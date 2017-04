La politique est un habile jeu de dupes et à la fin c’est Hollande qui gagne

La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l’heure. Que cela soit dans le sport ou en politique, le plus difficile n’est pas d’atteindre le sommet, d’être champion, mais c’est d’y rester. François Hollande l’a démontré aux yeux de tous. Depuis qu’il s’est installé à l’Elysée en 2012, le Président a vu bon nombre de critiques. Habituel, me diriez-vous. Il est vrai que c’est le lot de tout chef d’Etat. Cependant, mettons de côté la politique de son quinquennat pour nous concentrer plus largement sur l’écho de celle-ci dans l’opinion publique. Le bilan est catastrophique au point qu’Hollande refuse de briguer un nouveau mandat. Du jamais vu sous la Ve république. Cependant, le Président n’a pas dit son dernier mot. Sa candidature passera par ses deux élèves qu’il a élevé au sommet de l’Etat : Manuel Valls et Emmanuel Macron. Cependant, il y aura qu’un siège pour deux. Alors qu’ils sont en confrontations pour succéder à leur mentor, Macron, qui possède quelques longueurs de retard sur le Premier ministre d’alors, choisit de faire cavalier seul en quittant le gouvernement préparant son mouvement « En Marche ». De son côté, Valls prend un chemin plus classique en passant par les primaires socialistes avec l’échec qu’on connaît. La campagne est lancée mais pourtant le Président de la république demande à ses ministres de garder le silence sur leur favori. Attitude étrange quand normalement le gouvernement soutient son propre parti. Cependant, Hollande n’a pas l’intention de soutenir Hamon qui rappelons-le fut un des chefs du parti qui s’appelait pompeusement « frondeur ». Ainsi, alors que le gouvernement possédait la majorité à la chambre, Hamon et ses camarades bloquaient les initiatives du gouvernement. De même, peut-on vraiment parler de traîtrise de la part de Valls quand ce dernier refusa de soutenir celui qui avait participé à immobiliser son action politique pour plutôt se dévouer à son ancien collaborateur. De toute façon, Valls ne pouvait s’engager directement pour Macron. Cette manœuvre ne servit qu’a convaincre ses électeurs de rallier l’ancien locataire de Bercy. D’ailleurs le programme du candidat d’En Marche ne paraît pas si différent de la politique voulu par le Président et son ancien Premier ministre. Il est évident qu’Hollande soutenait Macron mais il a subtilement caché son jeu. Jouant sur le président soulagé de la fin de son mandat jouissant de l’oubli médiatique, il avance de manière masquée. Le rideau tombe ! C’est Macron qui l’emporte. Hamon, loin d’être responsable du quinquennat, a subi les critiques reprochées au gouvernement car il portait l’étiquette socialiste. Alors que tout le monde refusait de voir un autre mandat du Président, ils l’ont réélu. Quel place occupera-t-il si Macron est élu président de la République, ce qui semble couru d’avance. Difficile de l’imaginer, on le verrait plus dans un rôle d’éminence grise, de conseiller. Finalement sous ses apparences de benêt sympathique, François Hollande est le maestro de la politique française. Il vient de le démontrer une nouvelle fois. A bon entendeur, salut !