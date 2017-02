La Politique expliquée aux enfants (suite et certainement pas fin)

Ça y est, grâce à vous, amis d'Agoravox, qui avez souscrit sur la plateforme participative Ulule, la nouvelle édition de "La Politique expliquée aux enfants" sort aujourd'hui en librairie. Merci à tous.

Le texte est de votre serviteur, Denis Langlois, vieux militant des droits de l'homme, les dessins de Plantu que l'on ne présente plus. C'est une petite maison d'édition normande, SCUP, animée par Michel Lebailly, un militant écologiste, qui s'est lancée dans l'aventure. Un petit format pour ne pas gâcher trop de papier et un prix "démocratique" (7 Euros pour 140 pages).

Vous n'êtes plus des enfants, je le sais, mais j'ai pensé à vous. Depuis pas mal d'années le livre s'appelle d'ailleurs "La Politique expliquée aux enfants (et aux autres)". De toute façon, on reste toujours un enfant. Et c'est plutôt une bonne chose.

Ce n'est bien sûr pas un hasard si le bouquin reparaît en ce moment. Les périodes électorales ont cet avantage de faire parler de politique. Pas toujours de façon constructive. Davantage, vous êtes les premiers à le regretter, une question de personnes que de confrontation de programmes.

Dans mon livre je parle de politique en général, mais bien sûr des élections. Depuis 1983, date de la première édition, il y a un passage que je n'ai pas jugé bon de modifier. Je vous sais particulièrement sagaces et je vous le soumets en souhaitant vos réactions (Evitez d'en profiter pour vous asticoter entre vieux habitués d'Agoravox, comme des enfants justement). Voici le passage :

" L’ennui, c’est que ce ne sont pas toujours les meilleurs qui se portent candidats. Le fait de vouloir être élu ne prouve pas que l’on est plus juste, plus honnête et plus intelligent. Et il arrive que l’on ait à choisir entre deux ou plusieurs personnes dont aucune ne nous plaît.

Ce n’est pas le système du vote qui est mauvais. Après tout, c’est le moyen le plus équitable pour chacun d’exprimer son avis. Lorsque dans un groupe de personnes on n’arrive pas à se mettre d’accord pour faire quelque chose, le mieux est de chercher à savoir ce que les plus nombreux désirent faire. Ce qui ne veut pas dire qu’ils ont forcément raison.

Si, par exemple, dans une ville, certains souhaitent construire une usine et d’autres ne veulent pas car elle risquerait de polluer l’air, le mieux est de demander à chacun son avis. Si, dans une classe, on a décidé de faire un voyage de fin d’année, mais que les uns veulent aller au bord de la mer et les autres à la montagne, le mieux là aussi est de demander à chacun ce qu’il souhaite.

Mais élire un dirigeant, c’est autre chose que de décider de construire une usine ou de choisir le but d’un voyage. C’est donner à quelqu’un des pouvoirs importants pendant des années et des années. S’il ne tient pas ses promesses, il faudrait pouvoir lui dire : « Nous avons voté pour vous, parce que vous avez promis de faire telle chose. Vous ne l’avez pas faite, nous vous retirons vos pouvoirs. » Mais, dans la vie, les choses ne se passent pas comme cela. Les hommes politiques, lorsqu’ils sont installés, s’accrochent souvent à leur place. Rien n’empêche cependant de ne pas voter à nouveau pour eux (ou de ne voter pour personne, c’est-à-dire de s’abstenir).

Ce qui serait préférable, mais ce qui est compliqué à organiser, c’est que les gens se réunissent entre eux et fassent eux-mêmes le plus de choses possibles, sans demander à qui que ce soit de les commander. La politique ne doit pas être l’affaire de quelques-uns, mais de tout le monde, c’est-à-dire de chacun de nous."

De toute façon bonne lecture. Nous sommes tous de grands enfants et nous allons changer le monde !

Denis Langlois

site personnel : denis-langlois.fr

site du livre : la-politique-expliquée-aux-enfants.fr