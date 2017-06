La prochaine grande Etape du Terrorisme

La défaite militaire de Daesh en Irak et en Syrie est juste une question de temps après l'effondrement de la capitale de son prétendu califat à Al-Raqqah, l'ancienne ville historique. Al-Raqqah était la deuxième capitale du Calife abbaside al-Mansur et aussi sous le règne du calife Harun al-Rashid, qui l'a bien entretenue à côté de sa capitale, Bagdad. Al-Raqqah a été complètement détruite lors de l'invasion mongole, comme il est arrivé à Bagdad, la capitale du califat islamique à cette époque.

La défaite probable de Daesh soulève trois points importants à discuter. Tout d'abord, comment fortifier les zones et les villes occupées par l'organisation en Syrie et en Irak, de Mossoul à Al-Raqqah, afin de s'assurer que ces zones sont dépouillées de l’idéologie extrémiste et qu'il n'y aura pas de tentative de relancer l'organisation dans ces zones. Des expériences historiques indiquent que les organisations extrémistes ont un cycle de vie et sont dans bien des cas plus brutales qu'auparavant. En fait, Daesh est une copie plus sophistiquée en termes d'expérience organisationnelle par rapport à Al-Qaeda, qui est née, aux côtés d'autres organisations extrémistes, au cours des années 80. Ces organisations, à leur tour, étaient le produit d'idées extrémistes qui habitaient les livres et les écrits d'idéologues extrémistes appartenant à des groupes tels que les Frères musulmans et d'autres courants qui avaient un rôle historique dans la hiérarchie de l'idéologie terroriste.

La deuxième chose est le destin de centaines de fugitifs et de rapatriés du soi-disant paradis du califat à Al-Raqqah et à Mossoul. Certains d'entre eux étaient rentrés dans leur pays, comme cela s'est passé avec les Arabes afghans qui ont participé au djihad contre l'occupation soviétique de l'Afghanistan, qui sont retournés dans leur pays et ont été le noyau de nouvelles organisations terroristes qui sont actives aujourd'hui, sauf les premiers leaders terroristes, comme Ayman al-Zawahiri, le chef d'al-Qaeda et certains penseurs de l'organisation. Dans les circonstances internationales actuelles et la guerre contre le terrorisme, il est difficile de s'attendre à ce que la plupart des combattants étrangers rentrent dans leur pays. Ils savent qu'ils sont persécutés et seront arrêtés, donc ils sont susceptibles de chercher de nouveaux refuges pour échapper.

Le bain de sang est devenu un métier pour ces personnes, ce qui est difficile à abandonner, du moins parce qu'il garantit un revenu substantiel qu'ils ne trouveront que dans la poursuite de ces activités criminelles. Il existe de nombreuses régions et pays susceptibles d'être de nouveaux refuges pour ces rapatriés. L'aspect le plus dangereux de cela est le succès de certains d'entre eux dans la dissimulation et le retour dans leurs pays pour s'engager dans le recrutement et pour commettre de nouveaux crimes terroristes. Les rapatriés peuvent ressentir de l'arrogance après la dissolution du califat et créer un petit groupe qui adopte l'idéologie Daesh et travaille pour d'autres agents qui sont déjà dans notre région. Ces rapatriés se retrouveront dans certains pays et organismes de renseignement qui parrainent le terrorisme au Moyen-Orient.

La troisième question est liée à la lutte contre le terrorisme dans le cyberespace, l'Internet. Je pense que c'est l'arène la plus difficile et la bataille la plus difficile dans cette longue guerre. Il est vrai qu'il existe des centres spécialisés dotés de capacités techniques élevées et qui travaillent contre les organisations terroristes du cyberespace, telles que les centres Hidaya et Sawab aux Émirats arabes unis, et le Centre pour la Modération, qui a été lancé en Arabie saoudite lors du Sommet islamique américain. Al-Azhar Al-Sharif et les savants musulmans modérés du monde font aussi beaucoup d'efforts, mais le terrorisme continue de circuler librement dans le cyberespace. Il est trop tôt pour dire que l'Internet a été libéré de l'emprise du terrorisme.

Ces prédictions ne sont pas pessimistes, mais elles sont basées sur une analyse de la réalité. Nous avons laissé le cyberespace une arène pour les organisations terroristes au cours des deux dernières décennies. Ils ont une infrastructure énorme, complexe et répandue, et peut-être des millions de sympathisants. La défaite électronique des organisations terroristes peut être plus difficile que la défaite militaire.

Récemment, le Service fédéral de sécurité russe a averti que l'organisation terroriste Daesh s'adapte avec succès à la situation changeante et récupère ses capacités rapidement malgré ses pertes importantes. Le chef de l'Agence fédérale de sécurité, Alexander Bortnikov, a déclaré lors d'une réunion des responsables de la sécurité et du renseignement dans la Communauté des États indépendants que Daesh organise une vaste campagne de promotion et exploite avec succès les moyens de la communication électronique et utilise des arguments religieux et sociaux pour attirer des représentants de différents groupes sociaux, en particulier les jeunes, à ses rangs. Le responsable de la sécurité russe a déclaré que des hommes armés de Daesh retournent dans la Communauté des États indépendants et forment des cellules secrètes.

Nous devons accorder une plus grande importance à la lutte contre le terrorisme par Internet, qui est la porte d'entrée de la propagation de ce qu'on appelle les loups solitaires, dont les crimes ont récemment augmenté. Les opérations de loups solitaires peuvent représenter la prochaine étape du phénomène terroriste, où les organisations se cachent sous leur forme hiérarchique et organisationnelle et se transforment en grappes individuelles ou en petites cellules de grappes qui communiquent sur Internet. Le danger sera exacerbé et les services de sécurité auront du mal à concevoir des mesures préventives en particulier. Il n'y aura pas de rassemblements, de mouvements ou d'activités, ni d'outils criminels qui peuvent être suivis. Le danger réside dans les têtes, qui peuvent camoufler, cacher et prétendre l'innocence jusqu'au bon moment et l'occasion appropriée de commettre des crimes.

La conclusion est que la période post-Daesh peut être plus dangereuse qu'auparavant, et nous devons nous méfier du développement du phénomène du terrorisme. Nous devons également soumettre toutes ses données à de sérieuses recherches et études scientifiques ; plutôt que d'observer la surface de ce phénomène profond.