorcé deux fois, a souffert de ces deux mariages malheureux plus que l'on ne saurait dire.

Le premier avec une harpie malpropre et mal embouchée, qui ne connaît même pas ses petits enfants et qui est fâchée avec la moitié du monde.

Le second avec une petite bourgeoise parisienne qui ne quitte ses talons aiguilles que pour se coucher, qui va chez le coiffeur toutes les semaines, qui a un peu vergogne d'un mari provincial, qui plus est immigré Sicilien, rustique et franc comme le bon pain.

Cet homme a fini, dans l'un et l'autre cas, par se sauver et revenir vivre dans la province où ses parents ont atterri dans les années cinquante pour travailler dans les mines de charbon. Il est désormais retraité et « repart à zéro ».

C'est là que commence mon histoire...

Je l'ai aimé, je l'ai soigné, ma maison était sa maison, sa souffrance était ma souffrance, et il ne m'a fait du chagrin et de la peine qu'une seule fois dans notre vie commune : lorsqu'il est mort dans mes bras.

Bon. Imaginez, les deux ex-épouses ! Imaginez la loi qui, voulant l'égalité pour tout le monde, préconise fortement de verser la pension de réversion aux veuves, même ex (non remariées bien sûr – mais comment deux femmes aussi imbuvables auraient-elle trouvé un autre nouveau mari ?)

Allez, peu me chaut l'argent de la fameuse « réversion » ! C'était juste pour vous dire, à vous qui n'êtes pas mariées, qui vivez le parfait amour avec un divorcé, rappelez-vous les nanas que la pension ira aux ex.

Et puis, c'était juste pour sourire et vous faire sourire. Car, pour moi, l'argent de saurait remplacer mon compagnon.

Et par les temps qui courent, où de nouvelles lois et dispositions sont en gestation, regardez bien le dessous des tapis et des meubles. Il est des lois iniques dont on s'aperçoit de l'inanité au moment où elles vous touchent de près.