La Politique étrangère efficace des EAU

Depuis la fondation de l'union par le Cheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, les EAU se sont engagés dans un ensemble de principes internationaux et de droits de l'homme. La politique étrangère des EAU se concentre sur la modération et la réflexion et repose sur le respect du droit international, le respect de la Charte des Nations Unies, le respect mutuel des relations internationales, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres États, ainsi que l'adoption des méthodes pacifiques et du dialogue pour résoudre les conflits. Les Émirats arabes unis s'engagent également à soutenir la justice et à promouvoir la sécurité et la stabilité internationales.

Ces piliers constituent les fondements du rôle Emirati, à l'échelle régionale et internationale. Les EAU adoptent des valeurs libérales de coopération et de dialogue dans les relations internationales et cherchent à compléter leur modèle de développement unique qui est différent de la majorité des États musulmans et arabes.

Sous Son Altesse le Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, les Emirats Arabes Unis ont entrepris le processus de développement. En utilisant les ressources naturelles, le pays est passé de la phase d'établissement à la phase d'autonomisation depuis 2005. Les EAU ont renforcé leur ouverture externe et ont proposé de renforcer leur modèle moral et humanitaire afin de cristalliser l'idée de l'État modèle. Les Émirats arabes unis reposesur la puissance douce de la modération, de la tolérance et de la coexistence et a accompli de grands progrès à cet égard comme plus de 200 nationalités travaillent côte à côte dans les EAU sous le respect de la loi. Les Émirats arabes unis sont désireux d'intégrer la coexistence par une législation systématique contre la violence, l'extrémisme, la haine et l'incitation, en promouvant le respect des religions, des cultures, des civilisations et des groupes ethniques.

Les Émirats arabes unis ont un modèle humanitaire unique où des dizaines de pays, en particulier ceux souffrant des conflit et des catastrophes naturelles, reçoivent de l'aide, ce qui fait que les Emirats sont le numéro un des donateurs internationaux pour l'aide au développement en termes de revenu national ; le pays s'est classé premier en 2016 pour la troisième fois (après 2013 et 2014) avec une aide publique totale au développement (APD) estimée à 15,23 milliards d'AED, soit 12,1% du revenu national brut des EAU. Les Émirats arabes unis ont joué un rôle essentiel dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales grâce à de nombreuses forces de maintien de la paix en Somalie, au Kosovo, au Sud Liban et en Afghanistan, ainsi qu'à la reconstruction et au déminage dans les zones post-conflit.

La politique étrangère des EAU repose sur la propagation de la générosité, du bien-être général et de l'ouverture à tous les pays du monde.

La participation des EAU à l'alliance arabe pour soutenir la légitimité constitutionnelle au Yémen préconise les droits et la justice contre l'injustice et l'agression et la désécurisation / déstabilisation. Le mouvement Houthi aux côtés du président expulsé, Ali Abdullah Saleh, incité par des pays régionaux, y compris l'Iran, a cherché à contrôler stratégiquement et politiquement l'État aux niveaux national et régional. La coalition arabe dirigée par l'Arabie Saoudite a été créée pour sauver le peuple yéménite, arrêter l'injustice et essayer de remettre le processus politique sur la bonne voie.

Le rôle des Émirats arabes unis dans le Yémen ne vise pas à obtenir des gains économiques. Il suffit de souligner que les Émirats arabes unis ont fourni pendant deux ans, en particulier la période d'avril à mars 2015, ce qui représente environ 7,3 milliards d'AED (environ 2 milliards de dollars) de projets de construction réalisés pour soutenir les Yéménites. Plus de 60 soldats émiratis ont perdu leur vie au Yémen, chiffre qui peut être petit pour les pays à forte population, mais qui représente un coût humain coûteux pour les Émirats arabes unis.