La progression fulgurante de l’audience de François Asselineau et de l’UPR peut-elle être stoppée ? (1/2)

L'omerta des grands médias sur la candidature de François ASSELINEAU à l'élection présidentielle est scandaleuse et insupportable. Tout aussi scandaleux et insupportable, le matraquage publicitaire et la propagande éhontée en faveur de ceux qui s'évertuent à maintenir et renforcer la tutelle de l'Union Européenne et des grandes sociétés capitalistes qui vampirisent les richesses de notre pays, provoquent les délocalisations, le chômage, la casse de l'industrie, la liquidation des petites exploitations agricoles, la ruine des PME et de l'artisanat, la misère et l'incertitude du lendemain pour une partie toujours plus grande de la population. Encore plus scandaleux et plus insupportable, la manipulation outrancière de l'opinion publique à travers les multiples publications de sondages et de soi-disant enquêtes de notoriété qui occultent les candidats qui dérangent parce qu'ils dénoncent la tutelle exercée par l'UE sur le budget de la nation, sur la gestion des affaires intérieures du pays, sur sa politique économique et sociale, sur sa diplomatie.

Même s'ils en sont de plus en plus exaspérés, ceux qui subissent au quotidien les effets pervers de la politique d'enfermement de la France dans l'UE, l'euro et l'Otan ne s'étonnent guère de l'entre-soi affiché dans les sondages et les enquêtes que publient les grands médias et la presse écrite "aux ordres". (aussi bien les principaux magazines hebdomadaires comme Le Point, l'Express, le Nouvel Obs, que les quotidiens diffusés sur l'ensemble du pays comme Le Monde ou Le Figaro) . On y fait la part belle aux valeurs sûres du système (François Fillon, Emmanuel Macron, François Bayrou, Benoît Hamon...) et aux opposants de façade (Yannick Jadot, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen). On y ménage aussi un espace à tous ceux qui, à l'instar de Jean Luc Mélenchon et de la France Insoumise, proposent de réformer l'Union Européenne pour mieux réformer la France, de transformer le cauchemar européen en un nouvel éden de prospérité économique et de progrès social.

Mais black-out total sur la candidature de François Asselineau qui propose de sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'Otan pour prévenir le naufrage vers lequel le navire France est précipité au nom de l'adaptation nécessaire à la mondialisation des échanges et de l'obéissance aveugle aux canons de "la concurrence libre et non faussée".

Je n'ai donc pas été surpris par la teneur de l'enquête découverte ce dimanche sur la présence en ligne des personnalités, avec un suivi en temps réel, réalisée par Pop2017.fr avec le concours des sociétés Orange, BVA, Presse Régionale et Salesfrance. On y retrouve tous les candidats à l'élection présidentielle de 2017, les grands et les petits, à l'exception de François Asselineau, Président de l'UPR (Union Populaire Républicaine), une organisation aujourd'hui forte de plus de 15 000 adhérents.

Je n'ai pas été étonné non plus de voir que les commentaires sollicités auprès des lecteurs (pour moi sur la plateforme d'Orange) étaient purement et simplement refusés lorsqu'ils questionnaient les modalités et la pertinence d'une telle enquête en présentant des arguments tout à fait raisonables. Evidemment, cela ne m'a pas fait plaisir, mais ce sont les aléas et les modalités actuelles de la bataille "démocratique" et du combat politique. La plupart des organes de presse et des médias sont "aux ordres". C'est dommage, c'est révoltant, mais c'est comme ça.

Heureusement pour moi, lundi était le jour dédié à la publication hebdomadaire du journal en ligne d' "Initiative Communiste". On y trouve régulièrement des informations précieuses, des analyses respectables, des enquêtes sérieuses et référencées, une ligne politique affirmant clairement la volonté de promouvoir la transformation socialiste de la société française, des arguments solides qui nourrissent le débat démocratique et le travail des militants. Ce journal se distingue également par le volume des informations fournies sur les luttes des travailleurs dans les entreprises, par une défense pugnace des libertés syndicales, individuelles, associatives, fondamentales, de la liberté de la presse, d'une information pluraliste et honnête.

Le journal publiait justement une enquête de JBC intitulée : #présidentielles2017 : Nombre de visites des sites internet des candidats et partis www.initiative-communiste.fr

Là aussi, tous les candidats à l'élection présidentielle sont répertoriés, les grands et les petits, à l'exception de François Asselineau, le candidat présenté par l'UPR à l'élection présidentielle de 2017. A défaut, on pouvait lire une note de la rédaction publiée en réponse aux réactions de précédents lecteurs dénonçant l"l'enfumage" auquel il était procédé dans cette présentation de l'audience des candidats sur Internet, vu l'absence totale d'Asselineau qui aurait dû normalement figurer en première position du classement si l'on s'en tient à la réalité des chiffres. Les lecteurs que je renvoie à la lecture de cette note de la rédaction apprécieront eux-mêmes la pertinence du choix de la rédaction et des motifs mis en avant pour justifier ce choix.

J'ai beau apprécier énormément les analyses politiques et les informations militantes que IC s'applique à diffuser régulièrement, j'ai été très mécontent, très surpris, et à vrai dire outré par la manipulation inacceptable de l'étude publiée et par les arguments avancés par la rédaction pour justifier son tripatouillage de la présentation des résultats de l'observation objective des visites des sites internet des candidats à l'élection présidentielle et des sites internet des partis politiques.

La-aussi, heureusement, le lecteur est invité à adresser les éventuels commentaires qu'il juge utile de transmettre sur le contenu de l'article qu'il vient de découvrir. J'ai donc repris ma plume pour faire connaître à la rédaction d'IC mon étonnement, mon incompréhension et mon mécontentement. J'en ai profité pour préciser ma façon de concevoir le débat démocratique, les enjeux politiques actuels, et le grand rassemblement populaire à construire et à mettre en mouvement pour sortir enfin la France de l'UE, de l'euro et de l'Otan, et pour construire une société plus juste, plus solidaire, plus fraternelle.

Cela m'a pris un peu de temps. Tout ça n'est pas si simple. Puis, j'ai voulu transmettre mon commentaire. A mon grand regret, les commentaires sur cet article avaient été fermés. Néanmoins, je ne pense pas avoir travaillé pour rien et j'en ai profité pour mettre au clair les bonnes raisons qui m'ont conduit à soutenir la candidature de François Asselineau ; le lecteur appréciera, s'il lui reste un peu de curiosité, d'énergie et de temps disponible pour prendre connaissance de cet argumentaire, déroulé ci-après.

A suivre